Los 10 mejores videojuegos del año 2020

Termina el año 2020 y es el momento de parar un momento y valorar lo que han dado de sí los últimos doce meses en el sector del videojuego. La cultura también cede su espacio al ocio interactivo a base de obras cada cuál más experimental, un lenguaje que se expresa de forma abierta, abstracta y viva; a pesar de las circunstancias. 2020 ha marcado el final de una generación de consolas y ha cedido el testigo a una nueva que nos acompañará durante los próximos siete u ocho años. Es por ello que, como cada año, desde 1UP hemos contado con nuestros expertos para que, entre todos, elijamos los videojuegos que más hemos disfrutado, los que más nos han marcado y aquellos de los que hemos aprendido más cosas. Cada redactor ofrece su propio top-10 con sus favoritos y explica con un breve párrafo la justificación. El resultado, incluido el top general de la redacción, lo podéis conocer aquí debajo. La conclusión, al margen de los ganadores, es clara: 2020 ha sido un año inolvidable para el mundo del videojuego.

1. The Last of Us Parte II (Naughty Dog / PlayStation Studios)

Naughty Dog regresa con su obra más madura y completa, un título que apuesta por una escritura narrativa valiente y necesaria para nuestro medio, donde no existen los blancos y los negros. PlayStation cierra la generación por todo lo alto, con muchos de sus lanzamientos representados en esta lista; pero es The Last of Us Parte II la que pone el broche de oro a una historia iniciada hace ya siete años. Sujeto a interpretaciones, confiado en la idea de despertar un espíritu crítico y reflexivo en el jugador, la aventura de Joel y Ellie alcanza un nuevo techo para el estudio californiano. Redondo para muchos, excelso en lo jugable. Recomendado, por encima de todo, para todos.

2. Astro’s Playroom (SIE Japan / PlayStation Studios)

3. Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

4. Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

5. Demon’s Souls (Bluepoint Games / PlayStation Studios)

6. Hades (Supergiant Games)

7. Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios)

8. Persona 5 Royal (Atlus)

9. Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

10. Kentucky Route Zero: TV Edition (Cardboard Computer)

Los mejores para cada redactor:



Francisco Miguel Espinosa: ‘Yakuza: Like a Dragon’

No es la primera vez que en un top anual se me divide el corazón entre dos juegos. En este caso no será una sorpresa si digo que Yakuza: Like a Dragon y The Last of Us Parte II podrían compartir un primer puesto, pero me he decidido por las aventuras niponas de SEGA por una razón decisiva: corre el riesgo de ser tapado en todos los tops y premios anuales, y no quiero perder la oportunidad de reivindicar semejante juegazo y una saga que hace todo TAN BIEN. Sí, tiene mecánicas algo desfasadas, no es un pionero en gráficos (aunque no se queda atrás con respecto a esta lista) y a la franquicia le ha costado hacerse un hueco en occidente. Pero esto lo hace aún más merecedor de un primer puesto. Yakuza: Like a Dragon me ha sorprendido, emocionado, impresionado, divertido, conmovido y puesto a prueba. ¿Qué más le pido a un juego?

1. Yakuza: Like a Dragon

2. The Last of Us Parte II

3. Demon’s Souls

4. Astro’s Playroom

5. Kentucky Route Zero: TV Edition

6. Dreams

7. Assassin’s Creed Valhalla

8. Genshin Impact

9. Persona 5 Royal

10. Immortals Fenyx Rising

Francisco Miguel Espinosa es periodista en El País, JotDown Magazine, y escritor.

Sergio Carlos González Sanz: ‘Hades’

De 2020 me quedo con la prueba reincidente de que el videojuego es un elemento prominente en la oferta cultural de nuestros días, una manifestación artística capaz de darnos obras como las que estamos recogiendo hoy aquí. Animal Crossing: New Horizons es el videojuego que más recordaré de este curso por ser el título que nos acompañó en los días más difíciles y, al mismo tiempo, el que nos recordó que todo puede ser un poco menos difícil. The Last of Us hizo de la valentía una virtud, de la excelencia una norma; pero el mejor videojuego que he experimentado este año, el que más he disfrutado, es Hades. La celebración de un estilo, el de Supergiant Games, que con muy poco ha logrado elevar la escena independiente a otra categoría. La acción hack ‘n’ slash abrazada al diseño procedural, pero con orden; una historia de rebeldía en la que la escapatoria es solo el final de un camino que construye, entre tanto reinicio, una pericia narrativamente brillante. El buen hacer, en su conjunto, de un bucle que no quieres que termine. Un título que nos recuerda la naturaleza más pura del videojuego.

1. Hades

2. 13 Sentinels: Aegis Rim

3. The Last of Us Parte II

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Yakuza: Like a Dragon

6. Ori and the Will of the Wisps

7. Demon’s Souls

8. Paper Mario: The Origami King

9. Astro’s Playroom

10. Streets of Rage 4

Sergio Carlos González es periodista especializado en videojuegos en MeriStation, El País, GTM, y escritor.

Jorge Morla: ‘The Last of Us Parte II’

Poco hay que decir de este juego que no se haya dicho o escrito ya, pero tras el descalabro que ha supuesto Cyberpunk 2077, la proeza que implica a todos los niveles (narrativo, técnico, de impacto mediático y cultural) algo como The Last of Us Parte II queda engrandecida, y Naughty Dog ratifica la importancia de colmar las expectativas, algo que en este medio se hace cada vez más difícil de lograr. 2020 será ya para siempre el año de la rivalidad entre Ellie y Abby, una rivalidad que trasciende el formato en el que se nos muestra para empaparnos de incomodidad, justificaciones morales y repulsa por la violencia ejercida para la consecución de cualquier logro. The Last Of Us Parte II nos alcanza, nos conmueve y, lo más importante, nos transforma. Nos enfrenta a los rincones más oscuros y desesperanzados de nuestro interior. Y nos incomoda desnudando nuestras contradicciones, que es lo más importante que puede aspirar a hacer el arte.

2. Persona 5 Royal

3. Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (Oculus)

4. Final Fantasy VII Remake

5. Doom Eternal

6. Kentucky Route Zero: TV Edition

7. Nioh 2

8. Ghost of Tsushima

9. Ori and the Will of the Wisps

10. Among Us

Jorge Morla es periodista de EL PAÍS y editor de 1UP.

Borja Ruete: ‘The Last of Us Parte II’

En un mundo como el de The Last of Us Parte II no hay héroes ni villanos, la línea entre el bien y el mal se desdibuja y los comportamientos maniqueos están fuera de lugar. Nos hicimos una idea de lo que representaban Ellie y Joel, creíamos que eran los buenos de la película, aunque ya les habíamos visto actuar de forma cuestionable en alguna que otra ocasión. Que el mundo se haya ido a la mierda es motivo suficiente para que los supervivientes hagan todo lo posible para vivir un día más. Lo que nos enseña Naughty Dog es que en esas circunstancias no todo es blanco y negro, la vida transcurre de otra manera, a merced de los peligros que se retuercen en cada esquina de este Estados Unidos postapocalíptico. En The Last of Us Parte II, Ellie se mueve por el odio, un sentimiento que mina su humanidad a medida que avanza la aventura. La estructura narrativa que Neil Druckmann y Halley Gross han trazado es brillante, porque refleja con dolorosa intención la naturaleza humana. Ellie se mira en el espejo de Abby, dos protagonistas distintas, pero con un fondo y un objetivo común: la venganza. A través de sus ojos, de sus propios puntos de vista, atisbamos sus razones, los motivos por los cuales actúan como actúan. Y toda esta dualidad se reviste de un sistema jugable robusto y brutal, que hacen de esta obra una auténtica delicia a los mandos.

2. Final Fantasy VII Remake

3. Astro’s Playroom

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. Tell Me Why

6. Call of the Sea

7. Immortals Fenyx Rising

8. Paper Mario: The Origami King

9. Star Wars: Squadrons

10. Streets of Rage 4

Borja Ruete es periodista especializado en videojuegos. Trabaja en MeriStation y colabora con EL PAÍS y la revista GTM.

Ángel Luís Sucasas: ‘Astro’s Playroom’

5, exactamente la mitad de mi top, pertenece a una compañía: Sony. Este año más que ningún otro, Sony ha demostrado que está liderando el sector no solo en ventas sino también en visión. La emoción que contiene Astro’s Playroom, que mira al legado construido en un cuarto de siglo rivaliza con la emoción que sentí en Nueva Donk con ese homenaje 2D inolvidable de Super Mario Odyssey. Si Nintendo es el Disney de los videojuegos no me cabe duda de que Sony es ya su HBO. Queda por ver si Microsoft logrará ser la Netflix.

2. The Last of Us Parte II

3. Final Fantasy VII Remake

4. Demon's Souls

5. Ghosts of Tsushima

6. Ori and the Will of the Wisps

7. Yakuza: Like a Dragon

8. Hades

9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

10. Call of the Sea

Ángel Luis Sucasas es director narrativo del estudio de videojuegos español Tequila Works, novelista en Planeta, docente universitario y colaborador de EL PAÍS entre otros medios.