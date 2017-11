Valencia - Barcelona en directo, la Liga Santander en vivo

0-0. M. 31. En el desconcierto, el Valencia recuperó la pelota y salió con todo. En tropel. Zaza tiró a portería, pero no acertó. Justicia poética, diría aquél. El próximo curso no tendrán que vivirse estas situaciones cuanto se apruebe el VAR.

Busquets vuelve a ser el de siempre. Ahora que el equipo juega junto y no le dejan con demasiados huecos por tapar, el mediocentro explica que no hay nadie como él. Roba y ordena, rompe y hace jugar. El Valencia, de momento, lo sufre; el Barça, lo disfruta.

Messi ha decidido sacar la chistera y dar un pase por encima de la defensa a Alba que cualquier mortal entendería imposible. No Leo. Pero Alba, bien corregido el Valencia, no le ha sacado jugo ni remate alguno.

Y viene descansado. No es habitual verlo sentado en el banquillo. Y Valverde le dejó fuera del once titular este miércoles en Turín. Messi, además, estrena (formalización de) contrato. Y en los días grandes nunca pasa desapercibido.

Pues Nadia... Muy bien lo tiene que hacer el Valencia si quiere anular a Messi. No hay futbolista con más incidencia en el juego que el 10, y aunque lleva dos encuentros discretos, no suele encadenar tres seguidos sin marcar...

Explicaba Salva Folgado hace un par de jornadas que Marcelino ha trabajado toda la semana a puerta cerrada. Su objetivo: anular a Messi. El técnico asturiano no ha querido dar detalles y asegura que no tiene la clave para frenar al 10 azulgrana, pero lo intentará.

Jordi Quixano

Decía Valverde en la previa que el Valencia tiene el mejor contragolpe de la Liga. Por lo que es de suponer que hoy el Barça se aplicará en dos conceptos: 1.- En mantener la posesión y sobre todo no cometer pérdidas inocentes en la zona de creación. 2.- En hacer la presión arriba para no dejar armar las contras y, en caso de ser superados y no llegar a tiempo para recolocarse entre el balón y la portería propia, hacer faltas tácticas. El Barcelona, en cualquier caso, no se puede quejar de sus contras porque con Messi, Luis Suárez y Deulofeu (Alcácer) también se define de maravilla a la carrera.