Valverde: “Esta Liga hay que empujarla mucho”

El Getafe silenció al Barcelona. Una rara avis en el Camp Nou, cuando se repasa la estadística. El conjunto azulgrana solo suma 10 empates a cero en su casa en los últimos 18 años, la última vez en la campaña 2016-2017 ante el Málaga. “No hemos podido marcar en nuestro campo, algo que es muy extraño”, se sorprendió Ernesto Valverde. “Dejar al Barça sin marcar y sin ocasiones, o sin las ocasiones que ellos son capaces de realizar, tiene mucho mérito. Hemos hecho un gran partido. Es un punto muy importante, llegamos al Camp Nou en el mejor momento del Barcelona”, destacó José Bordalás, entrenador del Getafe, el trabajo de sus muchachos. El equipo azulgrana remató 12 veces (dos en la primera parte) frente a las 10 del Getafe.

“Dembélé ha acusado un poco la inactividad” Reapareció Dembélé después de superar su segunda lesión de la temporada. La primera lo tuvo tres meses y medio fuera del campo, después de pasar por el quirófano tras sufrir la rotura del tendón del bíceps femoral; la segunda, tres semanas tras una rotura fibrilar. Desde que aterrizó en Barcelona, el extremo ha jugado ocho partidos. “Quizás ha acusado un poco la inactividad”, sostuvo Valverde. En los 27 minutos en los que participó, el francés perdió 13 balones e intentó tres regates, solo uno con éxito. “Quería un jugador que encarara, que buscara el uno contra uno. Es mejor intentar muchas cosas y que te no salgan a no intentar nada. Nuestra intención era que intentara el regate, tuvo menos fortuna que otras veces, pero es el primer paso”, explicó el entrenador del Barcelona.

“Quizás a nosotros nos faltó algo de chispa y fluidez, también algo de continuidad en el juego, sobre todo en el primer tiempo. Ellos hacían su juego, son un equipo incómodo que te aprieta y que te corta el juego. A medida que fue pasando el partido, nos acercamos más a su portería, a pesar de que ellos tenían sus opciones a contraataque. Lo hemos intentado de todas formas, pero estaban empotrados”, explicó Valverde. Coincidió Iniesta con el análisis de su entrenador. “Nos ha costado tener velocidad en el juego y crear ocasiones. El contrario no nos dejó tener continuidad y, al final, era casi imposible, aunque hasta el final lo hemos intentado”, resumió el capitán del Barcelona.

El Barcelona, que el jueves se clasificó para la final de la Copa del Rey tras eliminar al Valencia, suma 12 partidos desde el parón navideño. “Normalmente, los meses de enero y febrero ya son así. Pero tenemos la suerte de estar en todas las competiciones y eso implica un desgaste”, justificó Iniesta. “Todo lo que se acumula llega un partido en el que te termina afectando. Quizás hemos pagado el esfuerzo, pero estamos muy orgullosos del mes que tuvimos”, sumó Busquets. Valverde, por su parte, se relame con esta semana, sin partidos entre semana para el Barcelona. “Estábamos esperando esta semana desde hace tiempo. En este último mes, hemos pasado muchos partidos con mucha tensión. Ahora tenemos cierto margen para descansar”, completó Valverde. El Barça trabajará hoy y descansará martes y miércoles.

Centrales inéditos

El Barcelona recuperará a Umtiti (sancionado ante el Getafe) y espera la evolución de Piqué, con molestias en la rodilla derecha desde el derbi ante el Espanyol. Sin sus centrales titulares, Valverde improvisó una zaga: debutó como titular Yerry Mina (había jugado siete minutos ante el Valencia en la Copa), que formó dupla con el lateral Digne. “El partido de Yerry y de Lucas fue una noticia positiva para nosotros. Han estado bastante bien, hemos pasado pocos apuros. Estoy muy contento por ellos, era una papeleta difícil y lo han solventado bien”, subrayó Valverde.

Había especial atención al estreno del central colombiano. Piqué conversó con él en el túnel de vestuarios —“Gerard me dijo que estuviera tranquilo y que hiciera mi juego”, reveló el zaguero— y después recibió los consejos de Sergi Roberto y Messi. “El grupo me está haciendo sentir muy cómodo. Me ayudan en los errores”, contó Mina después del quinto empate del Barcelona en la Liga, segundo consecutivo.

“El empate entra dentro de una lógica que dice que no vamos a ganar todos los partidos y que siempre puede haber algún tropiezo”, justificó Valverde. Ahora, el Barcelona tiene a siete puntos al Atlético, su inmediato perseguidor en la tabla. “Todavía nos queda mucho, esta Liga hay que sudarla y todavía hay que empujarla mucho”, añadió el técnico. Del Real Madrid, tercero, lo separan 17 puntos, aunque el conjunto de Zidane tiene un partido pendiente ante el Leganés, su verdugo en la Copa. “Nos dejamos puntos hoy y en la jornada anterior. Pero nosotros nos centramos en nosotros, siempre ha habido Liga”, remató Busquets.