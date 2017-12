“Haremos otro esfuerzo para que Griezmann se quede”

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marín, ha asegurado este jueves que el Atlético "volverá a hacer un esfuerzo" el próximo verano para que el delantero francés Antoine Griezmann se quede en el equipo madrileño, aunque es algo que depende del jugador.

"El verano pasado hicimos un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se quedase, lo volveremos hacer en el próximo verano, hasta el verano es imposible que salga", ha declarado Gil al canal de televisión 'Mega' durante el torneo de fútbol alevín 'LaLiga Promises' que se disputa en Arona (Tenerife). Gil además ha confirmado que la cláusula de rescisión del contrato del delantero es de 200 millones de euros hasta el día 1 de julio, cuando baja a la mitad.

"El Atlético no quiere venderlo ni ahora ni en verano, para nosotros es un jugador muy importante, que ha crecido mucho con nosotros, nosotros hemos crecido con él, la intención es seguir creciendo todos juntos. Me encantaría que él siga con nosotros", ha agregado. Miguel Angel Gil ha recordado que al Atlético le ha "costado mucho" juntar en el mismo equipo a Griezmann y al delantero hispanobrasileño Diego Costa, fichado del Chelsea inglés a principio de temporada pero que no podrá debutar hasta que termine la sanción de la FIFA al Atlético, a partir del próximo 1 de enero. "Nos ha costado mucho juntar a Antoine y Diego Costa, va a ser bueno para los dos competir juntos, va a ser muy bueno para el Atlético, para los técnicos", ha asegurado.

Gil también se ha referido al futuro de otros jugadores rojiblancos. Aseguró que "no" hay ninguna operación en marcha para una posible salida de Yannick Carrasco, y confirmó que hay un acuerdo para que Luciano Vietto salga al Sporting de Portugal en "una cesión con opción de compra". Aunque la operación está pendiente del visto bueno del jugador. "Esperamos su aceptación. Le ha mostrado su predisposición al director deportivo, pero hasta que no lleguen los jugadores no lo podemos saber", dijo.