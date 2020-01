¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 20 de enero de 2019

21.45 / La 1

Entrevista a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá el próximo lunes 20 de enero en RTVE su primera entrevista en televisión tras tomar posesión del cargo. En directo, desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez responderá a las preguntas de los periodistas Ana Blanco y Carlos Franganillo. La entrevista podrá seguirse en La 1, Canal 24 horas, Radio 5 y en la web RTVE.es.

21.45 / Antena 3

‘El Hormiguero’ recibe la visita de Bonnie Tyler

La cantante galesa Bonnie Tyler, todo un icono de la música de los años 80, visita esta noche el plató de El hormiguero. Pablo Motos charlará con la artista, que visita España en una gira en la que participará junto a otros reconocidos artistas de aquella década, el próximo 25 de enero en el WizinkCenter de Madrid. Tyler recordará algunos de sus éxitos, del calibre de It’s a heartache, Total eclipse of the heart o Holding Out for a Hero.

22.00 / Movistar Drama

Argo

EE UU, 2012 (120 minutos). Director: Ben Affleck. Intérpretes: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston.

Ben Affleck ya había mostrado sus buenas maneras como director en Adiós, pequeña, adiós y The Town. En este caso, aporta una minuciosa puesta en escena para revivir la llamada “crisis de los rehenes” de 1979 en Irán, y retratar la operación de rescate de ciudadanos estadounidenses que involucró a dos Gobiernos, a la CIA y también a Hollywood. Affleck maneja con acierto la tensión narrativa y utiliza con imaginación las elipsis en un relato febril y sorprendente.

22.15 / La 1

Premios Odeón, la noche de la música en español

La música española celebra I edición de los Premios Odeón, la gran gala de la música española y latina. La 1 emite en directo el evento, que contará con las actuaciones de más de 25 artistas sobre el escenario, como Pablo Alborán, Aitana, José Mercé, Lola Índigo, Alex Ubago, Andrés Suarez, India Martínez o Shuarma. Entre los candidatos a los galardones se encuentran figuras como como Alejandro Sanz, Amaral, Estopa, Mago de Oz, Vanesa Martín y Amaia. El Premio de Honor se entregará al veterano José Luis Perales.

22.40 / Telecinco

Segunda entrega de ‘Vivir sin permiso’

El segundo episodio de la segunda temporada de Vivir sin permiso pone en aprietos a los personajes de la serie. Esta entrega relata cómo Lara quiere que Nemo se reconcilie con Mario; lo que no sabe es que este ha regresado con la intención de hundir al que fuera su jefe y mentor. Mientras, Daniel y Freddy preparan un gran atentado contra el inspector Monterroso.

23.15 / Cine Ñ

Barrio

España, 1998 (94 minutos). Director: Fernando León de Aranoa. Intérpretes: Críspulo Cabezas, Eloy Yebra, Timy Benito, Marieta Orozco.

El reflejo de la vida se convierte en vida en la pantalla. Muchos cineastas sueñan con obtener lo que lograron autores tan dispares como Truffaut, Rosellini, Cassavetes o Kiarostami. Y también Fernando León, que ha logrado en muchas ocasiones que en sus imágenes se respire la verdad. Con esa verdad retrata a los protagonistas de Barrio, tres chavales como tantos otros, ciertos y cercanos, con los que el cineasta camina de la mano para obligar al espectador a abrazar sus anhelos y sus frustraciones. Una maravilla.

23.30 / La 2

‘Crónicas’ retrata la realidad de los refugiados en España

El espacio Crónicas aborda la situación de los refugiados y el aumento de las solicitudes de asilo en España. El pasado año se superaron las 118.000 solicitudes de protección internacional en España, más del doble que el año anterior. Ante ello, las instituciones no disponen de suficientes plazas de acogida, aunque consideren obligatorio dar una respuesta a la angustia de quienes tienen que abandonar su país en busca de seguridad y esperanza

0.10 / TCM

Pat Garrett y Billy el Niño

Pat Garrett and Billy the Kid. EE UU, 1973 (122 minutos). Director: Sam Peckinpah. Intérpretes: Kris Kristofferson, James Coburn, Katy Jurado.

El cine del nuevo milenio aún echa de menos a directores como Sam Peckinpah. Un autor febril, suicida, volcado en el cine como arma vital, creador de imágenes borrascosas, sangrantes; un autor que pagó el precio de su desarraigo con la mutilación de muchas de sus películas y con el desprecio por parte de los estudios de Hollywood. En una sola secuencia de cualquier película de Peckinpah hay más cine que en toda la filmografía de cientos de directores. Bajo la mirada de Peckinpah, el bandido Billy el Niño y su amigo, el sheriff Pat Garrett, reviven envueltos por una balada emotiva y sombría que vibra entre las notas musicales de Bob Dylan. Ambos emprenden un tenebroso y fúnebre recorrido por los senderos que caminan dos iconos del Oeste condenados a vivir entre fantasmas, encarcelados en un tiempo que se acaba.