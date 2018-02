“No pueden ir con el traductor colgado al cuello siempre”

El pasado 22 de enero nueve futbolistas saudíes aterrizaron en España para llevar a cabo una beca formativa exprés hasta final de temporada, con el objetivo de mejorar sus prestaciones de cara al Mundial de Rusia del próximo mes de junio en el que participará la selección de Arabia Saudí tras doce años de ausencia. Sin embargo, ninguno de ellos —seis se reparten entre Primera (Leganés, Levante y Villarreal) y Segunda (Numancia, Rayo Vallecano y Valladolid) y los otros tres en equipos juveniles de categorías regionales (Leganés B y Sporting juvenil)—, ha debutado hasta el momento, por lo que su balance es de 0 minutos en cuatro jornadas.

“Viven la competición a su manera”, asegura Luis César Sampedro, técnico del Valladolid, en el que se desempeña Nooh Al Mousa. “Tiene una voluntad terrible, es una persona súper educada que se quiere empapar de todo lo que hacemos y por eso estamos encantados con él. Evidentemente, hay un proceso de aclimatación complicado, especialmente porque el idioma es una barrera muy importante y no puede ir con el traductor colgado al cuello todo el día. Él no domina el inglés y los compañeros le hablan, pero todavía no logran que les entienda”, lamenta el técnico gallego.

Las circunstancias de Mousa encuentran su réplica inmediata en el resto de clubes en el que militan los demás compatriotas. Abdulmajeed Al Sulayhem se encuentra en el Rayo Vallecano, donde trabajan para agilizar su integración. “Es un chico muy retraído, no se queja, está más bien callado, pero su integración está siendo buena porque por parte del club, del vestuario y del cuerpo técnico le intentamos ayudar. Poco a poco ha ido venciendo su timidez y el míster (Míchel) está contento con su trabajo. Va entendiendo lo que se le pide y se está convirtiendo en uno más”, explica Miguel Ortiz, delegado del conjunto madrileño.

Si bien Al Shehri (Leganés) y Al Dawsari (Villarreal) no han llegado saltar al campo, el futbolista del submarino amarillo sí que ha entrado en una convocatoria, ante el Olympique de Lyon en el partido de ida de dieciseisavos de la Liga Europa. A Salem, como le gusta que le llamen, le acompañan otros cinco saudíes por Castellón en su día a día. Uno de ellos es un representante de la Federación árabe que emite informes acerca de su evolución, algo que también ocurre en los demás casos.

Si bien la llegada de los jugadores saudíes no ha supuesto un impacto deportivo en sus clubes de acogida, sí que ha servido para ampliar el espectro internacional de todos ellos. Como ejemplo, la web del Villarreal recibió 300.000 visitas después de la presentación de Salem.

“Si en algún trabajo hay pluralidad es en el mundo del fútbol. En cualquier vestuario te puedes encontrar con musulmanes, cristianos… Hay mucha diversidad cultural que nosotros afrontamos de forma normal. Ellos tienen sus costumbres de higiene (no se desnudan delante de sus compañeros) o de alimentación que nosotros resolvemos sin que suponga ningún problema. Lo tienen más fácil que en otro trabajo”, añade Ortiz.

De su desarrollo es España dependerá la convocatoria para el Mundial que llevará a cabo el seleccionador Juan Antonio Pizzi, que disputó ocho temporadas en la Liga con Tenerife, Valencia, Barcelona y Villarreal. Él también necesita traductor para entenderse con sus jugadores.