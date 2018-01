España cae ante Eslovenia y se complica el pase a las semifinales del Europeo

De un extremo a otro, del todo a la nada, España encajó frente a Eslovenia este martes su peor derrota en este Europeo. En el segundo encuentro de la segunda ronda, los Hispanos no fueron capaces de prolongar la excelente exhibición de juego desplegado ante Macedonia y cedieron en un duelo clave para pasar a semifinales. Con este resultado (26-31), la selección ya no depende de sí misma para pasar a semifinales y queda pendiente de que falle Macedonia, rival de la República Checa esta misma tarde (20.30).

Se encontró España con el rival duro que esperaba, con el que comparte ciertas características. Mismo espíritu de juego, pero distinta ambición. Los Hispanos se lo jugaban casi todo, mientras que para Eslovenia era más una cuestión cosmética, reparar el orgullo dañado con las derrotas frente a Macedonia y Dinamarca en la primera fase del grupo y con las semifinales prácticamente fuera de su alcance. En este caso, el honor pesó más que las matemáticas. Tras una primera parte igualadísima, a selección de Ribera se desangró en el segundo tiempo, donde llegó a perder de siete puntos. Con un amago de arreón final intentó cerrar la brecha, amplia a pesar de las numerosas inferioridades que tuvo Eslovenia, pero finalmente se quedó a cinco tantos (26-31).

"Estamos jodidos porque no hemos sido nosotros", indicó Sarmiento tras la derrota. "Puedes perder cuando has jugado todas tus cartas, pero hoy no hemos estado bien", añadió el jugador, crítico con el juego de su equipo, que se enfrenta este mismo miércoles a Alemania en un nuevo partido decisivo (20.30, Teledeporte). En ese momento, Macedonia ya habrá jugado sus dos partidos (ante Dinamarca, el miércoles a las 18.15), por lo que España ya sabrá si tiene opciones de pasar.