Propaganda, bengalas y centros a la olla

El argumento que manejó Nasser Al-Khelaifi para convencer a Neymar Júnior de jugar contra el Madrid en el Parque de los Príncipes fue dramático. El presidente del PSG envió a sus emisarios a que le dijeran al brasileño que lo había fichado, fundamentalmente, para este partido. Algo así como el apocalipsis futbolístico se cernía sobre París. Tenía que inyectarse un analgésico, ajustarse una venda y ponerse las botas porque lo que estaba en juego era el proyecto en absoluto. No habría mañana. Si se perdían los octavos de la Champions no habría honor, ni orgullo, ni fortuna que salvar. Neymar no solo no jugó. Dicen en el club que ni por un instante se planteó poner en riesgo su pie dañado. Resta por conocer qué dirá ahora Al-Khelaïfi, cabeza visible de la empresa que puso a los pies de Neymar y que ahora se resquebraja.