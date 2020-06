Grandes citas para el verano más atípico

Ópera y clásica

Festival de Salzburgo (Austria)

Del 1 al 30 de agosto

Fue cancelado por una bancarrota en 1924 y por una guerra en 1944, pero la covid-19 no ha podido con Salzburgo. Este prestigioso evento musical y teatral, en la ciudad de Mozart, ha salvado la edición de su centenario. Un festival limitado a 30 días y 110 eventos: 2 nuevas producciones de ópera, 3 de teatro y más de 50 conciertos con aforos limitados a 1.000 espectadores. El primer día, el tradicional Jedermann, de Hofmannsthal, comparte cartel con Elektra, de Strauss, con régie de Krzysztof Warlikowski y dirección de Franz Welser-Möst. Seguirá Mozart, con un Così fan tutte de Christof Loy y Joana Mallwitz en el foso, junto al estreno mundial de Zdeněk Adamec, de Peter Handke. Igor Levit celebrará el aniversario de Beethoven al piano. Y no faltarán grandes orquestas, como las filarmónicas de Viena y Berlín con Nelsons, Muti o Petrenko, pero tampoco galas de canto con Netrebko, Bartoli y Flórez. Pablo L. Rodríguez

Festival de Granada

Del 25 de junio al 26 de julio

No son tiempos para Mahler, pero sí para Beethoven. La 69ª edición del Festival de Granada ha renunciado a conmemorar medio siglo del estreno español de la Sinfonía de los mil para fortalecer el 250º cumpleaños beethoveniano. Un ambicioso programa, rediseñado en tiempo récord, con la integral de sus sinfonías, prácticamente todos los conciertos junto a varias sonatas y cuartetos. Batutas como Josep Pons, David Afkham y Thomas Hengelbrock alternan las sinfonías con cuatro orquestas españolas. Y Krystian Zimerman dirigirá desde el teclado los cinco conciertos. Destaca el apartado pianístico con el regreso de Martha Argerich y Daniel Barenboim, pero también el debut de Igor Levit con Beethoven y Schubert junto al tenor Ian Bostridge. Habrá música española, ballet, flamenco, conciertos por streaming y medidas de protección contra el coronavirus. Una Novena beethoveniana como homenaje a los sanitarios y un Réquiem de Mozart como recuerdo a las víctimas. P. L. R.

Pop y rock

Cruïlla Festival (Barcelona)

Del 1 de julio al 2 de agosto

Fue uno de los primeros en reaccionar. En cuanto intuyeron que la edición de 2020 peligraba, se pusieron a trabajar y montaron Cruïlla XXS. Se trata de un ciclo de conciertos y actividades culturales (también hay teatro, danza, circo…) que tendrá lugar en hasta nueve espacios: el Teatre Nacional de Catalunya, Poble Espanyol, Jardí del Museu Marítim o el colosal Camp Nou. El público estará limitado a 400 personas. Será digno de ver un estadio con capacidad para 100.000 espectadores con tan solo 400. Cosas de estos tiempos tan extraños. Son hasta 200 espectáculos, la mayoría artistas nacionales y estilísticamente variados. Un veterano como Pau Riba se cruza en la muestra con una banda tributo a David Bowie. No son tiempos para análisis tiquismiquis del cartel. Estos son algunos de los que actúan: M-Clan, León Benavente, Marina Rossell, Sidonie, Los Chichos, Muchachito, Recycled, La Fura del Baus, Dorantes o Ismael Serrano. Carlos Marcos

Primavera Sound (Barcelona)

Del 2 de julio al 20 de septiembre

Unos 50 conciertos en uno de los espacios más queridos por los aficionados al Primavera Sound, el Parc del Fòrum. El programa se titula Nits del Fòrum y el aforo será de 800 personas, con la posibilidad de ampliarse según vayan indicando las autoridades, ya que la cita se extiende hasta septiembre. El cartel, principalmente nacional, está en sintonía con un festival de vocación aperturista siempre buceando entre lo indie y la raíz. Algunos de los presentes ya han pisado el Primavera. Este es parte del cartel: Christina Rosenvinge, Mala Rodríguez, Carolina Durante, Kiko Veneno, Mishima, Amaia, Triángulo de Amor Bizarro, El Drogas, Dorian… Salvo alguna excepción, serán conciertos de un solo artista. C. M.

El Drogas, tercero por la izquierda, tocará con su banda en el Primavera Sound.

Sonorama Ribera (Aranda de Duero)

Del 2 de julio al 20 de septiembre

Sonorama Ribera ha sido un modelo de festival donde ha primado la música española, ya sea en versión indie (Nacho Vegas), grupos masivos (Amaral) o rescates del pasado (Dúo Dinámico). También ha habido hueco para lo internacional, pero la base es siempre el producto interior. Esa misma filosofía impregna su programa para este verano, que han llamado Viva la Vida. Son 14 conciertos que se celebran en el Centro Cívico Virgen de las Viñas (Aranda del Duero) para 400 personas, todos sentados y guardando la distancia preceptora. El cartel está formado por figuras del pop español, como Loquillo, Amaral, Kiko Veneno, Viva Suecia, Coque Malla, El Kanka, Guitarricadelafuente o Celtas Cortos, con alguna presencia foránea, como la portuguesa Dulce Pontes. La mayoría de los conciertos se desarrollarán en formato acústico, sin los decibelios habituales que despliegan estos grupos. C. M.

Jazz

Donostiako Jazzaldia (San Sebastián)

Del 22 al 26 de julio

El festival internacional de jazz decano en nuestro país ha sabido reinventarse para su 55ª edición con verdadera maestría, partiendo de dos preceptos: gran presencia de artistas nacionales selectos y la firme decisión de ceñirse, en un año tan duro para artistas y promotores, casi exclusivamente al jazz, uno de los géneros más castigados por la crisis sanitaria. En los escenarios más emblemáticos del festival, y con aforo reducido, estarán algunos de los músicos más importantes del jazz español, desde Javier Colina hasta Perico Sambeat, pasando por Marco Mezquida, Carles Benavent, Iñaki Salvador o Chano Domínguez, muchos de ellos con más de una actuación y en diferentes combinaciones. El Jazzaldia, siempre atento a la escena internacional, ha sabido tirar de países vecinos para integrar interesantísimos nombres, como los pianistas Joachim Kühn, Bojan Z, François Couturier o Bugge Wesseltoft, la chelista Anja Lechner, el clarinetista Michel Portal y una delegación de vocalistas portugueses formada por Salvador Sobral, Lina y Mariza. Yahvé M. de la Cavada

Jazz en la Costa (Almuñécar, Granada)

Del 22 al 25 de julio

El festival de jazz más veterano del sur de España, y una de las citas internacionales del verano en nuestro país, ha resucitado tras cancelar inicialmente su edición de 2020. El 33º Jazz en la Costa se celebrará finalmente en una edición especial con aforo reducido y numerado, con un programa de ocho conciertos centrado en nombres nacionales. El festival mantendrá su línea tradicional y contará con el supergrupo M.A.P. (Marco Mezquida, Ernesto Aurignac y Ramón Prats), nuevos nombres de la escena como Lucía Rey o Pepa Niebla y veteranos de la talla de Javier Colina o Chano Domínguez, uno de los músicos más queridos del festival. Y. M. C.

Flamenco

Bienal de Flamenco de Sevilla

Del 7 de agosto al 4 de octubre

Incluso en los momentos más inciertos de la pandemia, la 21ª Bienal de Flamenco de Sevilla gozó de una certidumbre: su celebración. “Ningún artista se quedará fuera”, aseguró su director, Antonio Zoido. Las circunstancias han obligado a un amplio rediseño de lo que ya estaba cerrado. Se han caído del cartel espectáculos importantes —­los de la inauguración (Eva Yerbabuena) y la clausura (Andrés Marín)—, pero se ha logrado configurar un amplio programa de 50 espectáculos, el 80% de estrenos. Espacios al aire libre (monasterio de San Jerónimo y Real Alcázar) y clásicos como el teatro Lope de Vega y el Central suplen la ausencia del de La Maestranza. Figuras como Rocío Molina, Dorantes, Estrella Morente o Farruquito iluminan una programación sobre la que se cierne la incertidumbre de lo inédito: aforos reducidos, retransmisiones en streaming y, sobre todo, la ausencia del público internacional que tanto la define. La otra gran cita estival del flamenco será el festival Flamenco On Fire, que se celebrará en Pamplona del 20 al 25 de agosto. Anunciará su programación en los próximos días. Fermín Lobatón

Teatro

Festival Grec de Barcelona

Del 30 de junio al 31 de julio

Si ya en condiciones normales el Grec de Barcelona es el festival de artes escénicas más poderoso del verano español, este año debe considerarse además heroico. No solo mantiene el centenar de compromisos que firmó antes de que estallara la pandemia, sino también su ambición internacional, algo a lo que la mayoría de los que se mantienen han renunciado. En este apartado sobresalen los belgas Peeping Tom y los franceses XY. Entre los nombres españoles destacan Angélica Liddell, Carme Portaceli, La Veronal, Agrupación Señor Serrano, Pere Faura y Mal Pelo. Empezará el próximo martes con una obra de la compañía Baró d’Evel, una de las más aplaudidas en la pasada edición, creada ex profeso para la inauguración. Raquel Vidales

Angélica Liddell, en su obra 'La letra escarlata', que presentará en el Grec. bruno simão

Festival de Teatro Clásico de Almagro

Del 14 al 26 de julio

La gran cita anual del teatro clásico español durará la mitad que otros años y prescinde de compañías extranjeras. Por eso, en lugar de un país, tendrá una comunidad invitada, la valenciana, de donde proceden cinco de los espectáculos programados, entre ellos una ambiciosa adaptación de Tirant lo Blanc. Pero a grandes males, grandes remedios: dado que las circunstancias no permiten apostar por la cantidad, la programación de Almagro de este año se presenta como una selección gourmet del Siglo de Oro. Se inaugurará el 14 de julio con En otro reino extraño, una producción creada para la ocasión por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también ofrecerá un recital de san Juan de la Cruz a cargo de Lluís Homar y Adriana Ozores, y un montaje ya estrenado, Andanzas y entremeses de Juan Rana, en colaboración con la compañía Ron Lalá. R. V.

Festival de Teatro Clásico de Mérida

Del 22 de julio al 23 de agosto

Nada mejor que entrar en la dimensión épica de los clásicos griegos a través del grandioso escenario del teatro romano de Mérida para resarcirse de las estrecheces del confinamiento. Sus dimensiones monumentales y sus casi 3.000 butacas dan para mantener de sobra la distancia de seguridad de dos metros entre personas, por lo que la cancelación siempre fue la última opción en la mente de los organizadores del festival. No durará los dos meses de verano como acostumbra, sino solo uno, pero los cinco espectáculos programados serán estrenos, uno por semana: Antígona, Anfitrión, La comedia de la cestita, Cayo César y Penélope. R. V.

Souffle d’Avignon (Francia)

Del 16 al 23 de julio

La capital francesa del teatro no tira la toalla. Tanto el festival in como el off, considerados los más importantes de Europa junto al de Edimburgo, fueron oficialmente anulados en abril, pero distintas salas históricas de la ciudad provenzal se han aliado para organizar el Souffle d’Avignon, una semana de lecturas en el claustro del Palacio de los Papas, sede principal del certamen desde el verano de 1947. Este microfestival será gratuito y contará con la presencia de conocidas figuras de la escena francesa, como Pierre Notte, ganador de tres premios Molière; Rémi De Vos, heredero del absurdo, o el veterano Rufus, que triunfó hace 42 años interpretando Esperando a Godot en el escenario principal del certamen. Álex Vicente

Mostra de Teatro de Ribadavia (Ourense)

Del 17 al 27 de julio

Nacida hace 35 años para impulsar el teatro en gallego, la Mostra de Ribadavia ha multiplicado en los últimos años su proyección y su apuesta por el teatro de vanguardia internacional. Este año se repliega en la escena nacional, pero su selección es exquisita. Un estreno de la ascendente compañía Teatro en Vilo, una retrospectiva de Pablo Remón, una adaptación del libro sobre el narcotráfico gallego Fariña y el multipremiado espectáculo Rebota, rebota y en tu cara explota, de los catalanes Agnès Mateus y Quim Tarrida, son algunas de sus propuestas. Y no hay que olvidar otro aliciente: el propio pueblo de Ribadavia, capital de la comarca del vino de Ribeiro, rodeado de viñedos que envuelven de aroma el auditorio al aire libre en el que se desarrollan las funciones. R. V.

Festival de Almada (Portugal)

Del 3 al 26 de julio

En el antiguo feudo comunista de Almada tiene lugar, desde hace 37 años, uno de los festivales más destacados del panorama europeo, con un programa de cariz político que suele atraer a las grandes compañías del continente. Esta edición será más portuguesa: se estrenará una pieza sobre la gentrificación dirigida por un valor en alza como Tiago Correia y una reposición de By Heart, de otro gran nombre del teatro luso, Tiago Rodrigues, que desafiará a 10 espectadores a aprenderse un poema de memoria. Dos compañías españolas acuden a la cita: los madrileños La Tristura, con Future Lovers, y, de nuevo, el dúo formado por Agnès Mateus y Quim Tarrida, con Rebota, rebota y en tu cara explota, tras su paso por Ribadavia. Á. V.

Festival dei Due Mondi (Italia)

Del 20 al 30 de agosto

El festival de teatro y arte lírico fundado en 1958 por el compositor Gian Carlo Menotti, donde en el pasado triunfaron Luchino Visconti o Vittorio Gassman, también regresa este verano en versión compacta. Emma Dante estrenará I messaggeri, obra inspirada en textos de Eurípides y Sófocles y con partitura de los sicilianos Fratelli Mancuso. Por su parte, Monica Bellucci llevará al festival Lettere e memorie, monólogo donde encarna a Maria Callas en sus últimos años de vida, estrenado en París en 2019. El concierto final, en la plaza del Duomo de Spoleto, irá a cargo del director de orquesta Riccardo Mutti. Á. V.