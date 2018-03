La inmortal de Edwin Adams

La partida de este vídeo (el 150 de la colección) es muy especial. No solo por su extraordinaria belleza y por ser un modelo perfecto del tema táctico de la desviación, sino porque no podemos tener la seguridad de que se jugara realmente. O sea, también es un ejemplo idóneo del famoso refrán italiano Se non è vero è ben trovato (aunque no sea cierto, es un gran hallazgo). A juzgar por otras partidas conocidas de Edwin Adams, parece más bien un aficionado normal, muy inferior al genial mexicano Carlos Torre, a quien supuestamente inmortaliza con una maravillosa combinación.

Quien más ha investigado el asunto es el eminente historiador del ajedrez Edward Winter. Tras leer el prolijo fruto de su trabajo, la conclusión más lógica es que la partida se jugó, pero no así; es probable que Torre encontrase la combinación en sus análisis posteriores; y luego, en agradecimiento a Adams por haberle invitado a Nueva Orleans, le atribuyese la creación de esta obra de arte, hace casi cien años.