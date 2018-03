Lowry y los Raptors acaban con la racha de 17 victorias de los Rockets

Ibaka, Lowry, DeRozan, Valanciunas… los Raptors están más fuertes que nunca y lo demostraron al poner fin a la racha de 17 victorias de los Rockets (108-105). El equipo de Mike D’Antoni no perdía desde el 26 de enero. Entonces tropezó ante Nueva Orleans. En Toronto pagaron su mal inicio. Estuvieron a punto de remontar, pero James Harden falló el último lanzamiento del partido, un triple, con el que hubiera forzado la prórroga.

Los triples, una especialidad que dominan especialmente los Rockets, fueron uno de los factores que marcaron diferencia. Los Raptors estuvieron muy acertados desde la máxima distancia con un 15 de 38 (40%), siete de ellos transformados por Kyle Lowry, que solo falló dos. El base de los Raptors sumó 30 puntos y seis asistencias. Su tándem con DeRozan, que aportó 23 puntos y siete rebotes, fue devastador para la defensa de los Rockets.

TORONTO, 108; HOUSTON, 105 Toronto: Lowry (30), DeRozan (23), Powell (2), Ibaka (11), Valanciunas (14) –equipo inicial-; Siakam (2), Miller (7), Miles (6), Poeltl (2) y Van Vleet (11). Houston: Chris Paul (14), Harden (40), Ariza (13), Tucker (3), Capela (13) –equipo inicial-; Mbah a Moute (9), Nene Hilario (0), Eric Gordon (14) y Joe Johnson (5). Parciales: 32-16, 26-27, 25-32 y 25-30. Canada Air Centre de Toronto. 20.131 espectadores

Valanciunas, con 14 puntos y 10 rebotes, y Serge Ibaka, con 11 puntos y siete rebotes, dieron consistencia al juego interior del equipo canadiense, líder de la Conferencia Este.

Harden fue una vez más el mejor de su equipo, con 40 puntos. Chris Paul falló los tres triples que lanzó y se quedó en 14 puntos. Y Capela se fajó en el interior de la zona con 13 puntos y otros tantos rebotes. Los Rockets echaron de menos a Ryan Anderson, lesionado. Y Nene Hilario solo jugó cuatro minutos. Su equipo solo anotó nueve de los 27 triples que lanzó.

Ricky Rubio está pletórico, como su equipo, Utah Jazz, que venció en Memphis (78-95). Utah se mantiene en la décima plaza, con el mismo balance que Denver, noveno, y a una victoria de los Clippers, que ocupan la octava plaza, la última que clasifica para los ‘playoffs’. La lucha hasta el final de la temporada se prevé encarnizada porque solo cuatro victorias separan al tercer clasificado (Portland) del octavo (Denver), noveno (Utah) y décimo (Clippers) en la Conferencia Oeste.

Los Grizzlies consumaron su 16 derrota seguida. Ricky Rubio cuajó una destacable actuación con 15 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Jae Crowder, con 22 puntos, fue el máximo anotador de su equipo en el que también destacaron Ingles, Favors y Mitchell. Marc Gasol fue uno de los pocos destacados de los Grizzlies, con nueve puntos, 11 rebotes, seis asistencias y cuatro tapones.

Nueva Orleans, uno de los equipos inmersos de pleno en la lucha por posicionarse para los ‘playoffs’, no logró alargar a once su racha triunfal. Perdió ante Washington (97-116). Los Pelicans, además de DeCousins tampoco pudieron contar con Anthony Davis, que no se recuperó a tiempo de una lesión reciente. Porter, con 19 puntos, Morris, con 17, y Beal, con 16, llevaron las riendas en el ataque de los Wizards. Satoransky fue una vez más titular ocupando el puesto del lesionado John Wall. El base checo sumó ocho puntos y nueve asistencias. Mirotic aportó nueve puntos y 12 rebotes para los Pelicans.