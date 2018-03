Tyronn Lue deja el banquillo de los Cavaliers a causa de una enfermedad

Tyronn Lue se ha visto obligado a dejar el banquillo de los Cleveland Cavaliers a causa de una enfermedad. El entrenador, de 40 años, ha visto perturbada su actividad normal en tres partidos esta temporada debido a una dolencia misteriosa. Dada la situación, Lue ha explicado en un comunicado: “Después de haber mantenido varias conversaciones con nuestro médico y con Koby Altman (director deportivo de los Cavaliers), y pensando en lo que es mejor para el equipo y para mi salud, hemos decidido que necesito dejar de entrenar por un tiempo para centrarme en restablecerme y sentar las bases para poder continuar entrenando durante el resto de la temporada”.

Lue, que dirige a los Cavaliers desde enero de 2016 cuando relevó al destituido David Blatt, revela los síntomas que ha sufrido: “He tenido dolores en el pecho y otros síntomas preocupantes, agravados por una pérdida de sueño durante todo el año. A pesar de las pruebas a las que me he sometido, no existe ninguna conclusión sobre cuál es el problema exacto. Si bien traté de superarlo, lo último que quiero es que el problema afecte al equipo. Utilizaré este tiempo para centrarme en la enfermedad y someterme a la medicación que en medio de la temporada ha sido comenzar. Mi objetivo es salir de esta situación fortalecido y poder seguir liderando al equipo hacia la consecución del campeonato por la que todos estamos trabajando”.

El último episodio relacionado con la enfermedad de Lue sucedió el pasado sábado durante el partido contra Chicago. El entrenador tuvo que quedarse en el vestuario y dejó las riendas del banquillo a su asistente Larry Drew, que será a partir de ahora quien asuma la máxima responsabilidad técnica del equipo.

Los Cavaliers, con 40 victorias y 29 derrotas, se encuentran en la tercera plaza de la Conferencia Este, ya lejos de Toronto (57 victorias) y Boston (47). Además, Washington e Indiana, también suman 40 triunfos y los Sixers, 38. La clasificación del equipo, campeón en 2016 ya con Lue, y finalista las tres últimas temporadas junto a Golden State, está de momento por debajo de las expectativas. Ello a pesar de la excelente temporada que está llevando a cabo LeBron James, que promedia 27,1 puntos, 9 asistencias y 8,6 rebotes. LeBron, tras el partido del sábado, declaró: “Es el capitán del barco. Obviamente, nos preocupamos por su salud, más importante que el baloncesto y está haciendo todo lo posible para recuperarse”.