Edu Galán: “La Regenta’ me resulta violentamente cercana”

Edu Galán, visto por Setanta.

Escritor, periodista, psicólogo y humorista, Edu Galán (Oviedo, 1980) practica la sátira en todas sus facetas, especialmente en Mongolia, la revista que cofundó hace ocho años. Acaba de publicar El síndrome Woody Allen (Debate), un retrato de la sociedad actual a través de la acusación de abuso sexual contra el cineasta.

En una frase, ¿qué es el síndrome Woody Allen?

Una serie de síntomas que uso para describir la evolución de nuestra sociedad occidental en tan sólo diez años, dirigiéndose hacia tal exacerbación del individualismo, el infantilismo, el sentimentalismo y la expresión omnipresente del yo, que está corroyendo nuestras democracias.

En su libro arremete contra el victimismo. ¿Hay víctimas de verdad y otras de mentira?

A nivel psicológico individual, todas las víctimas son de verdad: estoy seguro de que sufren como tal, excluyendo a unos pocos estafadores conscientes. Otra cosa es si, al analizar los hechos con rigor, se deba aceptar como víctima a alguien por el mero hecho de sentirse víctima.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

Porque ya no queda tiempo, de Rafa Cervera.

¿Cuál es el que más le ha impactado últimamente?

La invención de los trastornos mentales: ¿escuchando al fármaco o al paciente?, de Marino Pérez y Héctor González. Y si son dos, La transformación de la mente moderna, de Haidt y Lukianoff.

¿Y su favorito de todos los tiempos?

Me es violentamente cercano La regenta, de Clarín. Entre otros.

¿Cuál no pudo terminar?

El almuerzo desnudo, de Burroughs. Entre muchos.

En Mongolia aplican la sátira sin tabúes. ¿Qué personaje o institución merecería un número especial ahora mismo?

Por las circunstancias de nuestros compañeros del Charlie Hebdo, el islam. Otra cosa es si queremos morir a cambio. Si nos dejáis poner la dirección de Babelia como si fuese nuestra redacción, lo hacemos ya.

¿Se ha arrepentido de algún chiste o burla alguna vez?

A nivel personal es irrelevante. Y a nivel profesional, no: quien compra Mongolia o viene a los shows es suficientemente adulto como para saber a lo que se atiene. Y con ese respeto los tratamos, perdón, los faltamos.

¿Se quedaría a vivir en alguna película?

En cualquier comedia física de Buster Keaton… Qué bonito es caerse en la ficción, sabiendo que uno no se hace daño.

¿Qué canción o tema musical elegiría como autorretrato?

Ojalá fuese Soy un corazón tendido al sol, de Víctor Manuel.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

La empatía como motor de juicio de los demás: destroza el Estado de derecho.

¿Qué encargo no aceptaría jamás?

Un libro de poemas o uno de autoayuda, asumiendo que hoy día no sean lo mismo. En general, digo; no se me enfaden mis amigos Fernando Menéndez o Antonio Lucas.