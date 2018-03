La ACB es la liga con mayor porcentaje de extranjeros del mundo según un estudio de la FIBA

Will Thomas pugna por el balón con Eulis Báez

La liga española es la que tiene una mayor proporción de extranjeros del baloncesto mundial, con un 69,6% de jugadores foráneos en la temporada 2016-17, diez puntos porcentuales por encima de las ligas francesa, italiana y griega, según un estudio elaborado por la FIBA. La competición española supera en más de diez puntos porcentuales a las ligas de Francia (57,8%), Italia (56%), Grecia (54,9%), Alemania (54,1%) o Turquía (51%) en el peso de los jugadores nacidos fuera de sus fronteras y en más de veinte puntos a la media de todas las ligas, que es de un 44,6% de jugadores extranjeros, con datos de la temporada pasada. Según este estudio elaborado por FIBA y el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), la NBA estadounidense tenía un 25% de extranjeros en la campaña 2016-17 (el 67% de ellos, europeos), la Euroliga un 33% de jugadores nacidos fuera de Europa y la Liga de Campeones algo más del 30% de no europeos. No obstante, los jugadores extranjeros que disputan la Liga Endesa española solo están en pista una media del 17% de los minutos que se disputan en cada partido (el dato más bajo de todas las ligas exceptuando la NBA), lo que permite inducir que en muchos casos no son capitales para el equipo.

El estudio coloca al Baskonia como el equipo con mayor porcentaje de extranjeros (93,8% de la plantilla en la temporada 2016-17) e incluye a otros dos clubes españoles, Barcelona Lassa (75%) y Morabanc Andorra (73,3%), entre los cinco con mayor concentración de jugadores nacidos fuera del país. En la situación contraria, la liga brasileña es la que menor concentración de extranjeros tiene (un 12,7% de los jugadores), seguida por la china (21,1%). En el porcentaje de jugadores locales menores de 21 años en las plantillas, la Liga Endesa está a la cola, ya que estos jugadores fueron en la 2016-17 el 7,4%, solo por encima de Australia (5%) y la liga VTB que incluye a equipos rusos, de los estados bálticos, y de Bielorrusia y Kazajistán (6,3% de jugadores locales sub-21).

Los equipos argentinos (30%) y brasileños (24%) son los que cuentan en sus escuadras con más jugadores nacionales menores de 21 años y la mayoría de las ligas europeas están por encima del 10%, según este estudio. Más de la mitad de los jugadores extranjeros que estaban en la Liga Endesa en la 2016-17 (54%) ya estaban en la competición española en anteriores temporadas y un tercio (34%) pertenecían al mismo club, ambos datos los más elevados de los países comparados; aunque su participación en los partidos era más baja (17%).

Según el estudio de FIBA y CIES, los traspasos internacionales de jugadores alcanzaron las 6.718 operaciones protagonizadas por jugadores masculinos y 2.019 por jugadoras durante la temporada 2016-17. Los principales exportadores de jugadores del mundo son los Estados Unidos, de donde salieron 1.650 jugadores a otros países, el 83% de ellos jugadores nacionales. España es el segundo mercado de salida de jugadores, con 544, pero de ellos solo un tercio (33,8%) eran nacionales. El balance de la Liga Endesa es importador, ya que llegaron a los clubes españoles 706 jugadores frente a los 544 que salieron, un saldo que le coloca en el tercer lugar tras las ligas de Alemania y Suiza. La relación entre los clubes españoles y los estadounidenses es la principal vía de transferencias de jugadores extranjeros, con 169 que fueron de competiciones estadounidenses (no solo la NBA, también la Liga de Desarrollo o la NCAA universitaria) a españolas y 42 que hicieron el camino inverso.