Llega la Champions, se afina Cristiano

Aseguran algunos de los compañeros de Cristiano Ronaldo que el portugués se entrena día a día obsesionado con recuperar su mejor versión. Dicen que pese al bajón de producción que enseñan sus números no ha dejado de ejercitarse con una intensidad desmedida. Ayer, a tres días de recibir al Paris Saint-Germain en la ida de octavos de final, el portugués transformó la versión de un atacante desesperado y sin acierto en la de un depredador. A 96 de regresar a la Champions, su competición fetiche, la que realmente le motiva, Cristiano se reencontró con Cristiano. Anotó un hat-trick, el primero de la temporada, y repartió una asistencia. Fue, con el permiso de un Asensio eléctrico, en ese modo deslumbrante y descarado que le catapultó en verano, el protagonista de la noche.

Ataviado con sus nuevas Nike Mercurial color butano, su figura, como siempre, fue la última en asomar por el túnel de vestuarios. Pero ya sobre el campo, fue el primero en aparecer. No esperó ni un minuto. Recibió al espacio por la izquierda, caracoleó en el área, se abrió hueco y con la zurda se la puso en la cabeza a Lucas Vázquez para que abriese el marcador. El luso no tardó en reencontrarse con versión más voraz, desaparecida esta temporada. Hoy parecía el de antaño, en el juego y en el ánimo, del que borró ese estado de ansiedad y frustración que parecía tenerle preso."El otro día me estabais preguntado si me preocupaba que no metiese tantos goles. Hoy ha metido tres. Sabemos que siempre quiere marcar. El PSG tendrá que tener cuidado con él", dijo Zinedine Zidane tras la actuación de su estrella.

Su botín goleador empezó a forjarlo poco antes de la media hora de encuentro. El primer gol lo anotó después de enviar a la red una jugada de quilates de Asensio y Marcelo, que volvió a evidenciar su mejoría, especialmente en el apartado ofensivo. Diez minutos después del primero, aseguró el doblete cabeceando un saque de esquina botado por Luka Modric. Ya en la segunda, Cristiano Ronaldo culminó su triplete al aprovechar el rechazo de un inocente Rulli tras un disparo de Gareth Bale, al que Zidane se guardó hasta los últimos 18 minutos.

Fue una noche completa para un Cristiano que lleva semanas atinando su olfato. En las tres últimas semanas ha recuperado sus registros habituales: siete goles y dos asistencias en cuatro partidos. Si hasta la cita frente al Deportivo el pasado 21 de enero necesitaba 267 para anotar un gol en liga, desde entonces ve puerta desde 50. CR es conciente de que si hay una competición capaz de mantenerle en la terna por ser el jugador más destacado del año esa es la Champions. En los dos años anteriores fue la competición continental la que allanó el camino hacia el Balón de Oro. Ahora, mientras pelea por enterrar su falta de gol, ya se ha encargado de enviar un mensaje de aviso en forma de triplete al PSG de Neymar y Mbappe.