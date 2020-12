“Los toros, desde la izquierda”, alegato de un político vasco, socialista y aficionado

Eneko Andueza (Eibar, 1979) cuenta que es político y aficionado a los toros gracias a su abuelo Mauricio, quien le inculcó los valores socialistas y el toreo de Paco Camino.

A sus 41 años es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco, y está a punto de publicar un libro titulado “Los toros, desde la izquierda”, en el que reivindica la fiesta desde la perspectiva de su posición ideológica.

“La tauromaquia es una parte muy importante de mi vida”, comenta ufano. “Para mí, es una forma de ser, una filosofía, una manera de entender la existencia al hilo de unos principios y valores muy concretos”.

Andueza es consciente de que es un caso único, un personaje heterodoxo, un político contra la corriente dominante, y reconoce que ha sido alertado de que su afición a los toros podría perjudicar su carrera política.

“Es necesario destacar la relevancia que ha tenido la tauromaquia en el pensamiento de la izquierda”

“Sí, me lo han dicho, pero yo no entiendo la vida sin implicarme en lo que creo. Me considero un militante taurino. Dicen que me juego las femorales por defender la tauromaquia, pero es que yo solo me la juego por dos cuestiones: por mis ideales, cuando durante 10 años he tenido escolta por ser del PSOE en Euskadi, y por mi afición, delante del toro en los encierros de Pamplona. En la vida hay que arriesgar para alcanzar los sueños”.

La vocación de Andueza es la política, en la que entró a los 17 años en las Juventudes Socialistas; licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, ha sido concejal en Ordizia, y actualmente es el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa y portavoz del grupo parlamentario socialista del Parlamento Vasco.

Y su afición son los toros. Nunca ha aspirado a ser torero, aunque sueña con una primitiva millonaria que le permita ser ganadero. De momento, lo más cerca que ha estado del toro ha sido en los encierros sanfermineros y en las plazas de tientas de algunos amigos, donde ha aguantado, muleta en mano, la mirada de una becerra.

Y, ahora, se ha atrevido a salir al ruedo con un libro, “Los toros, desde a izquierda”…

“Me lo planteé hace algún tiempo, a raíz de algunas decisiones de representantes de mi partido. Consideré que era necesario destacar la relevancia que ha tenido la tauromaquia en el pensamiento de la izquierda, y resaltar el papel de la fiesta en la historia, la economía y su relación con valores fundamentales. Y lo hago con un fin pedagógico; sin ánimo de convencer a nadie, solo pretendo aportar argumentos para que desaparezca el complejo que muchos tienen sobre los toros”.

Diego Urdiales, en Las Ventas, el 7 de octubre de 2018. Plaza1

Andueza dedica el primer capítulo, titulado ‘Tauromaquia es libertad’, a un recorrido histórico por el siglo XX y las estrechas relaciones que han existido entre los toros y la izquierda; y los siete siguientes a argumentar los valores que, a su juicio, la definen: igualdad, solidaridad, ecologismo, economía social, lucha feminista, internacionalista y cultura.

- Pero el complejo permanece, y, quizá, el primer partido que lo arrastra sea el suyo…

- “La propia izquierda disocia determinados valores de la realidad, y eso es un error. Y lo ha hecho con conquistas sociales que se han alcanzado gracias a la tauromaquia. No reconocerlo es señal de que existe un cierto complejo en la izquierda en general. No creo que sea incompatible ser votante de Podemos, Izquierda Unida o PSOE y aficionado a los toros. No por ser de izquierdas hay que declararse animalista o antitaurino, porque ello denota que mucha gente carece de una personalidad madura”.

- Se supone, entonces, que la fiesta tampoco es de derechas…

“Ir a los toros es una de las actividades más progres que se pueden hacer en la vida”

- “El intento de partidos ligados a la derecha de patrimonializar la fiesta ha sido otro motivo para escribir este libro. A veces, decimos que la fiesta no es de izquierdas ni de derechas, y creo, por el contrario, que pertenece tanto a una como a otra. Eso la hace única, y la convierte en un elemento de cohesión social; por ello, sería muy injusto encasillarla en una tendencia política determinada”.

Eneko Andueza sostiene que la tauromaquia pertenece al pueblo desde sus orígenes, allá por el siglo XVI, cuando las capas populares se rebelan contra la nobleza y reivindican su participación activa y protagonista. “Ese es el comienzo del vínculo de la fiesta de los toros con la izquierda, cuando el pueblo la hace suya”, recalca el político.

- Las circunstancias han cambiado, y hoy no está bien visto ser aficionado y militar en un partido de izquierda…

- “En algunos casos es así, pero ya he dicho que es un error: Es más: creo que una de las actividades más progres que se pueden hacer en esta vida es ir a los toros; incluso, hasta transgresor. Es tremendo, pero así es”.

El autor del libro expresa su satisfacción porque el prólogo lo firma su amiga y también aficionada Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.

“Carmen Calvo ha sido una de las personas que con mayor ahínco ha defendido el sector taurino en el Consejo de Ministros”, afirma.

- ¿Y el ministro de Cultura?

- “Creo que en un principio desconocía lo que supone la fiesta de los toros para nuestro país, lo que me hace pensar que la fiesta carece de una estructura sólida para acceder a determinadas capas políticas y para contar a la sociedad su repercusión en la economía, la cultura y la historia de nuestro país”.

- ¿Cómo valora usted la posición del actual Gobierno sobre la tauromaquia?

- “No es una cuestión solo de este Gobierno, sino de todos los que ha habido desde que se instauró la democracia. La tauromaquia ha sido injustamente tratada por todos ellos. No le han reconocido el lugar que merece ni han aprobado una partida en los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con su importancia económica y social. Espero que los puentes que se han abierto entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Toro de Lidia permitan un cambio de mentalidad, y se le reconozca a partir de ahora el papel que representa en el acervo de España”.

- Por cierto, ¿piensa regalarle el libro a Pedro Sánchez?

- “Por supuesto. El presidente siempre me ha transmitido muchísimo respeto por la fiesta; y en alguna ocasión me ha dicho que ni en el pensamiento del Gobierno ni del PSOE figura la posibilidad de atacarla o prohibirla”.

- ¿Cree usted de verdad que la fiesta de los toros tiene futuro?

- “Lo tendrá si todos somos capaces de entender algo fundamental: sin autenticidad no hay emoción; sin verdad no hay futuro. Quizá por eso defiendo el toro íntegro como eje fundamental del espectáculo. Respecto a los toreros, me gusta cualquiera que sea capaz de cargar la suerte, que toree dando el pecho y se enfrente de verdad a un toro bravo. Dicho esto, reconozco que hay un torero que me ha levantado del asiento y al que admiro por el sacrificio que ha hecho para llegar donde está, y se llama Diego Urdiales”.

- ¿Tiene su libro dedicatoria?

- “Se lo dedico a mi abuelo Mauricio. A quién si no…”