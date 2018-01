Valverde: “No podemos caer en especulaciones”

El público en el Benito Villamarín, más lleno que nunca este curso —hasta que empezó a vaciarse, despojados los locales de toda esperanza— terminó ovacionando a Leo Messi, pura magia este domingo. “Yo lo he sufrido como rival y sé lo que es. Ahora lo veo entrenar cada día. Hay que disfrutar de él”, dijo el técnico azulgrana Ernesto Valverde, en un discurso que no suena a nuevo. “Cada partido deja un detalle”, dijo del 10 Luis Suárez, que no cree que sea casualidad que sentencien los encuentros en los segundos tiempos: “Los equipos en los primeros minutos nos juegan a otra intensidad, y en las segundas partes nosotros físicamente estamos muy bien”.

A su equipo logró sorprenderle el Betis con un dibujo inusual. “Sabíamos que nos iban a apretar arriba, pero su esquema ha cambiado. Han jugado con tres atrás, tenían dos laterales muy largos con Tello y Joaquín por dentro, y hemos necesitado unos minutos para ajustarnos”, cercioró el entrenador. Y añadió: “El Betis ha planteado un partido con mucho riesgo, la presión muy alta, han hecho un hombre contra hombre, lo que nos dificultaba mucho la salida del balón. Hemos tenido problemas para hacer nuestro juego habitual, aunque conforme avanzaba el partido nos hemos ido haciendo con el control”.

Eder Sarabia, segundo entrenador del Betis, se rindió a los encantos de Messi y también del Barcelona: “Está acostumbrado a que los equipos le presionen y también a que se metan atrás. Son jugadores de Champions que nunca pierden la calma. Cuando mantienen esa tranquilidad todavía parecen más superiores. Lo que queríamos era que no nos desgastaran tanto, tener más el balón, pero no ha podido ser”, concedió después de dirigir al equipo ayer ante la sanción de Quique Setién.

“La paciencia nos ha dado resultado”, cerraba Valverde, que hizo una advertencia para los confiados al tener 11, 14 y 19 puntos de ventaja respecto al Atlético, el Valencia y el Madrid: “No podemos caer en empezar a especular con la distancia que llevamos. Quedan 18 partidos y tenemos que seguir como vamos”.

La mala noticia en el Villamarín, que la hubo, fue la lesión de Vermaelen después de jugar 14 partidos. Tuvo que abandonar el césped al sentir un dolor muscular en la pierna izquierda cuando corría el minuto 37. Tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Le harán más pruebas este lunes. Al belga lo relevó el francés Umtiti, que justamente en Sevilla regresaba a una convocatoria después de haberse lesionado el 2 de diciembre.