“Dos años sin toros en la plaza de Las Ventas sería catastrófico para la fiesta”

“La Comunidad de Madrid y la empresa, Plaza1, hemos tenido la intención permanente de celebrar festejos taurinos este año en Las Ventas, pero ha sido inviable. El problema, además, es que la temporada de 2021 se presenta muy complicada, aunque estoy convencido de que algo hay que hacer, porque dos años sin toros en la primera plaza del mundo sería catastrófico para la fiesta”.

Rafael García Garrido (Madrid, 1973) es empresario de la plaza de Las Ventas junto a Simón Casas desde noviembre de 2016. Su vocación es el turismo —es el director general de Nautalia—, y confiesa que su pasión son los toros. Abonado madrileño desde que tenía ocho años, entró en el negocio taurino cuando conoció a Casas (“nos pusimos de acuerdo en dos comidas”), entre ambos consiguieron la gestión de la plaza, y aún está esperando que le cambie la suerte para llevar a cabo proyectos taurinos y de ocio, imposibles los primeros por el inmovilismo del sector, y aparcados los otros por los problemas de seguridad de edificio de Las Ventas.

Y, encima, la pandemia, que ha obligado a mantener cerradas las puertas de la plaza madrileña durante todo el año.

“El primer perjudicado es la empresa”, afirma, “que, desde el 13 de octubre de 2019, fecha en la que se celebró el último festejo, no ha ingresado un euro. Honestamente, no hemos proyectado nada que, al final, hubiera sido un desastre”.

“Solicitamos cuatro informes sobre la posibilidad de anunciar festejos y los cuatro fueron muy negativos”

Cuenta García Garrido que expertos ingenieros han elaborado cuatro informes periciales sobre la viabilidad de ofrecer festejos y “todos ellos han sido muy negativos”.

“La plaza de Las Ventas padece una seria deficiencia en los accesos de entrada y evacuación”, continúa; “son muy antiguos y exigen una reforma. Es un asunto técnico y no político. Por otro lado, esta es la plaza de mayor responsabilidad, donde sale el toro más serio y más cobran los toreros y ganaderos. Además, solo abrir las puertas cuesta 85.000 euros. Cualquier festejo que se programe con menor aforo plantea un problema. Y téngase en cuenta que, con las medidas sanitarias en vigor, la capacidad de la plaza queda reducida al 10%, lo que significa unos 2.400 espectadores. Con ese número no hay ingresos ni para hacer el paseíllo, aunque se llegara a un acuerdo con la Comunidad sobre el pago del canon”.

— Sea como fuere, lo cierto es que la plaza referente del toreo ha estado y está cerrada…

— Desde el mes de junio, nuestro propósito ha sido celebrar la Feria de Otoño, pero... Le pongo un ejemplo: tenemos 2.100 abonados mayores que utilizan dos pequeños ascensores para subir a las gradas y andanadas. ¿A qué hora habría que convocarlos si en cada viaje solo puede subir una persona? Además, el 50% de las entradas aún se vende en taquilla. ¿Hasta dónde llegarían las colas si hay que respetar la distancia de seguridad?

— A la vista de esos informes, el panorama para la temporada próxima no parece muy alentador…

Rafael García Garrido, en el burladero de la empresa, en Las Ventas. Plaza1

— Ya le he dicho que algo hay que hacer, pero, a día de hoy, nadie sabe nada. Me consta que la Comunidad de Madrid tiene todo el interés en que se celebren festejos, y esa es nuestra ilusión como empresa, pero debe ser viable desde la seguridad y la economía. No pretendemos ganar dinero, pero que, al menos, no nos cueste.

Rafael García Garrido comparte su vocación turística con su afición, pero no parece que esta le haya deparado muchas alegrías.

—¿Cuántas veces se ha arrepentido de haber entrado en el negocio taurino?

— Ninguna. Los años que llevo en Las Ventas he aprendido mucho como profesional del mundo de toro. Lo que sí me da pena es que yo llegué con proyectos para el sector y me he encontrado con un inmovilismo total.

- ¿Inmovilismo en el mundo taurino?

— No sé cómo decirlo para no molestar. Vamos a ver: en San Isidro se podrían confeccionar 18 o 20 carteles de ‘no hay billetes’, pero no es posible porque las figuras no quieren venir solas. ¿Por qué ese interés en anunciarse todos juntos si van a llenar los tres? Es habitual que alcanzas un acuerdo económico con cualquiera de ellos, y cuando crees que está todo solucionado, llegan las condiciones: yo no toreo con este, no voy por delante de ese otro, y mis fechas son estas… Ah!, y con estas ganaderías y no otras. ¿No sería mejor que cada figura se dejara acompañar por dos chavales nuevos? Podríamos anunciar un San Isidro histórico, pero es imposible. Este es un mundo muy difícil internamente.

“Con la Gira de Reconstrucción solo se reconstruye el canal Toros de Movistar”

- Además de disgustos, ¿cuánto le ha costado ya esta aventura?

— Lo sabré cuando termine y aún quedan dos años [Plaza1 tiene concedida una primera temporada de prórroga en 2021, y aspira a otra más, cuya negociación está prácticamente cerrada]; espero que no me cueste nada, aunque no gane nada. Mi aspiración es finalizar la concesión en empate. Y como ya le he dicho, también me ha costado una gran insatisfacción personal al comprobar que es imposible cambiar factores internos relativamente fáciles que modificarían el panorama del espectáculo.

— Tampoco ha podido desarrollar su programa turístico, ese objetivo de convertir Las Ventas en un centro de ocio…

— No hemos podido hacer nada. Firmamos la concesión en noviembre de 2016 —en septiembre se habían celebrado tres conciertos de música—, y en enero nos denegaron cualquier proyecto por las deficiencias de evacuación. El problema es que Madrid no se puede sostener solo con los toros; si no organizas otros eventos, es un negocio deficitario. Y el problema no reside en el canon [Plaza1 paga 2.800.000 euros anuales], sino en todo lo que no se puede hacer y no te permite ganar dinero.

García Garrido está convencido, por otra parte, de que el sector taurino necesita una reforma en profundidad, pero su análisis está plagado de desconfianza.

“Es muy complicado”, asegura. “El mundo taurino no está unido. Cada cual hace la guerra por su cuenta. No existe un guion. No veo, por ejemplo, la llamada Gira de Reconstrucción, porque no se reconstruye nada. En todo caso, se reconstruye el canal Toros de Movistar, que es el que tiene el problema. Para reconstruir algo tiene que estar hundido, y la fiesta no lo está; en todo caso, tocada y necesitada de una gran renovación, que, si no se lleva a cabo, amenaza con su desaparición”.

— ¿En qué consiste, a su juicio, esa profunda reforma de la tauromaquia?

— Debe afectar a todos los ámbitos, desde el orden de los toreros en los carteles por la antigüedad de la alternativa —ya le he contado lo de los carteles de ‘no hay billetes’— hasta la intervención pública del espectáculo. ¡Si es que está intervenido hasta el precio de los cacahuetes…! No hay un espectáculo tan intervenido como el taurino, y no solo en Madrid. El empresario se juega su dinero y debe tener potestad para establecer el precio de las entradas en función de cada espectáculo. Si una feria solo admite tres festejos, no tiene sentido que se obligue a que se programen seis…

— Esa imposición pública la padecen ustedes en Las Ventas…

— Yo espero que el siguiente pliego se modernice. Madrid debe seguir siendo plaza de temporada, pero ¿hay afición para anunciar 72 festejos? Creo que no. ¿Por qué se deben anunciar 23 novilladas obligatorias cuando sabemos que los chavales llegan sin preparación? ¿No sería más juicioso celebran 50 novilladas en los pueblos de Madrid y contribuir a la experiencia de los novilleros?

— Por cierto, ¿qué vio usted en Simón Casas para aliarse con él?

— Pasión. Es un hombre apasionado con todo lo que hace; y yo lo convencí de que podía aportarle una visión empresarial de la que él carecía.

— Se ha hablado mucho de que la relación entre ambos no es la ideal…

— Puedo asegurar que nuestra relación es estupenda. Es verdad que me hubiera gustado que algunas cuestiones se hubieran solucionado de otra manera, y a él le sucederá lo mismo; pero hemos construido una buena sociedad. Y ya le digo que no es fácil ser socios en Las Ventas con todo lo que hay a su alrededor.

— Pero se dice que el empresario es usted…

— Los dos somos los empresarios de Las Ventas con el mismo peso.

— Y con la que está cayendo y el incierto futuro, ¿cómo es que han solicitado una segunda prórroga a la Comunidad de Madrid?

— Ya lo he dicho: mi intención es continuar.