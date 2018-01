¿Puede Bolt llegar a ser un futbolista profesional?

Usain Bolt ya hizo historia en el atletismo. Ahora busca hacerlo también en el fútbol profesional. Más específicamente en el club de sus amores, el Manchester United. Pero antes, para llegar a ello, en marzo tendrá un examen importante: se probará en el Borussia Dortmund de la Bundesliga, según anticipó el pasado lunes en una entrevista al Daily Express. "Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro", afirmó el exatleta jamaicano.

El hombre más rápido del mundo o el Relámpago, como le dicen otros, siempre expresó su fanatismo por el fútbol y su afición por el United, equipo que dirige José Mourinho en la Premier League. Con 11 títulos mundiales y ocho oros olímpicos en pruebas de velocidad, Bolt se retiró el año pasado de las pistas tras el Mundial de Londres, donde terminó en el suelo después de sufrir un desgarro. "Ya me recuperé de la lesión y estoy nuevamente en forma", aseguró el jamaicano, de 31 años.

Bolt destacó que su objetivo no es jugar en el Borussia Dortmund –con el que comparte patrocinio deportivo, Puma–, sino en el Manchester United para cumplir uno de sus "mayores sueños". El exvelocista reveló incluso que ya conversó con el técnico Alex Ferguson, histórico entrenador de los Diablos Rojos. "Le dije que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer".

Si Bolt logra superar la prueba del Borussia y convencer a Mourinho de tenerlo en su plantilla junto a su amigo personal Paul Pogba, podrá anotar su nombre en la lista de otros grandes atletas que decidieron cambiar de deporte. Hay varios ejemplos, entre ellos el del mítico Michael Jordan. Cuando el escolta dejó la NBA, en 1993, firmó un contrato con los Chicago White Sox, equipo de béisbol de una liga mayor de la Liga Americana.

Asimismo probaron fortuna en otras disciplinas deportivas Gabriel Batistuta y Andriy Shevchenko, dos exdelanteros que triunfaron en el fútbol mundial y después cambiaron las botas por los palos de golf, participando en torneos profesionales. También el argentino David Nalbandian, extenista profesional que se retiró en 2013 y ya lleva más de cinco años a los mandos de un bólido de rallies.