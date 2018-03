Jesús Herrada: “Valverde, Contador y Purito han acostumbrado mal al público en España”

Es sábado por la tarde y un sol de primavera inunde los campos de golf de la localidad de Villenes-sur-Seine, en las afueras residenciales, verdes y tranquilos de Paris. Allí atiende a este diario Jesús Herrada, bicampeón de España (2013, 2017) y nuevo líder del conjunto Cofidis. Este domingo estrena galones en la Paris-Niza tras pasar siete años en la sombra de Alejandro Valverde y Nairo Quintana en el equipo Movistar. El ciclista manchego de 27 años desprende tranquilidad y confianza en su actitud. “Si pudiera tener a veinticinco corredores como él, sería genial”, dice su manager, el francés Cédric Vasseur, maillot amarillo en el Tour del 97. El hermano menor de los Herrada, con José, de 32 años y también recién llegado en el Cofidis, tiene hambre de victoria, de liderazgo y lo quiere demostrar en la Carrera del Sol, primer ensayo antes del Tour de Francia.

Pregunta. ¿Como se siente a la hora de afrontar nuevas responsabilidades, las de un líder en un equipo histórico del pelotón mundial como el Cofidis en una carrera no menos histórica como la Paris-Niza?

Respuesta. Bueno, hasta ahora, bien. Las carreras que disputé este año, las hice de líder cada vez y me he encontrado bien en cada una de ellas. Estuve en el Tour de Oman, hice tercero en la subida de la Green Mountain y cuarto de la general. Antes, estuve en la Volta a la Comunidad Valenciana y, de igual manera, conseguí el cuarto puesto de la etapa reina y el quinto de la general. Me he quedado contento con mis primeros resultados y pienso que llego bien preparado. Paris-Niza es una carrera muy importante y de mucho más nivel. Lo afronto con muchas ganas. Buscaré estar entre los diez primeros de la clasificación general. Y si algún día se pierde tiempo, aunque no quiero pensar en eso, pues intentaré ganar alguna etapa. Tengo una buena punta de velocidad que me puede ayudar mucho.

P. ¿Por qué el Cofidis le puede ayudar para conseguir lo que no ha podido en siete años con el Movistar, un equipo de primera categoría?

R. En el Movistar, siempre estaba trabajando para Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Además, la llegada de Mikel Landa al equipo me lo ponía todavía un poco más difícil. El verano pasado, entendí que mi situación no iba a cambiar. Buscaba un nuevo reto. Después de haber estado siete años en el Movistar, tenía que intentar cambiar algo. Estoy muy agradecido a Eusebio Unzué y a todo el equipo porque allí me forjé como ciclista. He aprendido todo lo que soy ahora mismo encima de una bici gracias a ellos. Desde mi primera temporada, en 2011, ha sido una segunda familia para mí, pero sentí que tenia que dejarla para emanciparse y seguir creciendo como ciclista. Me gustan las carreras por etapas y las clásicas como la Flecha Valona y la Lieja, y quería defender mis opciones para ganarlas. Me siento maduro, con 27 años, para asumir nuevas responsabilidades. Cofidis entraba en mis planes porque no tenían un líder para la montaña y creo que era la mejor opción.

P. En el Cofidis han pasado muchos corredores españoles a lo largo de sus veinte años de existencia. De hecho, le han fichado precisamente para suplir la figura de Dani Navarro en las carreras por etapas. ¿No sabe extraño convertirse en el líder de aquel que era líder del equipo?

R. No, para nada. Nos llevamos muy bien entre nosotros. Hemos coincidido en el Tour de Omán y esta nueva estrategia nos salió bien a ambos [Dani Navarro terminó séptimo de la general]. Mucha gente funciona mejor, tiene un mejor rendimiento, y no solo lo digo por Dani, cuando no tiene esa presión de hacer un buen resultado por encima. De momento, el director me ha puesto de líder en todas las carreras, pero si algún día no estoy bien, estaría dispuesto a trabajar para él sin ningún problema. Somos varios corredores españoles en el equipo, con Dani pero también con Luis Angel Maté. El ambiente es fenomenal. Conozco la historia del equipo y sé que han pasado muchos españoles por sus filas. Eso me anima más para hacerlo bien. La única cosa que me preocupa ahora mismo es el francés. Con mi hermano nos estamos adaptando todavía al idioma.

P. En el Cofidis, están los hermanos Herrada, pero están también los hermanos Bouhanni, Nacer y Rayanne, y los hermanos Turgis, Jimmy y Anthony. ¿Qué le aporta tener a su hermano en el equipo?

R. Desde que empecé a montar en bici, José siempre ha sido un ejemplo que seguir para mí. Tiene mucha experiencia en carrera trabajando con líderes en alta montaña. Me aporta tranquilidad y confianza. Es un poco más bajito que yo [José mide 1m77 y Jesús 1m83], así que mejor otro que él para cambiar de bici si me toca sufrir algún incidente mecánico en un momento clave de alguna carrera [se ríe]. Pero me aporta muchas más cosas, me ayuda para protegerme mejor del viento, para remontar en el pelotón… Tiene un gran nivel en alta montaña y por ahora estamos muy contentos. Estar con otras hermandades no es curioso para mi porque cuando estaba en el Movistar, coincidí con los hermanos Izagirre y los hermanos Quintana.

P. En su palmarés, lleva nueve victorias y más de la mitad de ellas en Francia, con etapas en el Dauphiné, en el Tour del Limousin, en el Poitou-Charentes... ¿Por qué es más fácil ganar en Francia que en España? ¿Será por el efecto sorpresa?

R. Quizás, sí. Los corredores franceses me conocen menos. Bueno, hasta ahora. Con mi camiseta de campeón de España, ya no puedo pasar desapercibido en el pelotón. Se ha asociaba bastante bien con los colores del Cofidis y la verdad es que ha quedado espectacular. Sé qué estaré más vigilado. Pero si hay fuerza y piernas, me dará igual. Y ahora que estoy en un equipo francés, tengo más motivación todavía para demostrar mi calidad y ganar carreras.

P. Siendo bicampeón de España, se le designa para tomar el relevo de esta generación excepcional de corredores liderada por Valverde, Contador y Purito. ¿Se siente preparado?

R. Va a ser difícil llegar a la altura de Alejandro Valverde por ejemplo. Solo hay uno. Es un fuera de categoría. Ha puesto el listón muy alto. Entiendo la expectación que hay en España, pero no se puede comparar las generaciones a mi juicio. Creo que Alejandro, Contador y Purito han acostumbrado mal al público, ganando tantas y tantas carreras. No pretendo igualarles, solo pretendo ser mí mismo.