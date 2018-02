Vuelve el Open de España de golf

Warren Little

Vuelve, al fin, el Open de España de golf. El circuito europeo confirmó finalmente que el Centro Nacional de Golf, sede de la federación española, acogerá el Open de España de 12 al 15 de abril, la semana posterior al Masters de Augusta. Se cerró así, casi a última hora, una larga serie de negociaciones entre la federación, el european tour y los diferentes campos que se habían barajado como posibles sedes: el RACE, que fue la primera opción seria y el que contaba con más posibilidades, descartado finalmente por problemas técnicos al no tener seguridad de que estaría listo a tiempo; la Real Sociedad Hípica, que apareció como solución alternativa pero con la que no hubo acuerdo; y el Centro Nacional de Golf, que no estaba entre las preferencias pero que ha sido el elegido casi como última carta para salvar el Open de España. Será la tercera prueba que este campo acoja en su historia, tras el Open de 2007 y el Madrid Masters de 2009.

Ha sido una negociación contra el reloj. El Open nacional, creado en 1912, desapareció del calendario europeo en 2017 por primera vez desde 1965. La falta de patrocinadores públicos y privados, y la preferencia de la federación española por invertir en torneos que facilitaran el acceso de jugadores jóvenes al circuito, acabaron con un campeonato que alcanzó solera con las tres victorias de Seve Ballesteros (1981, 1985 y 1995). El gran momento del golf español, con el Masters de Sergio García y la fulgurante irrupción de Jon Rahm, no se correspondía con al menos la permanencia en el calendario del Open de España. Hasta que, después del sonrojante vacío de 2017, este curso se intentó recuperar el torneo a toda prisa.

La postura de la federación española cambió debido a la cantidad de dinero que debía aportar. En julio pasado, el presidente, Gonzaga Escauriaza, consideraba una "irresponsabilidad" financiera apostar por el Open. "No es nuestra obligación", decía. ¿Qué ha cambiado ahora? "Que el año pasado nos costaba 1,5 millones y ahora 250.000 euros", responde Escauriaza.

La federación madrileña aporta otros 250.000, se ha sumado un pequeño patrocinador que no estaba previsto en las cuentas, y el circuito europeo incluye más de un millón para un Open con un presupuesto aproximado de tres millones y que repartirá 1,5 millones en premios. "Si queremos que vengan Jon Rahm y Sergio García, lo mínimo es 1,5. Es subir otro nivel", decía el presidente hace unos días.

Ahí está ahora el punto más importante: saber qué jugadores acudirán el Open nacional. "Ese es el problema gordo", admite Escauriaza. "Los golfistas ya tienen sus calendarios. Sería una decepción terrible que no vengan ni Jon ni Sergio. Estrellas mundiales que vayan a Open nacionales en Europa hay pocos. Esperemos que los jugadores no nos dejen en la estacada".

Sergio García tiene prácticamente descartada su participación. El castellonense ya tiene más que cerrado su calendario y además está a punto de ser padre por primera vez: su hija nacerá en Estados Unidos. Miguel Ángel Jiménez ya ha dicho que no puede acudir, pues le coincide con un torneo de su patrocinador. Y la gran duda es Jon Rahm, número dos del mundo. El vasco ha mostrado su predisposición a estar en el Open, pero ha de confirmar todavía su participación. Aficionados y patrocinadores están en vilo. Es el peaje de una reacción muy tardía para intentar salvar el Open y unas negociaciones que han retrasado hasta tres veces el anuncio previsto del regreso del torneo, pese a que el circuito ya había confirmado hace días a los jugadores que se iba a celebrar. Vuelve el Open. Con agobios, pero vuelve.