La hazaña de Ester Ledecka: campeona mundial de snowboard y oro olímpico en esquí

Ester Ledecka tiene 22 años y acaba de convertirse en la sorpresa de los Juegos de Pyeonchang. Se ha colgado el oro en el Supergigante (una de las favoritas, Lindsey Vonn acabó sexta) y el jueves buscará medalla en otro deporte, el snowboard, en la disciplina de slalom gigante paralelo. Ledecka es doble campeona mundial de snowboard y lo que ha conseguido en Pyeonchang es una hazaña en toda regla. No sólo porque su mejor resultado en la Copa del Mundo de esquí había sido un séptimo puesto, sino porque opta a conseguir dos medallas en dos deportes completamente diferentes. “Pensé que se trataba de un error en el crono”, reconoció Ledecka tras batir por una centésima a la austriaca Anna Veith, oro en Sochi.

"Es más fácil pasar del esquí al snowboard; en dos días puedo volver a mi nivel de siempre. Del snowboard al esquí, en cambio, es mucho más complicado. Mis entrenadores dicen que esquío como una rider en el snowboard y que bajo con la tabla como si fuera una esquiadora", contra Ester hace dos años cuando debutó en el descenso de Garmish. Aunque ambos son deportes de nieve, hay muchas diferencias entre el snowboard y el esquí: en la técnica, en la táctica, en el movimiento de rodillas y tobillos, en cómo hay que visualizar la carrera.

Katie Ledecky, la nadadora estadounidense que más sabe de hazañas (ha ganado medallas olímpicas y mundiales en 200, 400, 800 y 1.500) escribió divertida a la deportista checa. "Ester, creo que estamos emparentadas. ¿Necesitamos hacer prueba de ADN?", escribía en Twitter con el hashtag #primasdeoro. Ledecka es hija de un cantante bastante famoso en República Checa y de una patinadora. Su abuelo, Jan Klapac, fue dos veces medallista olímpico en hockey (bronce en los Juegos de Innsbruck 1964 y plata en los Juegos de Grenoble de 1968).

Ella soñaba desde Sochi, cuando se quedó fuera por un puesto de la selección checa, poder participar en los dos deportes. Crecida en Špindlerův Mlýn, en la Montaña de Los Gigantes, vive en Praga donde toca el piano y la guitarra. Se entrena en Pec y en Colorado y en verano suele pasar dos meses en Grecia para jugar al volleyplaya. También es una apasionada de surf. Empezó a esquiar con tres años y con cinco probó el snowboard. Desde entonces decidió competir en ambos deportes. En 2013, después de ganar dos oros en el Mundial júnior de snowboard entró a formar parte de la selección checa de esquí. Cada vez que le preguntaban por qué deporte optaría, siempre contestaba que ambos.

Ledecka se entrena para cada disciplina en bloques de tres semanas y después del oro en Supergigante dijo que ya la estaban esperando tres tablas de snowboard. "Prefiero ir a montar en snowboard ahora. No esperaba estar sentada aquí ahora. Ya tendría que haber hecho tres bajadas con el snowboard", explicaba en la rueda de prensa. "No estaba tan preparada como las otras chicas para la ceremonia y no tengo puesto maquillaje", añadía. Le preguntaron por su versatilidad. "Realmente no creo que tenga talento, solo lo he hecho desde que era una niña y durante toda mi carrera he tenido la suerte de conocer gente buena. Tengo un gran equipo. Soy muy profesional y tal vez por eso estoy aquí ahora mismo", dijo al mismo tiempo que no descartaba su presencia en Tokio 2020. "¿Buscar la clasificación en el surf, por qué no?".