Los peligrosos vaivenes de Quique

“Quique, tienes que cambiar algo cuando las cosas no funcionan”, le advirtieron a Sánchez Flores desde la directiva del Espanyol el pasado diciembre, después de la derrota en Cornellà ante el Girona. El cuadro blanquiazul no terminaba de carburar, pero el técnico insistía una y otra vez con el mismo equipo. “No hay un once por decreto”, se defendía, en su momento, en público. Con un cuerpo técnico demasiado rendido a su carisma y liderazgo, el preparador del Espanyol se quedó vacío de consejos, sin respuestas frente a un conjunto ciclotímico, perdido en la zona media de la tabla.

El técnico se animó a meter mano. Dos victorias consecutivas ante el Atlético (1-0) y el Málaga (0-1) parecían torcer el rumbo del Espanyol. Sin embargo, el equipo de Quique volvió a chocar con la incertidumbre. Y ya no es porque Sánchez Flores no busque variantes en el banquillo. El problema, en cualquier caso, es que no encuentra el equipo. “No hemos bajado la guardia, tratamos de buscar cuál es la alineación más fiable”, subrayó ayer antes de visitar al Deportivo (21.00 horas, beIN).

Sin soluciones

No da con la clave Quique, una situación que se explica a través de Víctor Sánchez. Ante el Villarreal, el pivote catalán comenzó el partido de lateral derecho, pasó a jugar en mitad del campo y terminó en el centro de la zaga. “El técnico ha decidido hacer cambios de posiciones para dar la vuelta al partido, yo estoy contento de poder desenvolverme en cualquier demarcación”, justificó entonces el jugador los vaivenes de su entrenador.

Ya hay quien comienza a mirar con recelo Sánchez Flores en el grupo. “Es normal que los que no juegan no estén contentos, el problema es cuando no están bien los que juegan”, aseguran desde el vestuario. Sin embargo, también los hay que respaldan a su entrenador. “El problema no es Quique, sino la mala planificación de la directiva. Darder, por ejemplo, llegó en el último día del mercado”, explica otro futbolista blanquiazul. Pero, de los siete jugadores que llegaron el pasado verano, solo Darder se asentó en el once: jugó 21 partidos de titular. “Nos hemos metido en una involución, es delicado”, zanjó Sánchez Flores. El Espanyol decimosexto en la tabla, tiene la zona de descenso a nueve puntos.