El AkzoNobel gana la sexta etapa de la Volvo Ocean Race

El barco holandés AkzoNobel, al mando de Simeón Tienpont se ha proclamado vencedor de la sexta etapa de la Volvo Ocean Race, ­-la vuelta al mundo a vela por etapas por equipos-, entre Hong Kong y Auckland (Nueva Zelanda), al cruzar la línea de meta a las 13.17 (hora española) tras invertir 20 días, 9 horas, 17 minutos y 26 segundos en cubrir un recorrido teórico de 6.100 millas náuticas. Segundo fue el Sun Hung Kai de David Witt.

Esta ha sido la etapa más igualada de la presente edición y una de las más competidas de la historia de la regata, ya que los cinco primeros clasificados han cruzado la línea de meta en un plazo de 28 minutos después de luchar durante casi tres semanas en el océano.

El Mapfre español de Xabi Fernández ha tenido justo premio a su extraordinaria remontada final al cruzar la línea de meta en tercera posición. Este puesto le permite mantener el liderato en la general absoluta de esta edición, con cinco puntos de ventaja sobre el Dongfeng.

Las últimas millas hacia Auckland han sido muy emocionantes, tanto en la batalla entre el team AkzoNobel, el Sun Hung Kai y el Turn The Tide on Plastic de Dee Caffari, que se disputaban el triunfo final, como en la lucha que libraron los líderes de la general, Mapfre y Dongfeng Race Team. Y, con un viento de noreste de apenas 4 nudos, a las 9.00 de esta mañana llegaba la compresión de la flota. Cinco barcos se agrupaban en apenas 10 millas; el AkzoNobel, seguido del Sun Hung Kai, a una milla; el Turn The Tide on Plastic , a 6 millas; el Mapfre, a solo 8 millas y el Dongfeng, a 10 millas.

Clasificación general Mapfre, 39 puntos; Dongfeng Race Team, 34; SHK / Scallywag, 26; team AkzoNobel, 23; Vestas 11th Hour Racing, 23; Team Brunel, 20 y Turn the Tide On Plastic, 12

La cara menos amable del día la protagonizó el Turn the Tide on Plastic, que después de realizar una etapa espectacular, llegando a liderarla durante varios días, se vio superado en las últimas millas tanto por el MAPFRE como por el Dongfeng Race Team.

La sexta etapa de la Volvo Ocean Race ha vivido dos batallas paralelas: por un lado, el Mapfre y el Dongfeng librando un encarnizado cuerpo a cuerpo pensando más en la clasificación general que en cualquier otro asunto; por el otro, el resto de la flota bajando hacia el sur lo rápido posible. De lo que no hay duda, es que los Volvo Ocean 65 han aportado igualdad a la flota, y lo que se ha vivido en esta etapa es francamente excepcional. Los grandes favoritos de la general han navegado prácticamente al lado uno del otro desde que salieron de Hong Kong el pasado 7 de febrero.

La séptima etapa, con 7.600 millas náuticas, partirá de Auckland el 18 de marzo para llegar a Itajaí (Brasil). Es la etapa reina de la Volvo Ocean Race, la más larga de la regata, Casi todo su recorrido transcurre por el océano Sur, el más duro y frío del mundo. El ganador se lleva la gloria y el doble de puntuación, además de estar en juego el punto de bonificación por pasar primero por Cabo de Hornos.