Zidane: “Yo me fío de lo que me dice Benzema. Se lesionó en el clásico”

Las ruedas de prensa a las que se enfrenta Zinedine Zidane tras cualquier entrenamiento del Real Madrid suelen ir de lo general a lo particular. Esto es, hay preguntas a nivel grupal (estado de ánimo, nivel de motivación) y las ahí que se centran en las particularidades de cada uno de los miembros de ese todo. Esta mañana, tras completarse la última sesión de entrenamientos, el técnico francés tuvo que desenredar una de las madejas que mayor tamaño está cogiendo en este arranque de año. Benzema, que regresó lesionado de sus vacaciones navideñas, y que según el parte médico facilitado por el club el pasado 31 de diciembre sufre una lesión en el músculo bíceps femoral de la pierna derecha, se situó en el centro de la conversación por aquello de la correlación de fechas alrededor de la lesión.

"Después del clásico sintió algo", comenzó explicando Zidane. "Se dice que antes del partido ya estaba lesionado, pero no es así", añadió. "Yo me fío de mi jugador, y lo de Karim ha sido después del partido. Se ha ido de vacaciones como los demás y nada más", alegó el técnico francés. Sin embargo, el clásico se celebró el pasado 23 de diciembre, y las pruebas a las que se sometió Benzema para determinar el alcance de esas molestias iniciales no se realizó hasta el día 30. "No creo que se lesionase en vacaciones. Se marchó de vacaciones lesionado", volvió a defenderle Zidane. "Sintió algo durante el partido, pero no le dimos mucha importancia en el momento porque pensábamos que estaba un poco cargado. Luego, estando ya de vacaciones, nos damos cuenta de que es más importante de lo que creíamos al hacerle la resonancia", señaló el técnico del Madrid.

De Benzema se pasó a hablar de Kepa Arrizabalaga, portero del Athletic, al que los blancos planean incorporar durante el mercado de invierno, algo que no contentó a Zidane. "Con todos los respetos, Kepa no es jugador del Madrid, por lo que no puedo hablar de él. Yo puedo hablar de mis jugadores y de mis porteros, pero nada más", advirtió.

Hoy en día no va a haber fichajes... Luego hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa"

Puede que el baile interno de lenguajes que maneja el técnico entre el francés y el español le jugase una mala pasada cuando se refirió, poco después, al encuentro que había mantenido recientemente con el presidente Florentino Pérez y el director deportivo José Ángel Sánchez acerca de la incorporación del guardameta vasco. "No voy a hablar aquí de la discusión que tuvimos", alegó el técnico. Sin embargo, como si hubiera cogido carrerilla, elevó el envite hasta el órdago negando el todo ante la parte. "Hoy en día no va a haber fichajes", exclamó. Pero tocada la cima rebajó la apuesta. "Luego puede pasar de todo, hasta el 31 está abierto el mercado y puede que venga alguien", añadió. "Lo que yo no quiero es que salga ningún jugador de esta plantilla. Yo estoy contento con ella, y pase lo que pase y voy a pelear con ellos y ellos conmigo", justificó. "Hasta el 31 puede pasar de todo, pero hoy en día no habrá refuerzos", resolvió.

Respecto a los planes para este nuevo año, ZIdane aseguró que su equipo mantenía "la misma ilusión o más", que hasta la fecha. "El Madrid nunca se rinde, estamos vivos en las tres competiciones y vamos a pelear desde ahora hasta mayo por todo a lo que nos vamos a enfrentar", comentó. Lo primero será el Numancia en Copa mañana (21.00, Mediaset, GolTV), un equipo al que no quiso despreciar el técnico francés. "Es un rival a tener en cuenta. Lo están haciendo bien en su liga, eliminaron al Málaga, un equipo de Primera en la ronda previa, y nosotros vamos a respetar a nuestro rival. Sabemos la importancia del partido, y lo vamos a hacer como siempre, con serenidad", concluyó el francés.