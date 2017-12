Al Jazira - Real Madrid en directo, el Mundial de Clubes 2017 en vivo

Maria Alexander

La FIFA le informó este lunes al Real Madrid que si llega a la final del Mundialito y un jugador es expulsado, se perdería el clásico contra el Barcelona el 23 diciembre.

"No influye nada a la hora de meter la pierna. Vamos a jugar como siempre. Primero hay que jugar la semifinal... Esto es un premio por ganar la Champions, es otra competición y no me parece justo que si te castigan tienes que cumplir en Liga", dijo Marcelo. http://cort.as/-08n5