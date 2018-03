La incontrolable voracidad de Cristiano Ronaldo

No hay celebración en la que no se le hinchen las venas del cuello a Cristiano Ronaldo. Es tal la fuerza con la que grita los goles que parece que esas venas vayan a estallar. Son, quizás, la mejor forma para describir ya no solo su estado de ánimo sino su voracidad. Una voracidad, que según dijo Pablo Machín, técnico del Girona, le hace “todavía más incontrolable”.

Cristiano anotó un póquer de goles al conjunto catalán en la goleada (6-3) del Madrid. Tanto como los que llevaba en los primeros cinco meses de Liga. Su racha no tiene freno. Desde el 21 de enero (día del doblete al Deportivo) ha marcado 18 de los 22 tantos que suma en el campeonato: cinco dobletes (Deportivo, Valencia, Getafe, Alavés y Eibar) un hat trick a la Real Sociedad y un tanto suelto al Betis. Mientras que en el primer tramo de Liga promediaba un tanto cada 311 minutos, ahora anota uno cada 44.

“Es una barbaridad. Un año más está demostrando que es el mejor. Empezó con varios partidos de sanción y luego no tenía suerte de cara al gol. Pero era raro que no metiera…ahora está ayudando mucho al equipo”, resumió Nacho al final del partido. “Cuando él está bien, el equipo está muy bien”, dijo Zidane. Y no hay definición más sencilla y efectiva para describir a Cristiano Ronaldo. Su falta de pegada castigó y mucho al Madrid a principio de temporada. Más si se tiene en cuenta que Benzema también la acusó –y la sigue acusando- .

“La diferencia entre el Madrid y el Girona es incuestionable, su presupuesto es 10-12 veces mayor que el nuestro. Tienen, además y según para quien, el mejor jugador del mundo y siempre marca las diferencias. Con esa voracidad es todavía más incontrolable. El Madrid, sin embargo, tiene futbolistas que propician que Cristiano pueda brillar”, analizó Machín. Desde que Zidane se hizo cargo del equipo y convenció a Cristiano de que tenía que descansar de vez en cuando porque era importante tenerle en el mejor momento de forma a final de temporada cuando se deciden los títulos, el portugués afina más su preparación física. Y en las dos últimas temporadas ha llegado al tramo final en una condición física espectacular. Está más fino y se fía mucho de Antonio Pintus, el preparador del equipo.

“Transmite una energía importante y positiva para el resto del grupo, se conoce muy bien, conoce muy bien su cuerpo, sabe cuando tiene que parar un poco y cuando llega el final de temporada siempre está muy bien. Tiene gol y siempre lo va a tener”, explicó Zidane.

Al técnico francés le preguntaron en qué se ve la voracidad de Cristiano Ronaldo en el día a día. “Es la ambición, su ambición es tremenda. En cada entrenamiento y en cada jugada…si tiene un penalti va a tirarlo con la máxima concentración y en un entrenamiento… eso lo hace diferente a los demás”, contestó Zidane. Compartió la misma opinión que Machín: “Cristiano es un jugador importante, pero también los demás lo ayudan mucho, como Karim en la jugada de su gol y en el de Lucas. Hoy hicimos goles espectaculares y ha sido cosa de todos los futbolistas y del equipo”, analizó ZZ.

Lejos queda la imagen que dio su equipo en Girona en la primera vuelta. Por entonces era un conjunto apagado, casi sin ideas, al que se le había olvidado jugar al fútbol. ¿Cómo se explica la metamorfosis del equipo que ahora se ve más vertical e intenso? ¿Son las piernas o es la cabeza?, le preguntaron a Zidane. “Es un poco de todo, pero sobre todo la confianza, la recuperamos a base de goles, algo que nos había faltado mucho a principio de temporada. Estamos en un buen momento, en una dinámica positiva para todos. Además, cuando Cristiano esta bien el equipo está muy bien. No hemos bajado los brazos nunca y vamos a intentar seguir en esta línea”, concluyó.