Diez claves para seguir la jornada 27 de Liga

La Liga se pone en juego en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid, pero otras ligas se dilucidan en un torneo segmentado en el que una decena de equipos aspiran a llegar a un puesto en la Europa League y en la cola se disputa una especie de campeonato de pobres donde los cuatro peores equipos del campeonato buscan ganar su particular campeonato para eludir el descenso.

Clasificación actualizada de la Liga Santander

1. El Villarreal no quiere dramas

Villarreal (6º, 41 puntos) – Girona (8ª, 37 puntos). Sábado, 3. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Cuando acabó enero el Villarreal venia de ganar tres partidos de manera consecutiva, de un triunfo en el Bernabéu que luego refrendo en su feudo ante Levante y Real Sociedad. Oteaba la Champions, el cuarto puesto estaba a tres puntos, el tercero uno más allá. Hoy esa cota está a nueve y diez puntos y no semeja ya un objetivo real. Ahora no llega sino que mira hacia los que llegan porque el séptimo estaba a seis puntos y el octavo a ocho y ahora han reducido esa distancia a la mitad. “Es una situación que hubiésemos firmado”, reivindica el técnico Javier Calleja. Pero también asume que el equipo está en una mala racha. Apenas ha ganado en una de las últimas cinco jornadas, en las que marcó cuatro goles. “Estamos en puestos europeos y dependemos de nosotros mismos. No debemos hacer un drama. La línea es buena y el trabajo también y eso me transmite confianza. El gol va a llegar”, completa Calleja, que advierte de que el Girona es un rival directo por el pasaporte. La revelación que dirige Pablo Machín llega al partido son Aday Benítez, lesionado. El técnico del equipo catalán ya no se tapa. “Sería hipócrita pensar que ahora solo tenemos la permanencia como objetivo. Nos tenemos que marcar nuevos retos. Ganar sería dar un puñetazo sobre la mesa”. Cuatro derrotas y dos empates contemplan al Girona a domicilio desde su triunfo en el campo del Espanyol el pasado 11 de diciembre.

· Enes Ünal ha marcado cuatro goles en la Liga, los cuatro logrados en casa, incluido el que consiguió ante el Girona en su paso por el Levante.

· Portu ha marcado los últimos tres goles del Girona fuera de casa en la competición liguera, uno con la izquierda, otro con la derecha y otro de cabeza.

2. El Sevilla pierde pie en casa

Sevilla (5º, 42 puntos) – Athletic (12ª, 32 puntos). Sábado, 3. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Declaraciones de Montella, técnico del Sevilla, antes del partido contra el Athletic

El Sevilla vuelve a ser quinto, pero regresa al Sánchez-Pizjuán, que de manera inopinada ha pasado de fortín a ser la casa de la pradera para los visitantes en cuatro de los cinco últimos partidos de liga. “Es una realidad que nos cuesta ganar en casa”, reconoce Vincenzo Montella, que no podrá disponer de Jesús Navas, que no está recuperado de sus problemas musculares ni tampoco de Corchia, que sigue lesionado. Roque Mesa se quedará en la grada por decisión técnica en un partido que ya casi es fronterizo para el Athletic, cada vez más distanciado de la séptima plaza. Iñaki Williams descansó en la jornada entre semana, pero todo apunta a que retomará la titularidad. Necesita profundidad de plantilla Cuco Ziganda porque llega también la doble cita europea contra el Olympique de Marsella. Muniain, Balenziaga y Mikel Rico son los únicos futbolistas que no están disponibles. “Me gustaría estar más arriba en la tabla, pero no vamos a renunciar a nada”, advierte el entrenador de los leones.

· El Sevilla ha ganado sus tres últimos partidos ligueros en casa ante el Athletic sin encajar ni un solo gol, nunca ha ganado cuatro seguidos ante los vascos como local manteniendo su portería a cero.

· Tres de los últimos siete goles del Athletic fuera de casa en la Liga han sido de penalti y otros dos marcados por el rival en propia puerta.

3. ¿Puede complicarse el Leganés?

Leganés (16º, 30 puntos) – Málaga (20ª, 13 puntos). Sábado, 3. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

¿Puede pasar todavía apuros el Leganés? Parece claro que no si este fin de semana se queda con los puntos en el duelo que le enfrenta al colista. Tampoco si aunque eso no suceda los equipos que están en puesto de descenso siguen con su pírrica estadística de triunfos. Pero no sería halagüeño para el equipo que dirige Asier Garitano sumar cinco derrotas y un empate en las últimas seis jornadas. “Seguimos en una posición privilegiada”, avisa el entrenador, al que no le preocupa tener tan solo a cuatro equipos por debajo. “Lo importante son los puntos, da igual si estás más arriba”. Y señala: “Todo depende de lo que hagamos en casa”. El Leganés quiere hacerse fuerte y el Málaga no semeja que esté para grandes empresas. Con José González al frente espera aún su primera victoria tras sumar apenas dos empates en siete partidos y no cesa de dar volantazos en busca del sendero correcto. Juanpi, Ricca, Kuzmanovic y Borja Bastón entran la convocatoria respecto al partido contra el Sevilla y se caen Diego González, Rolón, Lestienne y Success. “Cada semana repetimos lo mismo –dice el entrenador- porque hacemos muchas cosas bien, pero los números son fríos”. Gélidos 13 puntos mantienen al Málaga congelado, siempre fiel a un 4-4-2 que por ahora es intocable.

Clarence Seedorf durante el partido del Deportivo contra el Getafe. BALLESTEROS EFE

· Entre la Liga y la Premier League, Amarabat suma 83 partidos seguidos sin marcar un solo gol. Su último tanto liguero fue en abril de 2015 ante el Deportivo, en su etapa como jugador malaguista.

· El Málaga solo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos como visitante en la Liga (dos empates y once derrotas en el resto) y fue el 0-2 ante la Real Sociedad el pasado mes de diciembre. No marcó en nueve de esos desplazamientos.

4. Seedorf experimenta sin gaseosa

Deportivo (19º, 18 puntos) – Eibar (7ª, 38 puntos). Sábado, 3. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Deportivo es un desastre también con Seedorf en el banquillo. Un punto y ningún gol a favor, apenas ocho tiros entre los tres palos en los cuatro partidos que ha dirigido el novel estratega holandés. Y una retahíla de cambios y amaños que solo se sostienen si se considera que cuando se aplicaron alineaciones más lógicas el equipo tampoco había respondido. “Es la primera vez que juego como mediapunta en Primera División”, apuntó Pedro Mosquera tras la derrota en Getafe. El capitán deportivista se perderá ahora la cita contra el Eibar por acumulación de amonestaciones, un partido para el que Seedorf ha probado hasta seis cambios respecto al último partido. Entrarían Albentosa por Schär, Sidnei por Juanfran con Bóveda desplazado al lateral derecho, Navarro por Luisinho, Borges por Krohn-Dehli, Emre Çolak por Mosquera y Andone por Bakkali. Las cartas no dejan de barajarse, pero al Deportivo no le toca ningún triunfo desde hace casi tres meses.

· El Deportivo solo ha ganado uno de sus últimos diez partidos en La Liga ante equipos vascos (dos empates y siete derrotas), 1-0 ante el Alavés el pasado mes de septiembre.

· Solo uno de los nueve goles del Eibar como visitante en esta Liga llegó en la primera mitad de partido, el de Jordán ante el Alavés en noviembre de 2017.

5. El recuerdo de otro gran Getafe

Real Madrid (3º, 51 puntos) – Getafe (10ª, 36 puntos). Sábado, 3. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Una vez ganó el Getafe en el Bernabéu al Real Madrid. Fue en febrero de 2008 con los blancos cabalgando hacia el título de liga con Bernd Schuster de entrenador. Era quizás el mejor Getafe de la historia, con Laudrup en el banquillo, enfrascado en el camino hacia su segunda final de la Copa del Rey y ocupado en competición europea para eliminar en la fase eliminatoria a AEK Atenas y Benfica antes de caer en una inolvidable eliminatoria en la que llevó hasta el límite al Bayern, incapaz de vencerle en los dos partidos. El nigeriano Uche marcó un gol surrealista en aquella velada en el Bernabéu de la que tan solo Sergio Ramos sobrevive en ambos equipos. Puede que este Getafe actual se acerque al nivel de aquel grupo. Al menos tampoco se plantea límites y no hace tanto que empató en el Camp Nou. “Lograrlo fue una tremenda inyección anímica”, confiesa el entrenador Pepe Bordalás, que debutará en el banquillo de Chamartín. No dispondrá de Amath, sancionado, pero espera recuperar a Guaita, que se perdió por unas molestias de última hora el partido del pasado miércoles contra el Deportivo. Solo el Villarreal, y tras parar dos penaltis Asenjo, ha derrotado al Getafe en los últimos siete partidos.

· Cristiano Ronaldo puede convertirse en el segundo jugador en la historia de la Liga en alcanzar los 300 goles en la competición (299) tras Lionel Messi (372). De lograrlo en este encuentro, el portugués (286) lo haría 48 partidos antes que el argentino, que necesitó 334 encuentros para llegar a esa cifra.

· El Getafe no ha ganado en sus últimos diez partidos como visitante en La Liga (cinco empates y cinco derrotas) y mantuvo su portería a cero solo en uno de ellos.

6. Última bala para Muñiz

Levante (17º, 20 puntos) – Espanyol (13ª, 31 puntos). Domingo, 4. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

La jornada catorce sin ganar se culminó para el Levante con una dolorosa derrota en Vitoria en el tiempo de prolongación, así que a Juan Ramón López Muñiz se le acaba el crédito que le concedió la directiva antes de los tres partidos de esta semana. El puesto del entrenador del Levante está en juego y aún así… “Lo sorprendente es que no estemos en puesto de descenso”, reflexiona el zaguero Rober Pier. Todo se lo jugará ante un Espanyol que es un melón por abrir, deprimente en Riazor para sacar un afortundado empate y exultante para superar al Real Madrid apenas cuatro días después. Al menos el equipo perico marca una línea definida, la de la imbatibilidad de su meta, inaccesible en los últimos 245 minutos de juego y con un espléndido Diego López bajo palos. “Uno de nuestros problemas era de confianza, nos creíamos peores de lo que somos, explica su compañero David López. El Espanyol quiere dar un paso, por más que esté en el pelotón de cola de los equipos que optan a la séptima plaza final.

· El Levante no ha ganado en sus últimos nueve partidos en el Ciutat de Valencia en la Liga (tres empates y seis derrotas) tras no haber sufrido ninguna derrota en los nueve anteriores.

· Leo Baptistao ha marcado tres goles en sus últimos tres encuentros ligueros ante el Levante.

7. El partido del año

Barcelona (1º, 66 puntos) – At. Madrid (2ª, 61 puntos). Domingo, 4. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Barcelona puede dispararse a ocho puntos de distancia de su más inmediato rival y con el golaverage favorable, pero también puede quedar a dos y con esa igualdad perdida. La Liga se pone en juego en el Camp Nou y ya no es la primera vez en los últimos años que los mismos contendientes se encuentran en la cima. El Atlético se llevó un título de allí en el singular epílogo de la temporada 2013-14. Ese mismo año y dos después el cuadro de Simeone superó al Barcelona en sendas eliminatorias de la Liga de Campeones. Subyace la idea de que el Atlético le tiene tomada la medida a su rival y sin embargo los números muestran que no solo no le ha podido ganar en los últimos quince partidos de liga en los que se han cruzado sino que perdió en once de ellos, no en la última visita que acabó con empate después de que un gol de Correa igualase otro de Rakitic. El Barcelona no ha perdido en sus últimos 29 partidos de liga que ha jugado en el Camp Nou y se quedó sin marcar solo en dos de ellos, pero el Atlético apenas ha perdido en una de sus últimos 24 desplazamientos del campeonato. Todos los ingredientes anuncian un excelente postre dominical.

Moyá interviene ante un disparo de Tello. RAUL CARO EFE

· Valverde solo ha ganado cinco de sus 21 partidos como entrenador ante el Atlético de Madrid en todas las competiciones, todos ellos en la competición liguera.

· Simeone solo ha ganado dos de sus 22 enfrentamientos con el Barcelona en todas las competiciones (8E 12D) y ninguno de los 12 en La Liga (4E 8D).

8. Moyá llega y para

Real Sociedad (15º, 30 puntos) – Alavés (14ª, 31 puntos). Domingo, 4. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El alivio para la portería de la Real Sociedad llegó de urgencia. Miguel Ángel Moyá firmó contrato y se marchó pitando a Sevilla, donde tuvo el tiempo justo para saludar a su técnico y sus nuevos compañeros, cambiarse y ponerse bajo palos. Fue decisivo en el empate a cero frente al Betis. Contagió aplomo al equipo. “Estaba compitiendo con el Atlético, estábamos convencidos de que estaba preparado y así lo demostró”, concluye Eusebio Sacristán sobre el estreno de su nuevo pupilo. Tan deprisa fue todo que Moyá no pudo ser presentado en las instalaciones de la Real Sociedad hasta la tarde de este viernes. Algo más de dos millones de euros recibirá el Atlético por el pase de un meta suplente de 33 años. La operación parece buena para todos, también para el jugador que tenía garantizado un año más con los colchoneros, pero que ahora tiene un contrato firmado hasta junio de 2020. Si logra mantener la meta a cero ante el Alavés, Moyá se convertirá en el primer portero de la Real que lo conseguirá esta temporada. "Agradezco cómo me han cuidado desde el principio. Me alegro por haber podido debutar ayer y devolver un poco la confianza depositada en mí. La portería de la Real no es una portería cualquiera. Hay que adaptarse lo antes posible", aseguró el futbolista mallorquín en su puesta de largo en Zubieta.

· Canales ha participado en cuatro de los últimos seis goles de la Real Sociedad en Anoeta en competición liguera (dos goles y dos asistencias).

· Ibai Gómez ha participado en seis de los últimos siete goles del Alavés como visitante en La Liga (cuatro goles y dos asistencias).

9. La Champions está en Mestalla

Valencia (4º, 50 puntos) – Betis (9ª, 37 puntos). Domingo, 4. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Valencia llegó en Bilbao a la cota de los 50 puntos y al nivel de puntuación que llevan sus perseguidores no parece que haya que llegar a los 68 que garantizaban el año pasado la cuarta posición final. Así que Marcelino ya hace cuentas y deduce que con ganar los seis partidos que le quedan en Mestalla el regreso a la Liga de Campeones será casi un hecho. Betis, Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar y Deportivo no parecen grandes escollos, quizás el que más el imprevisible conjunto que dirige Quique Setién, que será la primera piedra en el camino para el Valencia, un equipo en las antípodas de lo que suele promover Marcelino, que sin embargo aclara: “A mí me gusta mucho como juegan. Es atrevido, alegre, de mucho toque… Es una propuesta absolutamente válida porque al fútbol se puede jugar de muchas maneras y todas son competitivas y atractivas”. El entrenador asturiano sigue con su idea: fortaleza defensiva, orden y contundencia. El regreso de Garay, ausente por lesión en los últimos cuatro partidos, le puede ayudar.

· Marcelino García Toral solo ha perdido un partido de los diez que ha disputado en liga contra el Real Betis (ha logrado tres victorias y seis empates). Fue el Villarreal-Betis (0-1) de septiembre de 2013.

· El gol más elaborado de un equipo entrenado por Quique Setién se lo marcó en la liga pasada al Valencia en enero de 2017 (Kevin-Prince Boateng para Las Palmas tras 35 pases).

10. Emre Mor empieza a lucir

Celta (11º, 35 puntos) – Las Palmas (18ª, 20 puntos). Lunes, 5. 21 horas (Gol TV)

“Mi mejor nivel aún está por llegar”, previene Emre Mor, que la pasada jornada disfrutó de su segunda titularidad en lo que va de campeonato. 12,5 millones le pagó el Celta en verano al Borussia Dortmund por la ficha de un futbolista que eclosionó hace dos años. Entonces, con apenas 18 años, se ganó un puesto en la selección turca que disputó la Eurocopa y un lucrativo traspaso desde el Nordsjaelland danés al gigante de la cuenca del Ruhr. Llegó a Vigo con la temporada ya empezada y el reto de subirse a un tren en marcha. “Cuando llegas nuevo a su sitio no es fácil sumar muchos minutos”, confirma. Muestra una cierta irregularidad, pero también esboza un talento descomunal que además tiene pinta de mezclar bien con el de Iago Aspas. “Si no ha jugado mucho es más por mérito de sus compañeros que por demérito suyo. Está en el proceso nornal para un jugador que llega nuevo y tan joven a una liga que no conoce. Lo que nos sucede con Maxi Gómez o Lobotka es extraordinario, no suele ser normal”, explica Juan Carlos Unzué. El entrenador el pide a Mor más empeño defensivo. “Pero sobre todo que esa capacidad natural que todos le vemos sea cada vez más efectiva”. Mor regatea, genera y se asocia porque tiene gambeta y una técnica deliciosa, pero no siempre acaba todo lo que empieza. Inicia mucho, eso sí.