Zidane: “Lo vuelvo a repetir: no veo a un Madrid sin Cristiano”

Benzema junto a Cristiano, Casemiro, Isco y Achraf en el entrenamiento de este miércoles. RODRIGO JIMENEZ (EFE) / VÍDEO: ATLAS

El Real Madrid se mide este jueves al Leganés en la ida de los cuartos de la Copa del Rey. Lo hace sumido en plena crisis, a 19 puntos del Barcelona en Liga y sufriendo contra todos los rivales que le toquen, ya sean de Primera, Segunda o Segunda B. Se jugará la temporada en el duelo de octavos de Champions contra el PSG y busca, también, aferrarse como sea a la Copa, otro título que le queda por disputar. En la rueda de prensa de este miércoles, sin embargo, Zidane apenas respondió a dos preguntas sobre el Leganés, las que le hicieron la web y la tele del club. Lo demás giró entorno a Cristiano Ronaldo.

El portugués lleva meses en un tira y afloja con el club que le renovó el contrato en noviembre de 2016 (hasta 2021) y que le subió el sueldo a unos 21 millones de euros. El extremo entiende que ese sueldo no es acorde a su estatus (acaba de ganar el quinto Balón de Oro) y menos comparado con lo que cobran Messi (unos 40) y Neymar (unos 30). En el Madrid defienden que se le renovó hace poco y que en esa renovación se incluyó una subida de sueldo.

¿Todo lo que se habla del futuro de Cristiano, incluidas posibles salidas, puede interferir en su rendimiento?, le preguntaron esta mañana a Zidane. "No estoy preocupado, sabemos lo que se puede habar y discutir fuera, pero dentro Cristiano sólo tiene que pensar en jugar como siempre ha hecho. Yo sólo quiero hablar de su rendimiento y de lo que puede aportar al equipo", respondió el técnico francés al que, por enésima vez, le preguntaron si se imagina un Madrid sin Cristiano Ronaldo. "No, lo hemos hablado muchas veces y lo vuelvo a repetir. Cristiano está en su club, en el club donde debe estar, todos le quieren. No veo a un Madrid sin Cristiano", dijo.

¿Si fuera verdad que Cristiano quiere ganar como el que más, entiende que sea el momento de pedirlo?, le insistieron. "Yo no quiero hablar de eso, Cristiano es mayor para hacerlo, es con el club con lo que tiene que hablar. Yo con él hablo de cosas deportivas, del campo y cuando viene a Valdebebas sólo está concentrado en trabajar y en entrenarse, no quiere hablar de otra cosa y es mejor para todos. Lo de fuera lo gestiona él y yo ahí no me meto", zanjó el técnico francés.

Le preguntaron también, teniendo en cuenta su pasado de futbolista, si estas situaciones incómodas, en la que el jugador no se siente feliz, pueden afectar al rendimiento. "Cada uno lo percibe de forma diferente", respondió Zidane que sigue sin contar con Sergio Ramos, con una lesión muscular en el sóleo. Ha recuperado, eso sí, a Benzema que lleva tres días entrenándose con el resto de sus compañeros.