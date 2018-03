La implantación del casco agita el hockey patines

El modelo de casco será adecuado y homologado para el hockey patines, y los jugadores participarán en su diseño. La Federación regulará su utilización. “Queremos un casco ajustado y compensado, y que el jugador no pierda visión. Se llevarán a cabo pruebas y también charlas con los jugadores para explicarles las ventajas”, asegura Carles Altimiras.

El proyecto está pensado para que se implemente en las dos próximas temporadas, con un periodo de transición hasta llegar a su obligatoriedad. Para Altimiras, la implantación del casco no tiene freno. “Queremos que forme parte del equipaje del jugador. NO Hay argumentos para decir que no. Quien vaya en contra fracasará”, sentencia el presidente del Comité Catalán.