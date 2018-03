Diez claves para seguir la jornada 28 de Liga

La dureza de la competición pasa factura entre sancionados y lesionados. Apenas el Real Madrid tiene disponible toda su plantilla para esta jornada. Tras ella quedarán diez para el final.

Clasificación actualizada de la Liga Santander.

1. Tres meses sin ganar el Deportivo, uno con Seedorf

Girona (7º, 40 puntos) – Deportivo (19ª, 19 puntos). Viernes, 9. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

Inui posa con la camiseta del Eibar que alberga publicidad de una firma japonesa. SDEIBAR

El mismo día que se cumplen tres meses de su última victoria buscará el Deportivo tres puntos que le saquen de la zona de descenso. Semeja una tarea titánica para un equipo que se hunde casi más por sus propios errores que por los aciertos del rival. El catálogo de pifias ya es exagerado, pero Clarence Seedorf no se apea de su discurso optimista. “Los fallos individuales no se trabajan, se olvidan los antes posible. El equipo está mejorando y la confianza va a crecer”, apunta el holandés, que además lanza una curiosa sentencia si se considera que entrena al equipo más goleado del campeonato. “Los equipos que jueguen contra nosotros van a pasarlo mal para marcarnos”. Con Seedorf el Deportivo ha sumado dos puntos de quince posibles, ha marcado un gol que se metió en propia meta el portero del Eibar y encajado seis. Por el camino 22 futbolistas han disfrutado de la titularidad al menos en una de esos cinco partidos y sólo Bóveda, Adrián y Lucas Pérez salieron siempre de inicio. Sin Valverde, Guilherme, Cartabia, Luisinho y Krohn-Dehli, que están de baja, tratará el Deportivo de romper su lamentable dinámica. Mosquera regresará al once tras cumplir sanción ante un rival que da por cumplido el objetivo de la permanencia y afronta ahora la batalla para entrar en Europa. “Yo mismo me voy a encargar de que nadie baje el ritmo y luchar por algo tan bonito va a ayudar”, advierte el técnico Pablo Machín.

· Contando solo los partidos en Montilivi, el Girona lleva cinco victorias consecutivas, manteniendo su portería a cero en cada partido, marcando una media de 2,6 goles por encuentro.

· El equipo herculino está en una racha de 12 partidos sin lograr la victoria en La Liga (4E 8D), su peor racha desde Marzo de 2016 (13 sin ganar, 7E 6D), bajo la tutela de Víctor Sánchez del Amo.

2. Inui y la expectación en Japón

Eibar (8º, 39 puntos) – Real Madrid (3ª, 54 puntos). Sábado, 10. 13,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

Una empresa japonesa se anunciará en un espacio de la camiseta del Eibar en el duelo ante el Real Madrid, programado en un horario que facilitará su visionado en el país nipón, donde serán las nueve de la noche cuando comience el partido en Ipurua. Takashi Inui es una de las atracciones del partido, un futbolista que ha crecido desde que, de puntillas, llegó al Eibar hace casi cuatro años. Por el camino se ha asentado en su selección y se ha convertido en una referencia para el emergente fútbol japonés. Inui acaba contrato el 30 de junio y El Eibar trabaja para renovar el vínculo, pero es libre para negociar con cualquier equipo. “Es el que mejor interpreta lo que quiero”, tiene dicho Mendilibar sobre él, veloz, trabajador, incisivo. Todo apunta a que, pese a un golpe que recibió la pasada jornada en Riazor y que le obligó a trabajar a menor ritmo esta semana, estará en un once que rescatará de nuevo el 4-4-2 en el que tan cómodo se siente el equipo. El Eibar apenas sumó dos empates en los cinco partidos en los que no alineó de inicio dos puntas. La ausencia del lesionado Orellana, un mediapunta, también ayuda a que el equipo pueda retomar un dibujo en el que se siente cómodo. Nosotros intentamos tener las cosas claras. Tenemos una idea de fútbol y queremos hacer eso. Nuestra idea es una y eso es lo que vamos a hacer”, anticipa Mendilibar.

· El Eibar nunca ha derrotado al equipo merengue en La Liga en sus siete enfrentamiento ligueros (1E 6D) marcando tan solo dos goles.

· El Real Madrid no pierde en el País Vasco desde marzo de 2015 (1-0 frente al Athletic). Desde entonces ha visitado en diez ocasiones Euskadi manteniéndose invicto (9V 1E).

3. Un partido de Champions

Sevilla (5º, 45 puntos) – Valencia (4ª, 53 puntos). Sábado, 10. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Paco López, nuevo técnico del Levante. MANUEL BRUQUE EFE

“No firmamos el empate”, avisan desde el vestuario del Valencia, que defiende la ventaja de ocho puntos ante ante su perseguidor por la cuarta plaza. El Sevilla perdió por cuatro a cero en Mestalla, pero situarse a cinco puntos por más que eventualmente no recupere el golaverage le daría alas para llegar al objetivo de entrar en la próxima Liga de Campeones. Por eso tampoco piensa mucho en la actual aún en vísperas del decisivo duelo contra el Manchester United. El técnico Montella avisa de que el partido más importante es el inmediato y en principio no se guarda nada, con la misma convocatoria que la pasada jornada, sin Roque Mesa, que no cuenta, y Jesús Navas, que sigue lesionado. “Queremos ser equipo Champions”, avisa Marcelino desde Valencia. Y recuerda: “Ellos lo son. Tienen una experiencia internacional mayor que la nuestra”. Gayà, con molestias musculares, es duda en el equipo che, que recupera a Garay y Andreas Pereira, pero pierde por lesión a Santi Mina.

· El Sevilla ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros (1D), manteniendo la portería a cero en tres de ellos; solo había logrado una victoria en los ocho anteriores (2E 5D).

· Ningún equipo ha marcado más goles desde fuera del área en esta Liga que el Valencia (ocho, como Atlético y Betis).

4. Nuevos planes en el Levante

Getafe (11º, 36 puntos) – Levante (17ª, 21 puntos). Sábado, 10. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Era el último de los colistas que se resistía a cambiar de entrenador, pero el gol postrero del Espanyol en campo del Levante acabó con el trayecto de López Muñiz en Orriols. Le releva Paco López, un exfutbolista del club durante una temporada en los noventa y con trayectoria en Torrent, Hércules, Extremadura, Castellón, Murcia y Benidorm, un clásico de la Segunda B de la zona también como entrenador, entrado en filiales durante los últimos años: Mestalla, Villarreal y hasta hace poco en el del Levante, que le ha promocionado al primer equipo en busca de un revulsivo. “Quiero un equipo valiente, atrevido y decidido que en vez de sufrir pueda disfrutar”, explica. Le gusta jugar a partir de un 4-4-2 y en su primera convocatoria se han quedado al margen los lesionados Doukouré, Postigo, Toño García y Sadiku además de Rochina, el meta Iván Villar y el saudí Fahad Al-Muwallad. Parcee que Bardhi volverá a tener galones. El Getafe con Pepe Bordalás al frente le espera en Getafe: “Seguro que harán cambios. Se juegan el descenso y va a ser un partido de mucha exigencia”, anuncia el entrenador local, que tiene la duda de Ángel y las bajas confirmadas de Flamini, Guaita, Bergara y el sancionado Remy.

· El Getafe es el equipo que menos goles de cabeza ha encajado en la Liga esta temporada junto con el Barcelona (tres cada uno).

· El Levante sólo ha ganado en uno de sus últimos 26 desplazamientos en la máxima categoría (0-2 frente a Las Palmas el pasado diciembre).

5. La expectativa del milagro

Málaga (20º, 13 puntos) – Barcelona (1ª, 69 puntos). Sábado, 10. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

La Rosaleda se llenará y el ambiente no será el mejor para el Málaga, que es un desastre y, como el Deportivo, cumple este fin de semana tres meses sin ganar. Ocurre que a los malacitanos les toca enfrentarse al Barcelona y están a ocho puntos de la salvación tras perder los seis últimos partidos y sumar dos puntos de 36 posibles desde aquella última alegría en Anoeta el 10 de diciembre. “Yo jugué en el Cádiz de los milagros. He ganado los cuatro últimos partidos seguidos. Y con el Córdoba hicimos 13 puntos de 18 y nos salvamos”, deslizó el entrenador José González tras el último y doloroso fiasco en Leganés. “No voy a dimitir, tengo agallas, no soy un cobarde”, apunta el técnico. Nunca tras 27 partidos hubo una distancia de 56 puntos entre dos equipos hasta ahora. La diferencia parece sideral, pero el Málaga se agarra a cualquier ilusión que le pase ante la puerta, al recuerdo del triunfo del año pasado ante el Barcelona o al hecho de que los culés tienen por delante un inmediato duelo en la Liga de Campeones contra el Chelsea y puede reservar a alguno de sus mejores futbolistas. “Mucha gente cree que no tenemos nada que hacer, pero en el equipo nadie ha tirado la toalla”, garantiza el meta Roberto.

· El Málaga acumula 12 partidos seguidos sin conocer la victoria en la Liga (2E 10D), su peor racha en una misma temporada desde diciembre de 2009 (13).

· El Barcelona suma 34 partidos seguidos sin perder en la Liga (28V 6E), su última derrota fue precisamente en La Rosaleda en abril de 2017 (2-0).

6. La dosificación de Willian José

Espanyol (15º, 32 puntos) – Real Sociedad (12ª, 33 puntos). Domingo, 11. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Jugó unos minutos la pasada jornada ante el Alavés porque ha acortado los plazos Willian José, que redujo al máximo los plazos para dejar atrás su fractura por estrés en un metatarsiano del pie izquierdo. Todavía trabaja a un ritmo diferente al de sus compañeros y Eusebio trata de administrar los tiempos de su puesta a punto. “Es un jugador importantísimo para nosotros tanto en defensa como en ataque”. Seis partidos se perdió el delantero brasileño, que faltó en Liga contra Real Madrid, Levante, Valencia y Betis y no pudo disputar la eliminatoria de Europa League contra el Salzburgo. Contra el Espanyol puede volver a disfrutar de minutos en un partido que marcará el futuro para ambos equipos porque el que gané podrá acariciar la ilusión de una remontada en la clasificación que le acerque a Europa, pero el que no lo logre casi seguro tendrá que abocarse a un anodino final de campaña. En los pericos Diego López no podrá jugar tras su lesión en el campo del Levante y estará bajo palos Pau López, sobre el que ésta semana se ha apuntado que habría firmado un vínculo para jugar a partir de la próxima campaña en el Betis.

· Gerard Moreno es el jugador que más puntos ha dado con sus goles en la Liga esta temporada (12 puntos con 11 goles) tras Iago Aspas (14 con 16).

· La Real Sociedad no ha ganado en sus últimos nueve partidos como visitante en La Liga (3E 6D), su peor racha fuera de casa desde marzo de 2015 (13).

7. Wass se cae, Aspas se tambalea

At. Madrid (2º, 61 puntos) – Celta (9ª, 38 puntos). Domingo, 11. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Tiene problemas el Celta, que no podrá contar con Wass no solo ante el Atlético sino de manera indefinida. El centrocampista danés se perdió el partido del lunes pasado contra Las Palmas y entonces se informó de que sufría una lumbalgia. Ahora el club explica que se trata de una hernia discal lumbar que se tratará de manera conservadora, pero ante la que no se descarta una intervención quirúrgica. Es un problema para Unzué porque el centrocampista danés resulta clave por su categoría y capacidad de trabajo, un indiscutible en el once. Pero todo se puede agravar aún más porque también tiene molestia Iago Aspas, tótem del equipo, que tiene molestias en una rodilla y completó varias sesiones esta semana al margen de sus compañeros. El delantero internacional apenas se ha perdido un partido de liga por sanción, el resto los ha jugado todos sin ser sustituido. Y tiene pinta de que la temporada se prolongará con su presencia en el Mundial. Su idea es forzar para no faltar a la cita en el Wanda Metropolitano, pero su ausencia, también la de Wass, podría abrir espacio en el once al joven canterano Brais Méndez, que ya sobresalió en los minutos de los que dispuso ante Las Palmas.

· El Atlético solo marca el 4% de sus goles de cabeza en la Liga esta temporada (dos de 45), el porcentaje más bajo de cualquier equipo.

· Iago Aspas no ha marcado ni un solo gol en sus siete enfrentamientos con el Atlético en la Liga, perdiendo su equipo todos ellos. Solo frente al Getafe (ocho) el de Moaña ha disputado más encuentros sin marcar que frente a los rojiblancos en la máxima categoría).

Oghenekaro Etebo, centrocampista de Las Palmas. Quique Curbelo EFE

8. Etebo le da pulmones a Las Palmas

Las Palmas (18º, 20 puntos) – Villarreal (6ª, 41 puntos). Domingo, 11. 18,30 horas – 17,30 hora local (BeIN Sports LaLiga)

“Antes no se sabía a que jugábamos. Hoy sí se sabe”, sentencia Leandro Chichizola, en meta de Las Palmas, el equipo, que sin alardes, suma más entre losque acampan en la cola de la clasificación. Las rotaciones en la portería amarilla han finalizado y el argentino parece haberse consolidado bajo palos. También tiene pinta de que Paco Jémez ha encontrado una base sobre la que asentar sus opciones, un once que trate de sobreponerse a la marcha de Jonathan Viera e integre alguna pieza de la prole fichada en enero. Entre ellos el más destacado es Etebo, un siete pulmones para la medular que está en el camino de jugar el próximo Mundial con la selección nigeriana. Cedido por el modesto Feirense luso, su ficha vale cuatro millones de euros y Las Palmas ya valora la oportunidad de hacer una inversión en un futbolista de 22 años que tiene pinta de revalorizarse y sobre el que ya tenían el radar puesto los grandes de Portugal. Mario Gaspar estará ausente por sanción en el Villarreal, que ha perdido seis de sus ocho últimos partidos, incluido el doble duelo europeo contra el Lyon, y se ha complicado la clasificación para repetir experiencia en el continente. “Debemos reaccionar ya”, pide el meta Sergio Asenjo.

· Las Palmas ha dejado su puerta a cero en tres de sus últimos seis partidos en La Liga, tantas veces como en sus anteriores 42 encuentros en la competición.

· El Villarreal ha perdido sus dos últimos partidos en la Liga y en los dos se quedó sin marcar. Nunca en toda su trayectoria en Primera División ha perdido tres partidos seguidos sin lograr marcar en alguno de ellos.

9. Garitano en San Mamés, pero en el palco

Athletic (14º, 32 puntos) – Leganés (13ª, 33 puntos). Domingo, 11. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Asier Garitano no podra sentarse en el banquillo de San Mamés. Al menos este fin de semana. El técnico del Leganés deberá cumplir dos partidos de sanción tras su expulsión la pasada jornada y no estará en la banda justo en un campo que se anuncia como un posible destino para él en un futuro más o menos inmediato. Forjado en la casa, impulsor de la llegada de varios futbolistas de Lezama al Leganés durante las últimas campañas, no se trata de una visita cualquiera para Garitano. Que llegue a estas alturas el modesto equipo madrileño por delante de su rival en la tabla tampoco le hace perder el norte al entrenador. “No somos favoritos con nadie en Primera y fuera de casa menos. Y jugando contra el Athletic en San Mamés no somos favoritos. Que vamos a pelearlo y a querer jugar un gran partido para poder sacarlo, eso seguro. Contra el Athletic y contra cualquiera. Pero favorito el Leganés no va a ser nunca”, aclara. Con todo, ahí está el cuadro de Butarque, con la permanencia casi asegurada tras unas fructíferas últimas jornadas. “Sumar los dos de casa y sacar cuatro puntos con rivales de debajo de nosotros fue muy bueno”, estima Garitano. Todo sin poder contar con futbolistas tan importantes somo Szymanowski y Gabriel, que no estarán en San Mamés.

· El Athletic solo se ha impuesto en uno de los últimos nueve partidos de liga (5E 3D) y no ha marcado gol en cuatro de ellos.

· Hasta cinco jugadores han disputado algún partido con ambos equipos en Primera División: Unai Bustinza, Unai López, Iago Herrerín, Erik Morán y Javi Eraso, los cinco forjados en Lezama.

10. Si hoy es lunes juega el Betis

Alavés (16º, 31 puntos) – Betis (10ª, 37 puntos). Lunes, 12. 21 horas (Gol TV)

El calendario no es uniforme para el Betis, que esta semana supo que a fin de mes pasará 16 días sin jugar porque el parón para que se activen las selecciones le llegará entre partidos fijados para el 17 de marzo (Espanyol) y 2 de abril (visita a Getafe). Serán dos duelos consecutivos a domicilio para cerrar la jornada, sendos lunes que elevarán a diez el número de encuentros jugados por el equipo andaluz ese día de la semana. Con el de Vitoria habrá jugado fuera del fin de semana 13 de 28 partidos. “Somos el equipo más entretenido, por eso nos ponen los lunes”, bromea Quique Setién, que preferiría una cadencia de partidos más normal y al que el retraso en entrar en acción esta jornada no parece que vaya a ayudar a que Joaquín supere sus problemas musculares para poder alinearlo en Mendizorroza. Sí regresará Guardado para un partido que puede situar a los verdiblancos más cerca de los puestos europeos ante un rival que todavía mira hacia abajo. “No hay que confiarse hasta que estemos salvados matemáticamente”, pide el centrocampista Álvaro Medrán.