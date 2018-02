Valverde: “Cualquier momento es malo para enfrentarse con el Chelsea”

Líder firme en la Liga y ya en la final de la Copa, el Barcelona afronta la hora de la verdad en Europa porque se mide en los octavos de final con el actual campeón inglés, con el Chelsea de Conte. “Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea”, se arrancó el técnico azulgrana, Ernesto Valverde; “tiene mismas cualidades del año pasado y este comienzo de año no ha sido tan bueno, pero está renaciendo gracias a jugadores determinantes como Hazard, Pedro, Morata, Giroud... Y son un bloque, desde el punto de vista táctico está muy trabajado”. Lo mismo opinó Rakitic, que también salió a hablar en la improvisada sala de prensa de Stamford Bridge: “No va a ser nada fácil pasar por el medio campo del Chelsea. Es un equipo muy organizado que trabaja muy bien todos los detalles. Hay que estar muy preparados para entrar en la pelea”.

Se encomienda el Barcelona a Messi y a la puntería de sus delanteros, oxidados en Europa y fuera de casa porque solo han logrado un tanto –fue de Coates, en propia- ante el Sporting, ninguno frente a la Juve ni Olympiacos. “Son nuestras estadísticas y da una idea de lo difícil que es la competición. Intentaremos marcar aquí, desde luego”, resolvió el técnico. Y se remitió a Messi: “Es verdad que no ha tenido suerte en el pasado, pero el partido de mañana es una historia diferente”. Así lo ve Rakitic: “Messi está muy centrado, trabaja y se cuida muchísimo para jugar al cien por cien y estar muy fino. No sé si he visto en los últimos años tantas veces a Leo trabajando en el gimnasio. Quiere estar siempre y además le necesitamos”. El rival es de aúpa.

Juega el Chelsea con tres centrales y dos carrileros, con un 3-4-3 que bien puede convertirse en 3-5-2. “Tienen una forma de jugar muy marcada, Los rivales les condiciona y tenemos que tenerlo en cuenta porque los mecanismos son diferentes”, explicó Valverde, que no dudó en piropear a su homólogo. “Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo, con un currículo extraordinario por lo que ha hecho con la Juve, la selección, el Chelsea… Se nota su sello por donde pasa, un sistema en el que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en todo momento”, señaló. Y agregó: “Es un rival físico, que defiende muy bien, tiene jugadores que te sorprenden a la contra”. Cogió el testigo Rakitic: “Tenemos que estar preparados para todo. Va a ser un partido para pelearlo y disfrutarlo. Hay que intentar imponer nuestro juego”. Aunque el croata no tiene claro dónde jugará, en ocasiones de mediocentro, en otras volante y de vez en cuando por el costado. “Estoy más cómodo si estoy por dentro. Ahí he hecho mis mejores partidos y con Busquets cerca nos ayudamos. Pero si tengo que jugar en banda lo hago, donde diga el mister”, replicó.

Con el ‘Iniestazo’ en la memoria

Fue en 2009 cuando el Barça logró el pase a la final tras batir con un gol sobre la bocina de Iniesta, que le pegó con el pie y el alma para batir a Cech. Un tanto de lo más recordado en la memoria culer. “Que haya rivalidad es bueno, así la gente está más activa. Llevamos pensando en este partido desde hace tiempo”, señaló Valverde. Rakitic, sin embargo, se centró en el 8 azulgrana. “El otro día me encontré con una botella de vino de su bodega. Eso demuestra los momentos especiales que vivimos, no solo en el campo, sino también fuera”, expuso; “Andrés es una persona muy importante y un gran amigo. Ojalá se quede muchos años en el Barça, pero lo que quiero por encima de todo como amigo suyo es que esté contento y disfrute; que decida su futuro con su corazón y me tendrá a su lado decida lo que decida”.

De momento, sin embargo, decidirá jugar ante el Chelsea con el Barça. “Tenemos que empezar el partido sin pensar en qué va a pasar en Barcelona. Hay que pensar en ganar, en marcar un gol, y luego ya veremos dónde nos lleva el partido”, dijo Rakitic. Le secundó Valverde: “La intención es ponerse por delante o intentar resolver la eliminatoria. Sabemos lo que pasó el año pasado con PSG y Juve. Y el Chelsea, si te coge desprevenido puede hacerte mucho daño”. Aunque Rakitic lo tiene claro: “Tenemos una ilusión tremenda, la motivación es la máxima. Queremos jugar los grandes partidos y el de mañana lo es”.