Los mejores momentos de la ‘La isla de las tentaciones’, elegidos por profesionales de televisión

falta de que, este jueves, los espectadores se despidan de las cinco parejas que quisieron poner a prueba su relación en La isla de las tentaciones, el programa ha cerrado su recorrido en el paraíso caribeño. Lo hace como el primer gran fenómeno televisivo de 2020. El reality, presentado por Mónica Naranjo, ha visto cómo su audiencia ha crecido emisión tras emisión, tanto en Telecinco como en Cuatro. El desenlace del programa, que Cuatro emitió este martes, mantuvo a 3,6 millones de espectadores enganchados, lo que supuso un 29,9% de cuota de pantalla. Fue el programa más visto en los 14 años de vida de la cadena, y dio a Cuatro su mejor día sin evento deportivo en los últimos nueve años, elevando la cuota media del canal hasta el 10,3%.

En su recorrido desde que el 9 de enero comenzaran sus emisiones, el programa ha dejado un reguero de grandes momentos televisivos que incluso han saltado fuera de la pequeña pantalla convertidos en memes virales o colándose en las conversaciones diarias. Guionistas televisivos eligen algunos de estos instantes:

Rubén deja a Fani. Programa final en la isla, 11 de febrero.

Por Paloma Rando, guionista (Mujeres del (h)Ampa)

Rubén, el tipo con el que Fani puso los cuernos a Christopher tuvo un momento de lucidez cuando se negó a iniciar una relación con ella. "Has estado con un tipo siete años y le has hecho esto delante de toda España", argumentó para no irse con ella. Fue una gota de sentido común dentro de todo este programa de gente dominada por sus bajos instintos; unos instintos, que según la situación pueden ser lícitos o al menos humanos, pero que no hay que disfrazar de otra cosa. Fani se mintió a sí misma, culpando al destino de terminar sola. Pero ella no es una heroína de tragedia griega. Ha tomado una serie de decisiones que le han llevado adonde está, desde luego no ha sido un golpe del destino. "El corazón me ha traído hasta aquí", se dijo. No, Fani, no te engañes, no ha sido el corazón. Ha sido otro órgano que tienes más abajo.

Fiesta en la cabaña de los chicos. Octava gala. 4 de febrero.

Por Diana Aller, guionista

Uno de los momentos más bochornosos del programa fue la humillante fiesta de los chicos en la que se travisten de mujeres. Es un resumen de lo poco que han entendido el género y la diversión. Gonzalo especialmente [con frases como "Sentimos lo que ellas sienten cuando salen por la noche: me paseo todas las noches por Montera, soy empresaria"] hace una apología del sexismo que de tan horrible que es, resulta brillante. Son discursos que podrían ponerse en los institutos para mostrar lo que es la misoginia y mostrar lo mal que se puede llegar a entender el género y las relaciones, es realmente vomitivo. Y creo que resume muy bien lo diferente que han vivido el programa los chicos y las chicas.

Susana deja a Gonzalo. Programa final en la isla 11 de febrero .

Isa Calderón, guionista.

Susana llevaba muchos años enamorada de Gonzalo. Le ha cuidado, porque es una cuidadora nata, la autoestima y inseguridades de este macho. Ha mirado más por él que por ella. Y al estar un mes sola, se ha dado cuenta de que independiente y autónoma está mejor que con un tío que se odia a sí mismo, que no ha entendido nada de la vida y que llega a ser tan narcisista que ni siquiera la ve a ella. Me encanta que ella haya le haya dejado. Todas estas chicas se han separado de sus parejas porque algunos eran muy aburridos, con una idea del amor y la pareja más bien toxica. Decir que si me engañas no eres el amor de mi vida es vivir en siglo XX.

Ismael: "Gracias por hacerme ver que tenía un amor de mentira". Séptima gala. 30 de enero.

Por Paloma Rando

Después de que Andrea le hiciera una paja a otro, su novio, Ismael, declaró: “Gracias por hacerme ver que tenía un amor de mentira. Un amor falso. No le voy a guardar rencor, pero no quiero una pareja así a mi lado. Nadie está preparado para ver cómo su novia masturba a otra persona”. Como guionista de ficción me habría encantado escribirle a un personaje un parlamento con la última frase. Una verdad sin subtexto, vale, pero tan violenta y obvia como cierta. Decir todo eso sin insultarla, además, tiene mérito.

Andrea da la vuelta a la tortilla. Programa final en la isla, 11 de enero.

Por Diana Aller

En el último programa, Andrea utiliza unas justificaciones totalmente enrevesadas para echar la culpa a su novio cuando ella ha sido la que ha mantenido relaciones sexuales con otro en la isla. Demuestra que no ha entendido nada de cómo funcionan las relaciones de pareja. Además, hace una apología constante de los celos y dice que entró como una princesa y se va como una reina. Son frases en las que subyace la idea de que hay que simular ser una prostituta sin sacar rédito de ello. A lo largo del programa ha demostrado que no ha entendido nada de las relaciones. Incluso quería dar celos a los propios tentadores, no tiene ni pies ni cabeza su comportamiento. Es un buen resumen de que tenemos ideas muy equivocadas de lo que son las relaciones sexoafectivas.

"Estefaníaaaaa". Quinta gala. 23 de enero.

Por Isa Calderón.

Fani le había dicho a ese Christofer las normas que hay que tener en una relación y este pobre diablo, que es bastante pusilánime, se lo ha creído todo lo que ella decía: en qué consistía el amor, (que no se cree ni ella). Y de repente este señor, con ese grito de auxilio, pena, tristeza, melancolía, ve que todo era mentira [Christofer tuvo que ver el vídeo en el que su pareja, Fani, se besaba con Rubén en la piscina. Y su reacción fue quitarse el micro y salir corriendo por la playa mientras gritaba al cielo el nombre de ella]. Él la tenía idealizada y ha tenido que "matar al padre" con esta tía. Su inocencia se acabó.