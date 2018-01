24 horas de Daytona en directo, la carrera de Fernando Alonso en vivo

Narrador deportivo Ha tenido problemas con la batería el Acura Tem Penske número 6 pilotado en estos momentos por Dane Cameron. Aquí no se salva nadie !!! Regresa a pista en la 7ª plaza, pero ahora se deja siete vueltas cuando hace apenas cinco minutos estaba en el mismo giro que los primeros. 28/01/2018 10:18

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) --- 2º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 1 Vuelta) --- 3º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 1 Vuelta) --- 4º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 1 Vuelta) --- 5º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 2 Vueltas) --- 6º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 2 Vueltas) --- 7º J. Bennett / C. Braun / R. Dumas / L. Duval (CORE AUTOSPORT) (Diferencia: 6 Vueltas) --- 8º H. Tung / A. Brundle / F. da Costa / F. Habsburg-Lothringen (JACKIE CHAN DCR JOTA No.78) (Diferencia: 7 Vueltas) --- 9º J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay (KONICA MINOLTA CADILLAC) (Diferencia: 8 Vueltas) --- 10º S. Trummer / R. Alon / D. DeFrancesco / A. Cindric / (JDC-MILLER MOTORSPORT No.85) (Diferencia: 10 Vueltas) 28/01/2018 10:12

Narrador deportivo Hay movimiento ahora en los boxes porque los primeros clasificados efectúan ahora paradas rutinarias para repostar y cambiar neumáticos. Veremos si se produce algún relevo de pilotos... 28/01/2018 10:01

Narrador deportivo Sobrepasamos ya las 13 horas de carrera. Ha habido un cambio en el equipo que ocupaba el liderato en las últimas vueltas, el Whelen Engineering. Toma los mandos ahora Eric Curran en sustitución de Mike Conway. Cae ahora a la cuarta plaza, en la misma vuelta que los tres primeros. 28/01/2018 09:52

Narrador deportivo El que está ahora a los mandos del coche del equipo de Dani Juncadella es Paul di Resta, otro de los pilotos que compiten en esta prueba que ha competido también en la F1. 28/01/2018 09:48

Narrador deportivo Problemas para Popo Denari !!! Se incendia el motor del Nissan del equipo Tequila Patron. Esto beneficia claramente al equipo de Dani Jucarella, que vuelve al Top 5. 28/01/2018 09:43

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) --- 2º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 431 Vuelta(s)) --- 3º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 431 Vuelta(s)) --- 4º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 431 Vuelta(s)) --- 5º J. van Overbeek / P. Derani / N. Lapierre (TEQUILA PATRÃ N ESM No.22) (Diferencia: 2 Vuelta(s)) --- 6º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 2 Vuelta(s)) --- 7º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 3 Vuelta(s)) --- 8º J. Bennett / C. Braun / R. Dumas / L. Duval (CORE AUTOSPORT) (Diferencia: 5 Vuelta(s)) --- 9º H. Tung / A. Brundle / F. da Costa / F. Habsburg-Lothringen (JACKIE CHAN DCR JOTA No.78) (Diferencia: 6 Vuelta(s)) --- 10º J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay (KONICA MINOLTA CADILLAC) (Diferencia: 9 Vuelta(s)) 28/01/2018 09:30

Narrador deportivo En cuanto a los equipos de los cuatro pilotos españoles, tenemos al de Dani Juncadella en la 6ª posición, a tres vueltas de la cabeza de carrera. El de Antonio García es 16º, 3º de su categoría. Y, por último, con más problemas el Ferrari de Miguel Molina, 47º en la clasificación general y 20º de su categoría. Ninguno de los cuatro está en estos momentos en pista. 28/01/2018 09:05

Narrador deportivo Continúan los dos Acura y los dos Cadillac con el duelo que están manteniendo desde hace horas. Son los cuatro monoplazas que ruedan en la misma vuelta. Ahora pilota en primera posición Mike Conway, del Whelen Engineering. Segundo es Dane Cameron, del Team Penske número 6. En la tercera plaza figura Christian Fittipaldi, del Mustang Sampling. Y el cuarto es Graham Rahal, del Team Penske número 7. 28/01/2018 09:01

Narrador deportivo Gran vuelta de Lando Norris !!! 1:38.078 ha marcado el británico, la mejor del equipo de Alonso hasta el momento. Fantástico el stint del británico, que esta exprimiendo al máximo el Ligier tratando de recuperar algo de terreno perdido. 28/01/2018 08:56

Narrador deportivo Llegamos al ecuador de la carrera !!! 12 horas de prueba, otras 12 por delante. Para los que se incorponen a la retransmisión en estos momentos, recordar que el monoplaza del equipo de Fernando Alonso ha sufrido una grave avería, después de que se rompiera uno de los cilindros maestros del freno. El asturiano estaba remontando después de un pinchazo de carrera y, tras más de 2 horas y media en pista aproximadamente, sufrió ese percance. Casi 40 minutos pasado en boxes, tomó los mandos del vehículo Lando Norris, ya sin opciones de poder clasificar en las primeras posiciones. 28/01/2018 08:45

Narrador deportivo Por su parte, el equipo de Dani Juncarella continúa rodando en las primeras posiciones. Ahora mismo en el 6º puesto y con Felix Rosenqvist a los mandos del Oreca. 28/01/2018 08:41

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) --- 2º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 8) --- 3º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 21) --- 4º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 22) --- 5º J. van Overbeek / P. Derani / N. Lapierre (TEQUILA PATRÃ N ESM No.22) (Diferencia: 2 Vueltas) --- 6º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 2 Vueltas) 28/01/2018 08:40

Narrador deportivo Comentar que Lando Norris, del equipo de Fernando Alonso, figura en la 22ª posición global, la 15ª de su categoría. 28/01/2018 08:37

Narrador deportivo Se cumplen ya 11 horas de carrera. Cerca del ecuador... Norris ha vuelto a pista en el puesto 23, el 16º de su categoría y con la friolera de 24 vueltas perdidas. Así son las carreras y más en una de resistencia de este tipo en la que la exigencia es máxima. Mala suerte para el equipo de Fernando Alonso, sin opciones de poder clasificar entre los primeros puestos. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo VUELVE EL COCHE DE ALONSO !!! 38 minutos después de parar en boxes debido a la incidencia mecánico, prácticamente el doble de lo previsto. Lando Norris a los mandos y le toca descansar ahora unas horas a Fernando Alonso. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) --- 2º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 368 Vuelta(s)) --- 3º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 368 Vuelta(s)) --- 4º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 368 Vuelta(s)) --- 5º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 2 Vuelta(s)) 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Camino ya de la media hora parado el coche del equipo de Fernando Alonso. Recordemos que se rompió uno de los cilindros maestros del freno y será Lando Norris el piloto que regresa a pista una vez que esta pieza sea reparada. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Fernando Alonso no volverá a pista una vez que el coche sea reparado. Lo hará su compañero Lando Norris. Complicada la papeleta la que tiene por delante el británico, aunque como decimos, las opciones de luchar por los primeros puestos han quedado ya prácticamente descartadas. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Continúa en cabeza la lucha entre los dos Cadillac y los dos Acura. Marcha en el primer puesto Ricky Taylor seguido de Felipe Nasr. El equipo de Juncadella es 5º y continúa a los mandos Robin Frijns. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Lástima lo que le ha ocurrido a Fernando Alonso. El piloto ovetense había recuperado gran parte de lo perdido por el pinchazo que sufrió su compañero justo antes de que asumiera su segundo turno a los mandos del Ligier con el que compite en estas 24 Horas de Daytona. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Se ha roto uno de los cilindros maestros del freno, con un tiempo estimado de entre 20 o 25 minutos. Perderá al menos diez vueltas, por lo que el equipo del bicampeón del Mundo de F1 se queda sin opciones prácticamente de poder firmar un buen resultado en esta prueba. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo PROBLEMAS PARA FERNANDO ALONSO !!! Ojo porque ha tenido que parar y parece que por algún problema mecánico... 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Sanción para el coche 37 !!! El del equipo de Juncadella. Iba ahora al volante Robin Frijns. Tendrá una penalización de un minuto y eso puede suponer que Fernando Alonso sea ahora el primero de los españoles en pista. Veremos... 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo 6º Fernando Alonso en el relanzamiento de la carrera. Ha recuperado una vuelta después del pinchazo que sufrió su monoplaza hace ya ca si tres horas. El asturiano se acerca al objetivo de poder finalizar la prueba entre los cinco primeros. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Se relanza la carrera !!! Poco más de diez minutos ha estado el Pace Car y los primeros clasificados comienzan de cero, momento ahora de poder establecer nuevas diferencias. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Cumplimos diez horas de carrera. 14 aún por delante y el Pace Car ahora mismo en pista hasta que los operarios dejen de nuevo la pista a punto. 28/01/2018 08:30

Narrador deportivo Bandera amarilla !! La segunda que vemos en casi diez horas de carrera. Ha sido causada por el accidente que acaba de tener el mexicano Ricardo González. 28/01/2018 06:37

Narrador deportivo Dura pugna ahora entre Nicolas Lapierre y Fernando Alonso por la 8ª posición. No puede de momento el español con el Nissan del piloto galo. 28/01/2018 06:33

Narrador deportivo Ha marcado vuelta rápida personal Felipe Nasr. Quiere el brasileño recuperar tiempo después del pinchazo que sufrió cuando caminaba en la 3ª posición. 28/01/2018 06:25

Narrador deportivo Ha pasado Fernando Alonso por los boxes. Regresa a pista en la 9ª posición y mucho protagonismo el del asturiano en su equipo en su primera participación en las 24 Horas de Daytona. Lleva dos horas en pista en el que está siendo su segundo turno de conducción en esta dura y exigente prueba. 28/01/2018 06:22

Narrador deportivo Comentar que Felipe Nasr volvió a pista después de reparar el pinchazo en la 5ª posición y se deja ahora mismo una vuelta con respecto a un Ricky Taylor que vuelve a liderar la prueba en estos momentos por delante de Joao Barbosa. 28/01/2018 06:13

Narrador deportivo Situamos a Antonio García. Es, junto a Fernando Alonso, el segundo de los cuatro pilotos españoles ahora mismo en liza. Marcha en el 21º puesto de la clasificación general, el 4º de su categoría. 28/01/2018 06:11

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) --- 2º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 321 Vuelta(s)) --- 3º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 321 Vuelta(s)) --- 4º S. Sharp / R. Dalziel / O. Pla (TEQUILA PATRÃ N ESM No.2) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 5º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 2 Vuelta(s)) --- 6º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 2 Vuelta(s)) --- 7º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 3 Vuelta(s)) --- 8º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 3 Vuelta(s)) 28/01/2018 06:10

Narrador deportivo Siguen los pinchazos !!! Tremendo... Hemos visto varios en las últimas dos horas y se ven implicados especialmente los primeros clasificados, los monoplazas que están luchando por la victoria. Es ahora el brasileño Felipe Nasr, que iba 3º, el que tiene que parar debido a esta incidencia. 28/01/2018 06:04

Narrador deportivo Entramos ya en la 9ª hora de carrera y hay algunas novedades en los puestos aristocráticos. Lidera la prueba ahora mismo Joao Barbosa. Se ha situado por delante de Ricky Taylor y la tercera plaza la ocupa Felipe Nasr. 28/01/2018 05:50

Narrador deportivo Hubo también cambio de pilotos en el equipo del líder hace unos instantes. Castroneves descansa ahora, mientras que es Taylor el que está a los mandos del Acura del Team Penske. 28/01/2018 05:40

Narrador deportivo Se baja del coche Dani Juncadella. Gran actuación la del piloto barcelonés. A los mandos ahora de ese coche el holandés Robin Frinjs. 28/01/2018 05:37

Narrador deportivo Otro Cadillac con problemas !!! En esta ocasión el de McMurry. Tiene que entrar a boxes y esto supone que Fernando Alonso gane otra plaza adicional. 9º de momento el asturiano. Recordemos que lleva algo más de una hora en pista tras relevar a Hanson en el volante. 28/01/2018 05:30

Narrador deportivo El contratiempo de Van der Zander ha supuesto que los pilotos que marchan por detrás ganen una plaza. Juan Pablo Montoya es 3º. Juncadella 6º y Fernando Alonso entra en el Top 10. 10º en estos momentos !!! 28/01/2018 05:25

Narrador deportivo No solo es un pinchazo lo que tiene el monoplaza de Van der Zander. Gotea también radiador, además de una intensa humareda. La demora va a ser aún más extensa de lo previsto. 28/01/2018 05:24

Narrador deportivo Problemas para Van de Zander !!! Ha sufrido un pinchazo !!! Recordemos que marchaba en la tercera plaza y estaba haciendo ingentes esfuerzos por tratar de recuperar la ventaja perdida después de que sufrieran otro pinchazo previo. Mala fortuna la que están teniendo en el equipo Konica Minolta Cadillac. 28/01/2018 05:21

Narrador deportivo Hay novedades en el coche que marcha en la 2ª posición. Ricky Taylor toma los mandos del Acura Team Penske en sustitución de Castroneves. El objetivo: evitar que Albuquerque aumente aún más la diferencia. Ahora mismo la ventaja del primero con respecto al segundo es de 37 segundos. 28/01/2018 05:10

Narrador deportivo Por su parte, el que ha mejorado un puesto ha sido Dani Juncadella. Galopa ahora mismo en la 8ª plaza !!! 28/01/2018 05:04

Narrador deportivo Ha perdido Antonio García una posición tras ser rebasado por el Porsche de Nick Tandy. Es ahora mismo el 4º de la categoría en la que corre, la GTLM. 28/01/2018 04:59

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) --- 2º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 265 Vuelta(s)) --- 3º J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay (KONICA MINOLTA CADILLAC) (Diferencia: 265 Vuelta(s)) --- 4º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 265 Vuelta(s)) --- 5º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 265 Vuelta(s)) --- 6º S. Sharp / R. Dalziel / O. Pla (TEQUILA PATRÃ N ESM No.2) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 7º J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay (KONICA MINOLTA CADILLAC) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 8º M. McMurry / T. Vautier / E. Cheever (SPIRIT OF DAYTONA) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 9º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 10º H. Tung / A. Brundle / F. da Costa / F. Habsburg-Lothringen (JACKIE CHAN DCR JOTA No.78) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) 28/01/2018 04:55

Narrador deportivo Cumplimos ya las primeras 8 horas de carrera y Fernando Alonso trata en estos momentos de recuperar terreno después del problema que tuvo el monoplaza de su equipo en la rueda posterior derecha. El asturiano rueda en estos momentos más rápido que el coche que le precede, por lo que podría terminar por darle caza. 28/01/2018 04:43

Narrador deportivo Tenemos ahora mismo en pista a tres de los cuatro españoles que compiten en estas 24 Horas de Daytona. Dani Juncadella es 9º, Alonso marcha en la 11ª plaza y Antonio García 24º, el 6º de su categoría. 28/01/2018 04:33

Narrador deportivo Mientras tanto, tenemos novedades en la cabeza de carrera porque es ahora Filipe Albuquerque el que lidera la prueba por delante del Acura de Helio Castroneves. 28/01/2018 04:29

Narrador deportivo Se sube Alonso de nuevo al coche !!! El objetivo va a tener que ser tratar de ir mejorando posiciones porque su Ligier regresa a pista en la 11ª plaza 28/01/2018 04:23

Narrador deportivo El Oreca de Simpson se ha podido tocar con el también Oreca de Dani Juncadella, lo que ha propiciado un pinchazo en su monoplaza. Los BMW tampoco están corriendo mucha suerte. Solo una bandera amarilla. La carrera está estabilizada. Es noche cerrada (22:00 horas en Estados Unidos). Vamos a cumplir el primer tercio de las 24 Horas de Daytona. 28/01/2018 04:09

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) --- 2º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 00:02) --- 3º J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay (KONICA MINOLTA CADILLAC) (Diferencia: 00:41) --- 4º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 00:42) --- 5º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 01:19) --- 7º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 01:30) --- 8º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 10º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 21º J. Magnussen / A. Garcà a / M. Rockenfeller (CORVETTE RACING No.3) (Diferencia: 10 Vuelta(s)) --- 48º M. Molina / R. Pà rez / M. Fuentes / S. Creel / M. Griffin (RISI COMPETIZIONE No.82) (Diferencia: 39 Vuelta(s)) 28/01/2018 04:04

Narrador deportivo No hay novedades tampoco con respecto al resto de nuestro representantes, el Ferrari de Miquel Molina se quemó y tiene 12 vueltas de rémora con respecto a su antecesor, que no es un GTD. Es un GTLM, categoría en la que Jan Magnussen (compañero de Antonio García en el Corvette Racing No.3) ha ascendido hasta la cuarta plaza pero sometido al dominio de los dos Ford Chip Ganassi Racing con el ex F1 Sebastian Bourdais dominando esta disciplina. 28/01/2018 03:56

Narrador deportivo Disfrutando estamos con la lucha entre Helio Castroneves, del Acura Team Penske No.7 y Felipe Albuquerque, del Mustang Sampling Cadillac, por la cabeza de carrera. Y con Phil Hanson (compañero de Fernando Alonso) como testigo de excepción. Eso sí, el joven británico ha tenido que completar su pertinente entrada a boxes para regresar a la séptima posición con el Oreca de Dani Juncadella con el Jackie Chan No. 37 en la octava. Eso sí, con peores tiempos que el Ligier. 28/01/2018 03:52

Narrador deportivo En cuanto al resto de participación española, Jan Magnussen (compañero de Antonio García) no mejora el rendimiento del Chevrolet Corvette No.3 y no solo es superado por el No.4, sino que además es sexto en GTLM. Mientras que, por su parte, Miquel Molina ha regresado a pista con su Risi Competizione No.82 que no se mueve de esa antepenúltima posición. 28/01/2018 03:26

Narrador deportivo Problemas para Phil Hanson que, con secos, está teniendo muchos problemas y ha llegado a rodar a cinco segundos de los mejores tiempos (ahora solo pierde uno) y ya mejora a Dani Juncadella. El Ligier, séptimo, estaba siendo perseguido por el Oreca, octavo, que recordemos apenas lleva unos pocos minutos en pista. 28/01/2018 03:24

Narrador deportivo Los Acura les presentan batalla a los Cadillac. Que se lo digan a Helio Castroneves que gobierna el Daytona por delante del Mustang Sampling de Felipe Albuquerque, del Whelen de Eric Curran y del Konica Minolta Cadillac de Jordan Taylor. 28/01/2018 03:23

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) --- 2º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 00:14) --- 3º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 00:43) --- 7º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 01:14) --- 8º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 10º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 21º J. Magnussen / A. Garcà a / M. Rockenfeller (CORVETTE RACING No.3) (Diferencia: 8 Vuelta(s)) --- 48º M. Molina / R. Pà rez / M. Fuentes / S. Creel / M. Griffin (RISI COMPETIZIONE No.82) (Diferencia: 38 Vuelta(s)) 28/01/2018 03:20

Narrador deportivo No es Fernando Alonso el que releva a Lando Norris. Vuelve Phil Hanson a escena y lo hace bajando dos posiciones. El United Autosports No. 23 es sexto y ha parado a la vez que el No.32 que también desciende, a la décima plaza. El beneficiado ha sido Dani Juncadella que sube al octavo lugar. 28/01/2018 03:13

Narrador deportivo En estos instantes se pone al volante Dani Juncadella, el último de los españoles en entrar en escena. El catalán por fin pilota el Jackie Chan No.37 que se encuentra a tan solo una vuelta del un Lando Norris que aún no ingresa en boxes. 28/01/2018 03:09

Narrador deportivo En estos momentos, Lando Norris lidera la carrera de manera eventual pero es porque estamos en una ventana de paradas donde el Ligier, como viene siendo habitual, son los últimos que se hacen de rogar para hacer trabajar a sus mecánicos. El joven británico está realizando un gran trabajo y en torno a media hora le tocará el turno de nuevo a Fernando Alonso. 28/01/2018 03:06

Narrador deportivo No ha sido así. Lando Norris se ha quedado como estaba y el que ha sido premiado ha sido Mike Conway con el Whelen (Cadillac) el que le ha ganado la partida tanto a Helio Castroneves como a Christian Fittipaldi que, posteriormente, nos han brindado un duelo espectacular por la segunda posición. El hijo de Emerson ya ha dejado su puesto a otro compañero: Felipe Albuquerque. 28/01/2018 03:04

Narrador deportivo Hemos superado las seis horas de carrera. Es decir, hemos superado el cuarto de 24 Horas de Daytona. El piso se ha secado después del chaparrón donde los intereses de Fernando Alonso se han visto beneficiados. Es más, en el cambio de neumáticos para volver a secos el Ligier ha tenido la posibilidad de encabezar la prueba 28/01/2018 03:01

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) --- 2º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) (Diferencia: 00:03) --- 3º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 00:20) --- 4º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 00:31) --- 5º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 00:45) --- 7º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 01:35) --- 9º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 20º J. Magnussen / A. Garcà a / M. Rockenfeller (CORVETTE RACING No.3) (Diferencia: 7 Vuelta(s)) --- 48º M. Molina / R. Pà rez / M. Fuentes / S. Creel / M. Griffin (RISI COMPETIZIONE No.82) (Diferencia: 36 Vuelta(s)) 28/01/2018 02:21

Narrador deportivo Deja de llover en Florida. Vuela el Whelen de Mike Conway. Vuela Lando Norris con el Ligier. Los mejores sin duda en estas condiciones de mojado. Han recortado en medio minuto la desventaja con respecto a Mustang Sampling, que tan solo aventajan en tres segundos al Acura de Helio Castroneves, ahora mismo en segunda posición. Carrerón, de momento, para el United Autosports No.32 de Fernando Alonso. 28/01/2018 02:09

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) --- 2º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 00:05) --- 3º F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton (WHELEN ENGINEERING RACING) (Diferencia: 00:43) --- 4º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 00:53) --- 5º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 00:56) --- 9º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 10º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 21º J. Magnussen / A. Garcà a / M. Rockenfeller (CORVETTE RACING No.3) (Diferencia: 7 Vuelta(s)) --- 48º M. Molina / R. Pà rez / M. Fuentes / S. Creel / M. Griffin (RISI COMPETIZIONE No.82) (Diferencia: 35 Vuelta(s)) 28/01/2018 02:06

Narrador deportivo La curva de herradura del Infield es la que está causando más estragos entre los monoplazas. Es la tercera, a izquierdas. Aunque tampoco le va a la zaga la primera, la entrada a ese pequeño circuito, que se lo digan al Risi Competizione No.82 de Miquel Molina, conducido por Matt Grifin en la antepenúltima posición. Ha parado la intensidad de la lluvia pero no el espectáculo. 28/01/2018 01:59

Narrador deportivo En el caos de paradas en boxes aparece en el United Autosports No.32 la figura de Bruno Senna. El otro coche Ligier viaja décimo en busca de Lance Stroll que ahora conduce el Oreca de Dani Juncadella. En GTLM, en el Chevrolet Corvette No.3 ha vuelto Jan Magnussen, que fue el hombre que consiguió la pole position en esta categoría, donde ahora viaja quinto (22º en el cómputo global) 28/01/2018 01:54

Narrador deportivo Caos en el Pit Lane!!! Todos a boxes a colocar neumático de mojado. Las cámaras On Board dan miedo porque ha caído completamente la noche en Florida y no se ve absolutamente nada. Dos GTD se han salido fuera de la pista con peligrosidad: el GT3 Racing No.14 y el Paul Miller Racing 28/01/2018 01:52

Narrador deportivo Se hace de noche en Daytona y la lluvia es la protagonista en el International Speedwa. Tanto es así que no solo empieza a arreciar, con todos los problemas de visibilidad que ello conlleva, sino por el viento que dificulta la conducción. Y si no que se lo digan a Nicolas Lapierre cuyo Nissan ha mordido el pasto en el "Infield". Lando Norris quinto. 28/01/2018 01:49

Narrador deportivo Hemos cumplido las cinco horas de carrera y las expectativas no pueden ser mejores para el United Autosports de un Zak Brown que ya dijo, como Fernando Alonso, que su coche quizás no era el mejor pero sí muy competitivo. Quizás no les llegue para pelear por la victoria, pero el objetivo de los cinco primeros tan irreal en los entrenamientos puede ser una realidad cuando terminen estas 24 horas. Aunque no es menos cierto que todavía quedan 19 horas por delante. 28/01/2018 01:43

Narrador deportivo Lando Norris ha tomado el relevo de Phil Hanson, y este chico, joven promesa del automovilismo británico, va muy rápido. Tanto que ha alcanzado la sexta posición protagonizando un adelantamiento espectacular con respecto a un Cadillac, el Whelen de Conway, al que se le ha visto ya en este Daytona en las posiciones cabeceras. 28/01/2018 01:41

Narrador deportivo Clasificación actual: --- 1º F. Albuquerque / J. Barbosa / C. Fittipaldi (MUSTANG SAMPLING RACING) --- 2º S. Sharp / R. Dalziel / O. Pla (TEQUILA PATRà N ESM No.2) (Diferencia: 00:12) --- 3º H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal (ACURA TEAM PENSKE No.7) (Diferencia: 00:17) --- 4º D. Cameron / JP. Montoya / S. Pagenaud (ACURA TEAM PENSKE No.6) (Diferencia: 00:55) --- 5º M. McMurry / T. Vautier / E. Cheever (SPIRIT OF DAYTONA) (Diferencia: 01:02) --- 6º P. Hanson / L. Norris / F. Alonso (UNITED AUTOSPORTS No.23) (Diferencia: 01:17) --- 9º L. Stroll / F. Rosenqvist / D. Juncadella / R. Frijns (JACKIE CHAN DCR JOTA No.37) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 10º W. Owen / H. de Sadeleer / P. di Resta / B. Senna (UNITED AUTOSPORTS No.32) (Diferencia: 1 Vuelta(s)) --- 23º J. Magnussen / A. Garcà a / M. Rockenfeller (CORVETTE RACING No.3) (Diferencia: 7 Vuelta(s)) 28/01/2018 01:38

Narrador deportivo Malas noticias tenemos en la categoría de GTLM porque el Racing Corvette No.3 de Antonio García ha sido superado no solo por sus compañeros del No.4, ambos por detrás del Ford Chip Ganassi Racing No.66 contra los que compiten en esta modalidad. Ahora mismo el equipo del madrileño es décimo noveno en el cómputo global 28/01/2018 01:09

Narrador deportivo Hemos rebasado hace unos minutos las cuatro horas de carrera, y los dos Ligier siguen a la expectativa de los Cadillac y los Nissan en la categoría de Prototipos. Eso si, el United Autosports 32 adelanta al 23. Paul di Resta, séptimo, esta por delante de un Phil Hanson, octavo, que está doblado. 28/01/2018 01:04

Narrador deportivo La buena noticia para el Ligier de Fernando Alonso, ahora conducido por Phil Hanson, es que está dentro del grupo delantero, de los pilotos no doblados en octavos posición. Al igual que el otro United Autosports en el que ahora Paul di Resta lo está llevando Paul di Resta. Quien sí tiene vuelta perdida es el Jackie Chan DCR Jota No.37 de Lance Stroll y Dani Juncadella, quienes todavía no han participado. 27/01/2018 23:49

Narrador deportivo Antonio García sigue segundo por detrás del Ford Chip Ganassi Racing No.66 en la categoría GTLM. Mientras que el Risi Competizione de Miquel Molina continúa penúltimo, ahora conducido por ya el tercer piloto: Ricardo Pérez de Lara. 27/01/2018 23:33

Narrador deportivo Ryan Hunter Reay se sube por las paredes a la espera de que aparezca la lluvia. Paul di Resta, con el United Autosports No. 32, ha subido hasta la décima posición adelantando al Oreca de Felix Rosenqvist, que pertenece al equipo de Jackie Chan de Dani Juncadella (11º). 27/01/2018 23:31

Narrador deportivo SE RELANZA LA CARRERA Y LO HACE DE MANERA FRENÉTICA. Joao Barbosa, el líder, sigue teniendo problema en su faro del Konica Minolta. El Ligier de Phil Hanson (Fernando Alonso) se encuentra en octava posición. Vaya pelea por los primeros lugares como si la carrera terminase en la primera vuelta!!!! 27/01/2018 23:29

Narrador deportivo Un Joao Barbosa que tiene el faro delantero izquierdo estropeado. El líder de la carrera puede estar obligado a parar por este problema. Algo que está sufriendo Guidi con el Risi Competizione No.62. El otro coche de Ferrari de la categoría GTD. 27/01/2018 23:24

Narrador deportivo La bandera amarilla en las 24 horas del Daytona significa que el Pit Lane para todos los pilotos que están ahora sobre la pista está cerrado. En este caso, se remolca el Oreca de French que es el que se ha quedado "tirado". Se reagrupa la competición y cuando la pista está despejada, se vuelve a relanzar la carrera. 27/01/2018 23:17

Narrador deportivo Dos horas y media de carrera y tenemos LA PRIMERA BANDERA AMARILLA EN PISTA. Se ha quedado estancado en el óvalo el Performance Tech Motorsports conducido por James French. Está sin gasolina. Era el coche que antecedía al Ligier de Phil Hanson. Por lo que el equipo de Fernando Alonso adelanta una posición más. 27/01/2018 23:14

Narrador deportivo Nuevos carrusel de repostajes. La clasificación se modifica. Eso sí, Joao Barbosa sigue al frente porque su Cadillac del Mustang Sampling Racing aventaja en una vuelta a todos sus perseguidores. Como no podía ser de otra manera, Phil Hanson ha sido el último en su categoría en repostar. 27/01/2018 23:11

Narrador deportivo Juan Pablo Montoya no es el único piloto que disputó la Fórmula 1 y que están compitiendo en esta carrera. A los Fernando Alonso y Lance Stroll hay que sumarle también hombres que tienen o han tenido que ver con el "Gran Circo" como el padre de Kevin Magnussen, Jan Magnussen, el propio Dani Juncadella, Felipe Nasr, Bruno Senna, Paul di Resta, Robin Frijns. 27/01/2018 23:07

Narrador deportivo Phil Hanson está rodando dos segundos mejor que el Oreca de Performance Tech Motorsports. Tiene el octavo lugar cerca; sin embargo pierde tiempo con el Nissan de Olivier Pla o el de citado Juan Pablo Montoya. 27/01/2018 23:04

Narrador deportivo Joao Barbosa es el líder de las 24 horas de Daytona con el Mustang Sampling. Es un Cadillac al igual que el Spirit of Daytona, que se encuentra segundo, y el Konica Minolta, que es cuarto. Este coche solo encuentra competencia de momento en los Nissan donde están destacando en estos instantes el archiconocido Juan Pablo Montoya, conductor de un Acura. 27/01/2018 23:01

Narrador deportivo El incidente que ha sufrido el Risi Competizione No.82 no ha sido el único. A uno de los Mazda se le ha salido la rueda delantera izquierda. Y a Ricky Taylor, uno de los vigentes campeones, tenía suelta una de las puertas del Acura. Todos ellos incidentes sin consecuencias. 27/01/2018 22:53

Narrador deportivo En otras categorías, Antonio García, que lleva media hora con el Chevrolet Corvette, se encuentra vigésimo justo por detrás del Ford de Joey Hand, que es el único coche que le supera en GTLM. Mientras tanto, en GTD, el Ferrari de Miguel Molina, que estaba en las manos de Santiago Creel, se ha incendiado. Y ahora es el penúltimo de carrera. 27/01/2018 22:51

Narrador deportivo Fernando Alonso se ha bajado del United Autosports. Le ha dejado el asiento a Phil Hanson. El Ligier ahora mismo marcha en undécima posición. Por su parte, en el Oreca del Jackie Chan, el equipo de Dani Juncadella, se encuentra noveno con Felix Rosenqvist a los mandos. 27/01/2018 22:44

Narrador deportivo Antonio García ha cogido el testigo de Jan Magnussen y ya se encuentra en el circuito de Daytona. Por primera vez desde que son amigos coinciden como rivales con Fernando Alonso, que no para de encadenar vueltas rápidas personales y ya es décimo. 27/01/2018 22:27

Narrador deportivo | Vuelta 955 | Fernando Alonso ha perdido posiciones en la última vuelta. El Ligier viaja en estos instantes en la décimo cuarta posición. Malas noticias para el Jackie Chan 37 conducido por Robin Frijns, que ha debido tener algún problema y se encuentra en la novena plaza. 27/01/2018 22:07

Narrador deportivo | Vuelta 252 | Fernando Alonso ha sido el hombre que ha comenzado con el United Autosports 23, y ha logrado subir hasta la undécima posición en unas primeras vueltas completamente frenéticas donde ya estamos viendo los primeros toques rueda con rueda. 27/01/2018 22:07

Antonio Nieto Alonso rueda undécimo, a menos de un minuto del líder cuando casi se llega a la hora y media de carrera 27/01/2018 22:06

Antonio Nieto Fernando Alonso comparte su Ligier número 23 con Landon Norris y Phil Hanson, dos pilotos de 18 años. El asturiano correrá la primera tanda, la quinta, la octava y la undécima. 27/01/2018 21:44

Antonio Nieto En directo, dentro del coche de Fernando Alonso: https://www.facebook.com/IMSA/videos/1593179924093587/ 27/01/2018 21:38

Antonio Nieto Así ha sido el comienzo de la carrera https://twitter.com/IMSA/status/957343470611517441 27/01/2018 21:07

Narrador deportivo No obstante, hay más pilotos españoles en liza de los que no nos podemos olvidar. Dani Juncadella, probador con Force India en F1, competirá con un ORECA en el equipo Jackie Chan No37 al lado de Lance Stroll (Williams en F1), Robin Frijns y Félix Rosenqvist. TambiénPrototipo . 27/01/2018 20:24

Narrador deportivo No están entre los favoritos. Incluso su objetivo de estar en el Top 5 está complicado en una carrera donde todos los pronósticos apuntan a los Cadillac, vencedores el año pasado, del Mundial IMSA de 2017 y poseedores de la pole. En clasificación, el United Autosports No23 saldrá desde la 13º plaza, el No32 desde el 15º lugar. 27/01/2018 20:18

Narrador deportivo Pero como su participación en la legendaria carrera francesa está en el aire ( un 50%según el ovetense), hoy se concentra en este reto a lomos del Ligier; coche que también es utilizado por el equipo formado por Bruno Senna, Paul di Resta (ex pilotos de la F1), Will Owen y Hugo de Sadeleers: el United Autosports No.32. 27/01/2018 20:13

Narrador deportivo Porque estas 24 Horas de Daytona es la primera prueba del Mundial IMSA de Resistencia que transcurre de forma completa y a lo largo de todo el año por circuitos norteamericanos. Para Fernando Alonso le puede servir de pie para preparar su gran objetivo: las 24 Horas de Le Mans que se celebrarán en junio. 27/01/2018 20:07

Narrador deportivo El asturiano, bicampeón del mundo de Fórmula 1, debuta y formará parte del equipo United Autosports No23 junto a los británicos, y dieciochoañeros, Lando Norris, campeón del mundo de Karts, F4, F3 , y Phil Hanson, campeón de las American Series de Le Mans, único miembro del equipo que tiene experiencia en Mundiales de resistencia. 27/01/2018 20:07

Narrador deportivo Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y sean bienvenidos a un evento mediáticamente único en nuestro país. Pónganse cómodos, muy cómodos, porque, a continuación retransmitiremos en directo las 24 Horas de Daytona, que ha generado tanta expectación por la participación de Fernando Alonso. 27/01/2018 20:07

Antonio Nieto Y en turismos, más españoles: Antonio García, amigo de la infancia de Alonso y ganador de Daytona en 2009, que participa hoy en GTLM con su Corvette C7R ; y Miguel Molina (Ferrari F488) que lo hará en GTD 27/01/2018 19:07

Antonio Nieto En prototipos también estará el catalán Daniel Juncadella, que cuenta con un coche algo más rápido, pero también LMP2 27/01/2018 19:07

Antonio Nieto Alonso está en Daytona para preparar una futura participación en las 24 Horas de Le Mans, algo que podría ocurrir ya este mismo año. Correrá en la categoría de protoripos, con un LMP2, el modelo europeo inferior a los DPi americanos, favoritos para ganar la general 27/01/2018 19:06