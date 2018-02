Zidane: “No sé qué nos pasa, a veces al fútbol no lo entiendes”

No hay manera de que el Real Madrid se enganche a la Liga, ni siquiera después de su racha de cinco victorias seguidas, tampoco en un campo amable como el del Espanyol. Siempre que el cuadro blanco había llegado de visita al Cornellà, regresó con los tres puntos para Chamartín. Hasta ayer. El gol sobre la hora de Gerard Moreno rompió la mala racha de los blanquiazules, estiró la del Madrid en España, hoy solo aferrado a su mística en Europa. “No sé qué es lo que nos pasa. Al fútbol, a veces, no lo entiendes. Hay que aceptar los momentos difíciles”, se arrancó Zidane. “No nos merecimos absolutamente el gol del Espanyol. Hicimos una muy buena primera parte, con ocasiones. La segunda, quizás, ha sido un poco peor”, añadió el técnico francés.

Cornellà se ilumina cada vez que llega de visita el cuadro blanco, como la temporada pasada cuando comparecieron 30.150 espectadores, un 50% más de la media de la campaña (20.386). Ayer no hubo quien se anime a aparecer por el RCDE Stadium, 19.805 espectadores, apenas 100 seguidores más del promedio del año, 19.701. No ayudó el pronóstico del tiempo (se esperaba una tímida nevada), tampoco el once de Zinedine Zidane. Con Cristiano en Madrid, el técnico francés aprovechó para darle pista a sus gregarios. Eso sí, sin lugar para Ceballos ni, por supuesto, para Borja Mayoral. Entonces, con Benzema sentado en el banquillo, Bale se colocó de nueve. ¿El experimento? Frío como la noche en Cornellà.

“No hay plan B”, analizó Zidane; “Es un equipo, un conjunto con 25 jugadores y cada partido hemos de poner un equipo. No creo que haya sido falta de tensión porque estábamos bien en el partido”. Dibujó un equipo con parches Zidane. Un doble pivote inédito en la Liga, con Marcos Llorente y Kovacic; dos laterales de recambio, Nacho y Achraf; minutos para los revulsivos, arriba Lucas, Asensio e Isco; y Bale, de nueve. Para un velocista como el galés una defensa pegadiza, sin espacios a sus espaldas, es una jaula. Sobre todo porque el exdelantero del Tottenham no es un virtuoso en el fútbol reducido, por mucho que la pelota se la presten Isco, Asensio o Lucas Vázquez. Mal día para celebrar sus 116 partidos en la Liga con el Real Madrid, récord para un británico en España, récord que comparte con David Beckham.

Después de 80 minutos, siete remates, nueve pelotas perdidas y 35 toques de balón (solo los tres jugadores que saltaron en el segundo tiempo tocaron menos pelota que él), Zidane dijo basta. El galés ni miró a su entrenador. Cabeza al suelo, se sentó en el banquillo. Suplente ante el PSG en el Santiago Bernabéu, no tiene pinta que en el Parqué de los Príncipes la cosa cambie demasiado. Y eso que el galés, siempre falto de continuidad, acumulaba 14 partidos en fila, su mejor racha de partidos consecutivos desde la temporada 2014-2015. “Al final, no nos han salido las cosas bien aquí, por muchas razones, no solo por un jugador o una jugada”, justificó el preparador del cuadro blanco.

“Ha sido un paso atrás, pero no tengo nada que reprochar a los jugadores”, subrayó Zidane que, en cualquier caso, no pierde el optimismo. “Nos levantaremos de todo esto”, subraya el preparador, que tiene la vuelta ante el PSG, por los octavos de final de la Champions a la vuelta de la esquina. “La Liga no se nos puede hacer larga porque todavía estamos en una competición muy importante como la Champions y estos partidos nos tienen que servir para coger confianza”, concluyó Nacho. Sin Liga y con Bale en su balancín personal, el Madrid solo puede pensar en el PSG.

“Es lógico que tengamos que irnos tristes. Hay que aprender de estos partidos y pensar en lo que viene”, indicó Keylor Navas. El portero de Costa Rica se mostró contradictorio. “No lo veo como un paso atrás. Es fútbol. Se gana, se pierde. Cuando se pierde hay que tener carácter y cambiar de mentalidad. Son circunstancias que no están a nuestro favor. No queda otra”.

Gerard Moreno, con su 11º gol en la Liga, rompió la racha de cuatro empates seguidos que llevaba el Espanyol. “Deberíamos intentar hacer esto más regularmente. La victoria nos da confianza y esperamos que nos impulse un poco. El equipo estuvo bien y esperamos que nos impulse un poco”.