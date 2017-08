Neymar: “Quiero mayores desafíos”

Sus primeras palabras como jugador del Paris Saint Germain (PSG) giraron en torno a una misma idea. "Quiero mayores desafíos", repitió Neymar en su presentación ante los medios tiene lugar en una sala de prensa abarrotada. Además, el delantero brasileño avisó de que está disponible "hasta de portero" para el técnico del equipo parisino Unai Emery. Sobre su salida del Barcelona, Neymar ha dicho que fue "una de las decisiones más difíciles" que debió tomar en su vida y que terminó por decantarse hacia el club francés hace tan solo "dos días".

La demanda para escuchar las primeras declaraciones del brasileño a su llegada a París ha sido tan grande que se ha tenido que limitar el número de periodistas por medio. Aún así hay más de 400 periodistas acreditados. La expectación rebosa también a las puertas del estadio, donde varios centenares de hinchas aguardaban desde la mañana para poder arrojar el primer vistazo sobre el nuevo fichaje del club parisino.

Nada más confirmarse la firma del contrato con el PSG, la noche del jueves, centenares de fans empezaron a congregarse ante el Royal Monceau, el hotel de lujo en el elegante distrito 8 en el que el astro brasileño pasará sus primeras noches parisinas, hasta que se instale definitivamente. Allí ya estaban alojadas la pasada noche la hermana y la madre del futbolista, según medios franceses. Los hinchas celebraron hasta bien entrada la noche la inminente llegada de quien muchos consideran que pondrá el fútbol francés en la primera línea mundial.

Locura por la camiseta

A punto de entrar en la tienda situada frente al estadio en el Parque de los Príncipes, donde ante la gran afluencia guardias de seguridad hacían pasar a los hinchas en grupos pequeños, Tanguy decía no creerse todavía lo que estaba pasando. “Es increíble”, dijo sobre el fichaje de Neymar. Fan del PSG desde la infancia, el veinteañero se felicitó por la creciente calidad del fútbol francés que, con el brasileño, “va a remontar más aún”. Tanta confianza tiene que no pestañeaba ni ante el precio —más de 150 euros— que se aprestaba a gastar para hacerse con la camiseta de Neymar. “Lo pago a gusto”, aseguró, al igual que Ludovic. Este otro fan del PSG se declaró “orgulloso” de que se haya conseguido traer a Neymar tras las interminables negociaciones y juegos de despiste. Su plan: esperar a atisbar este viernes la llegada del astro al estadio, para no tener que esperar hasta el sábado para verlo durante su presentación oficial antes del partido contra Amiens, para el que ya están agotadas todas las entradas.