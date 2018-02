La UEFA mantiene la sanción a Carvajal y no jugará la ida frente al PSG

Dani Carvajal no jugará finalmente la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain. El Comité de Apelación de la UEFA ha desestimado el recurso del Real Madrid y mantiene así el partido de sanción al lateral español por forzar una tarjeta amarilla en el quinto partido de la fase de grupos frente al APOEL. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió el pasado 7 de diciembre castigar a Carvajal al deducir que había demorado un saque de banda en el descuento del partido para ver la cartulina y cumplir el ciclo de amonestaciones en el último partido de la fase de grupos, llegando limpio a los octavos.

Días después del partido, el organismo disciplinario de la UEFA le abrió un expediente al jugador y que tras analizar la acción consideró que podría haber infringido el artículo 15 del código disciplinario de la UEFA, al provocar “voluntariamente” la amonestación. Carvajal se exponía entonces a una sanción de hasta dos partidos que fue confirmada el pasado 7 de diciembre. El jugador del Madrid se perdería así el intrascendente partido frente al Borussia Dortmund en el Bernabéu y el primer partido de las eliminatorias.

Ni el Real Madrid ni Zinedine Zidane dieron por buena la sanción a Carvajal. "Me sorprende esto", dijo el técnico. "Todo el lío que se está montando alrededor de esto. No forzó nada Dani, es una acción mas. Pasó lo que pasó y ya está. Vamos a ver lo que va a pasar ahora". El club puso entonces en marcha un recurso en el que buscaba el indulto a su jugador alegando diferentes precedentes que no habían sido investigados por la UEFA, como la del barcelonista Gerard Piqué en la ida de octavos de final frente al Arsenal de la temporada 2015/2016.

Finalmente, la decisión de la UEFA obligará a Zidane a recolar a Nacho como lateral derecho. El polivalente zaguero español se presume como el encargado de frenar a Neymar en una defensa que completarán Sergio Ramos, Varane y Marcelo.