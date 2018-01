El Deportivo no se rinde ante un Villarreal de mínimos

Un Villarreal de mínimos, con lo justo para formar un once reconocible, no pudo vencer al Deportivo que empató a última hora. Justo premio para lo argumentado en el Estadio de La Cerámica, merecedores los gallegos del trabajado punto que no le saca de pobre pero que le deja momentáneamente fuera del descenso. No tuvo continuidad el Villarreal en el juego, ni remate tras la marcha de Bakambu a China, de donde proviene Roger Martínez, delantero colombiano de 23 años que viene para suplir al franco-congoleño.

4-4-2 (Rombo) Javier Calleja 1 Asenjo 3 Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Álvaro 2 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Mario 6 Tarjeta amarilla 27' Tarjeta amarilla Víctor Ruiz 11 Jaume Costa 28 Cambio 75' Sale Chuca Raba 8 Fornals 16 Rodri 10 Cambio 63' Sale Cheryshev Samu Castillejo 15 1 goles 29' Gol Enes Unal 9 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Bacca 13 Rubén 16 Tarjeta amarilla 71' Tarjeta amarilla Luisinho 12 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Sidnei 2 Juanfran 6 Albentosa 22 Borges 20 Tarjeta amarilla 59' Tarjeta amarilla Guilherme 5 Cambio 77' Sale Borja Valle Mosquera 11 Cambio 59' Sale Emre Çolak Carles Gil 10 1 goles 83' Gol Florin Andone 15 Cambio 84' Sale Bruno Gama Adrián 4-3-3 Cristobal Parralo

Ante el Dépor lo hizo Enes Ünal con gol. El acierto del turco no le resultó suficiente al conjunto de Calleja, superado en gran parte del partido por el conjunto gallego, con más argumentos que los que muestra la clasificación. Sin Lucas Pérez, Adrián López –aplaudido por su reciente pasado amarillo– y Andone, otro delantero criado en la casa y que celebró con rabia el tanto de la igualada, dieron la cara ante la zaga castellonense.

La salida al terreno de juego de Çolak y la jerarquía del Sidnei, un central con alma de centrocampista, procuraron un empate ganado desde el principio ante un Villarreal seco y justo de efectivos, otra jornada más con demasiadas ausencias que frenan su progresión. Entendió el cuadro gallego que debía cortocircuitar la salida del esférico del Villarreal, iniciada siempre a través de Rodrigo. Borges, Mosquera y Guilherme se turnaban para dificultar al mediocentro amarillo.

La presión alta deportivista surtió efecto, intenso también en el repliegue, incómodo el conjunto de Calleja sin encontrar cadencia ni espacios. Hechos los primeros deberes, el Dépor quería más. Y cuando mejor estaba, a la media hora de partido, le llegó un golpe difícil de asimilar. En la primera acción que el Villarreal se pareció a sí mismo, encontró el gol que le despejaba el cielo, tras una jugada que inició Jaume Costa, continuada por Fornals, que filtró para Bacca, asistiendo este a Ünal, que libre de marca marcó a placer. Fue el primer gol en la Liga del turco con la camiseta del Villarreal tras su cesión de dos meses al Levante.

Batalla en el centro del campo

La génesis del gol amarillo se produjo en el cambio de posición de Fornals, al que Calleja reubicó en la mediapunta, su posición natural. La clarividencia del castellonense le produjo el rédito al Villarreal, que no obtenía a través del juego. El Dépor no se descompuso y pudo encontrar el empate por mediación de Andone, evitado por Asenjo. El equipo de Cristóbal se encontró con una desventaja no merecida, expuesto a su vez a los contragolpes del Villarreal.

Tras el receso, se propuso el Villarreal recuperar sus principios y esencia, conservar el esférico discutido por el Dépor tras la entrada de Çolak. Envidó Calleja con el ingreso de Cheryshev, buscando la velocidad del hispano-ruso. La batalla en el centro del campo se decantó en favor de los gallegos, cada vez más presentes en las cercanías de Asenjo, causando estragos las incursiones de Adrián López, obligando al Villarreal a dar varios pasos atrás. No pudo evitar la zaga amarilla que Andone empatara tras una aventura perfecta y posterior centro rematado de cabeza por el delantero rumano. El punto que tanto le costó obtener, conformó al Dépor ante un Villarreal cogido con pinzas.