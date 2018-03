Al Khelaïfi: “Estoy muy cabreado”

Al-Khelaifi, junto a Florentino Pérez. En vídeo, declaraciones de Unai Emery, entrenador del PSG y Al-Khelaifi. FRANCK FIFE FOTO: AFP / VÍDEO: ATLAS

“Emery, c’est fini.” Así fue la reacción epidémica de Maxime, un joven hincha del Paris Saint Germain, tras finalizar el encuentro en el Parque de los Principes. Con un amigo, vestido de una camiseta y de una bufanda atada a su cuello, decidió acudir a un bar cercano al estadio parisino, en la Puerta de Saint-Cloud, para presenciar el duelo contra el Real Madrid y sentir las emociones que iban a deparar el partido de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones entre su equipo y el bicampeón saliente.

Su diagnóstico tajante fue matizado minutos después por uno de sus ídolos, Adrien Rabiot. “Pido disculpas a la afición porque no lo hemos conseguido otra vez. Nos han apoyado mucho durante el encuentro. No nos salió esta noche pero no saldrá bien algún día”, afirmó el canterano parisino en declaraciones a pie de campo recogidas por el canal BeInSport. “Estamos más decepcionados de nosotros por el partido de ida en el Bernabéu”, prosiguió el jugador, excelente en Madrid pero que cometió un error garrafal en la jugada del segundo gol de los blancos.

El primer gol de cabeza de Cristiano Ronaldo en el minuto 51 fue acogido con un grito de desolación y gestos de rabia por Maxime y toda la afición parisina, que señaló a Dani Alves sin esperar que se repitiera la jugada en la pantalla de la brasserie. La expulsión posterior de Marco Verratti, en el minuto 65, tras un forcejeo con Lucas Vázquez, aumentó el bajón anímico de los hinchas del PSG.

“Estoy muy cabreado por el resultado”, espetó ante los periodistas Nasser Al Khelaïfi, el presidente catarí del PSG. “Creíamos posible la remontada. Dominamos la primera parte, pero el Madrid anotó el primer gol y después nos quedamos con diez jugadores. Se nos complicó la vida”, explicó el máximo mandatario del club parisino.

“No hay derecho a ser expulsado media hora antes del final del partido. ¡Es una estupidez!”, comentaban en la cervecería de la Puerta de Saint Cloud. La ansiedad no les duró mucho tiempo. Cavani remontaba la moral de toda la hinchada local con un gol de rebote en el minuto 71. Di María salía cabizbajo al ser sustituido cinco minutos. Pero un mal despeje de Rabiot dentro del área parisina, que fue aprovechado por Casemiro, fundió todas las esperanzas francesas. El bar se vació y los que se quedaron hasta el final mostraban caras largas. Comprendieron que, por sexta vez consecutiva, el PSG se iba a quedar en la cuneta de la Champions.

“El Madrid mereció pasar la eliminatoria. No es una decepción para mí perder contra el campeón saliente. Allí en el Bernabéu, desaprovechamos nuestra superioridad en momentos clave. Hoy empezamos mejor el encuentro pero el gol de Cristiano nos hizo la eliminatoria más difícil”, indicaba Unai Emery, que se negó a contestar a una pregunta sobre su posible despido del banquillo parisino antes de finalizar la temporada. “No voy a decir nada más esta noche. Esto se tiene que arreglar dentro del vestuario. Luego ya hablarán los jugadores. Estoy muy cabreado”, finalizó Al Khelaïfi.