¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 14 de Febrero de 2020

9.00 / Movistar +

Tercera temporada de ‘Vergüenza’

Movistar+ estrena una nueva temporada, la tercera, de Vergüenza, su comedia más original,creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany y protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio. La serie,ganadora de cuatro Premios Feroz además del Fotogramas de Plata y el premio de la Unión de Actores y Actrices para Malena Alterio, tieneseis nuevos episodiosen los quela vergüenza alcanza una dimensión nacional. Jesús se hace famoso debido a una metedura de pata con su hijo adoptivo Yusuf. Un gran evento que colocará a sus protagonistas en situaciones más extremas, y que será el comienzo de una trama máscompleja, adictiva y disfrutable,quese abre a nuevos géneros como el thriller.

15.15 / COSMO

Maratón romántico en el Día de los enamorados

El amor llega a COSMO. En el Día de los enamorados, el canal presenta un maratón de cine romántico. La pasión y el deseo son los protagonistas de una programación pensada para celebrar el amor. El canal emitirá una selección cinematográfica por San Valentín con títulos como Eternamente comprometidos, La boda de mi mejor amigo, Wimbledon: El amor está en juego, Cita a ciegas, Agua para elefantes y Más allá del odio.

16.25 / La 1

‘Mercado central’ cumple 100 capítulos

La ficción de sobremesa de La 1 protagonizada por Antonio Garrido, Begoña Maestre, Jesús Olmedo y Lola Marceli, Mercado central, celebra este viernes, día de San Valentín, 100 capítulos en La 1. Sus cien emisiones coinciden con un episodio que deparará muchas e intensas sorpresas a los espectadores: la revelación por parte de Celia sobre su relación con Elías; y… un crimen. ¿Cómo afectarán ambos hechos a los personajes de la ficción? En las últimas entregas de Mercado central, los espectadores han sido testigos de cómo Adela y Elías han convertido su divorcio en una batalla campal; y de cómo este último se ha asociado a un empresario sin escrúpulos y muy peligroso, como se verá en este capítulo.

20.30 / La 2

María Valverde, madrina de ‘Días de cine’

Días de cine repasará los estrenos más destacados de la semana –‘Casanova, su último amor’, ‘Sinónimos’, ‘El amor está en el agua’, ‘El huevo del dinosaurio’ y ‘You go to my head’ y ‘Hasta que la boda nos separe’– de la mano de María Valverde, que hablará también de sus filias y sus fobias, sus placeres ocultos y su trayectoria. La tercera entrega dedicada a Federico Fellini en su centenario, la secuencia favorita de Terry Gilliam, las recomendaciones, novedades para ver cine en casa, ‘Planeta cine’, o ‘La secuencia favorita’, completan el programa de esta semana.

21.00 / Movistar LaLiga

El Valencia recibe en Liga al Atlético

Esta nueva jornada liguera se inaugura con todo un clásico del fútbol nacional, un Valencia-Atlético de Madrid. Tanto para el equipo que dirige Albert Celades, séptimos en la tabla de clasificación y después de perder en Copa ante el Granada, como para el Atlético de Madrid de Simeone, que venció a los andaluces la pasada jornada por la mínima, los tres puntos en juego son básicos para seguir en la lucha por los puestos europeos.

21.30 / La Sexta

El campo agoniza, en ‘laSexta columna’

Agricultores toman las calles para exigir precios más justos y el gobierno se compromete a aumentar su rentabilidad ¿Quién gana en la cadena que une al agricultor con el consumidor? Esta noche, laSexta columna emprende una ruta por un campo que agoniza. La despoblación que ahoga gran parte del territorio nacional se ve agravada por promesas incumplidas de empleo y dinamización. Y también por los aranceles de Donald Trump. ¿Por qué su guerra comercial contra el mundo amenaza de muerte a nuestros agricultores? La supervivencia de nuestros ecosistemas. Los precios que pagaremos por comer. Y el trabajo esclavo para cultivar algunos productos. ¿Podemos evitar la muerte del campo?

22.00 / Movistar Estrenos

‘Rocketman’

Reino Unido, 2019 (121 minutos). Director: Dexter Fletcher. Int.: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.

El músico Elton John entra en una sala de terapia con uno de sus extravagantes atuendos. Es al. cohólico, cocainómano, adicto al sexo, bulímico, comprador compulsivo y también tiene problemas con la marihuana, los ansiolíticos y la ira. Para empezar su curación, recuerda su vida. Estrenada en el Festival de Cannes de 2019 con una gran ovación se presenta esta sincera, divertida y emotiva historia que cuenta la vida del gran Elton John (muy trabajada la interpretación de un creíble Taron Egerton) a través de sus propias canciones. Ganadora del Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción (I'm gonna love me again, de Elton John y Bernie Taupin).

22.00 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya recibe a María Jiménez

Bertín Osborne regresa a la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera para reencontrarse con María Jiménez. Arropada por su familia y un grupo de amigos, la artista sevillana comentará con su particular sentido del humor cómo vivió su operación por una obstrucción intestinal, su larga estancia hospitalaria y su rápida recuperación en la última entrega de la temporada de Mi casa es la tuya. La fiesta comienza con la llegada de los cantantes Pitingo y Miguel Poveda portando consigo una olla de berza para el almuerzo. Pitingo rememora divertidas anécdotas sobre su primer viaje a Estados Unidos y cómo lo contrataron para una actuación sorpresa ante la familia Obama. Por su parte, Poveda sorprende a su madre, seguidora incondicional de María Jiménez, invitándola a unirse a la celebración. El cantaor barcelonés confiesa a Bertín que en su casa nunca faltó la música de la artista y cómo se emocionó cuando ella lloró al verlo cantar por primera vez.

22.10 / La 1

‘Battleship’

Estados Unidos, 2012 (130 minutos). Director: Peter Berg. Intérpretes: Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Liam Neeson, Rihanna.

El popular juego de mesa Hundir la flota se transforma en película por obra y gracia de Peter Berg (Hancock), solo que ahora la batalla será entre la Marina estadounidense y una flota alienígena. Acción por tierra, mar y aire para una historia que supedita todo, interpretaciones incluidas, a su espectacular pirotecnia visual.

22.10 / Antena 3

Más espectáculo en ‘Tu cara me suena’

Fiel a su cita de los viernes por la noche llega una nueva entrega de Tu cara me suena. Los concursantes siguen sorprendiendo al público gala tras gala. Gemeliers serán los Jonas Brothers; El Monaguillo se atreverá con Son Goku; Rocío Madrid imitará a Amaya Saizar; Jorge González como Stevie Wonder; Belinda Washington en la piel de Rosana; Mario Vaquerizo actuando como David Civera; María Isabel como Lola Índigo; Nerea Rodríguez imitando a Pedrito Fernández y Cristina Ramos en la voz de Demi Lovato. El invitado de la noche será Gerónimo Rauch, quién se atreverá con una imitación de Freddie Mercury.

22.15 / La 2

‘El palomo cojo’

España, 1995 (108 m.). Dir.: Jaime de Armiñán. Int.: María Barranco, Carmen Maura, Francisco Rabal, Joaquín Kremel, Valeriano Andrés, Amparo Baró, Miguel Ángel Muñoz.

Después de 35 años de trayectoria profesional, Jaime de Armiñán dirige un texto ajeno, concretamente la novela homónima de Eduardo Mendicutti. El filme relata el despertar emocional de un niño de 10 años (Miguel Ángel Muñoz) que, por prescripción médica, debe veranear en Cádiz en casa de sus abuelos. Por delante de sus ojos desfilarán una serie de extravagantes personajes. Resumiendo, la típica película de despertares adolescentes que, pese a contar con un buen elenco interpretativo y obtener una candidatura a los premios Goya (mejor guión adaptado), se muestra de lo más sosita.

22.30 / La Sexta

Desapariciones en ‘Equipo de investigación’

La desaparición de un informático vasco de 54 años, después de citarse con una mujer con la que contacta a través de Badoo, es el punto de partida de ‘Citas peligrosas’. Este viernes Equipo de investigación indaga en esa y en otras dos denuncias, de un empresario y un camionero, asaltados violentamente y torturados para obtener los códigos de sus tarjetas. En todos los casos, se ven atraídos por la misma persona que les promete una noche inolvidable en un pueblo de Zaragoza. El programa presentado por Gloria Serra reconstruye los pasos que da la policía hasta identificar a los miembros de un grupo organizado: una joven venezolana, que ejerce como gancho, y dos hombres con numerosos antecedentes policiales. El hallazgo del cuerpo del informático vasco se revelará clave en el desenlace de la investigación.

0.20 / Movistar Estrenos

'Bohemian Rhapsody'

Reino Unido, 2018 (134 minutos). Director: Bryan Singer. Intérpretes: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy.

Tras dirigir varias entregas de la saga X-Men, Bryan Singer realizó este oscarizado (mejor actor para Rami Malek, montaje, montaje de sonido y mezcla de sonido) biopic sobre Freddie Mercury y Queen, su mítica banda. Imprescindible para los incondicionales del grupo británico.

1.55 / Paramount Channel

‘Lucía y el sexo’

España, 2001 (122 minutos). Director: Julio Medem. Intérpretes: Paza Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri.

Medem vuelve a mostrar su original forma de ver el cine en este filme, que habla de amor y muerte, sexo e incomunicación, soledad y creación. La acción se sitúa en una isla del Mediterráneo donde la protagonista empieza a descubrir los rincones más turbios del pasado de su desaparecido novio, un escritor con el que lleva seis años viviendo. Para el papel principal, Medem contó con Paz Vega, galardonada con un Goya.