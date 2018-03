Eric Boullier: “Todos los problemas que teníamos con el coche se han solucionado”

El director deportivo de McLaren, Eric Boullier, ha aclarado que han "solucionado todos los problemas" que tenían de "fiabilidad" en los test de invierno, a la vez que se ha mostrado "lleno de emoción y con orgullo" por ver rodar al MCL33 en Melbourne este fin de semana, en el Gran Premio de Australia, en el inicio del Mundial de Fórmula 1.

"No teníamos la fiabilidad que esperábamos en los test de invierno, pero desde entonces todos los problemas que teníamos se han solucionado en la fábrica. Hay una enorme cantidad de trabajo detrás para garantizar que no dejamos piedra sin mover en nuestra búsqueda para extraer el máximo ritmo posible de nuestro nuevo paquete de la primera carrera", declaró el francés este lunes en declaraciones facilitadas por su equipo. "Una nueva temporada y un nuevo capítulo comienza para McLaren en 2018. Con los muchos desarrollos de nuestro equipo en los últimos seis meses, me llena de emoción y orgullo ver que todo se une y el nuevo McLaren Renault MCL33 sale a la pista. en Melbourne", sentenció.

Fernando Alonso, por su parte, ha avisado de que "nadie puede predecir cómo rendirán los demás equipos" en Australia, lo que "contribuye a la emoción" que se espera en la primera cita del Mundial y que su equipo afronta con un MCL33 que "demostró mucho potencial en la pretemporada". "Por fin ha llegado la hora de competir. No es la primera vez que compito este año, ya he hecho una carrera de 24 horas en Daytona y tengo una temporada muy ocupada por delante, pero estoy muy entusiasmado con ponerme al volante del MCL33 para el primer Gran Premio del año", dijo Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.

El ovetense señaló que "nadie puede predecir cómo rendirán los demás equipos en la primera carrera de la temporada" y que eso "contribuye a la emoción". "Melbourne es un gran circuito y, después de un invierno que se hace largo, estoy deseando ver lo que puede hacer", resumió, ansioso por comprobar sus posibilidades después de una pretemporada en la que su monoplaza "demostró mucho potencial".

"Aunque sabemos que todavía tenemos mucho en qué trabajar, ya hemos aprendido mucho sobre el paquete y sobre cómo funcionan juntos todos los elementos nuevos del coche. Australia es la primera prueba real y tenemos que trabajar duro todo el fin de semana", animó.