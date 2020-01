¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 18 de enero de 2019

13.00 / Movistar La Liga

Cuádruple cita con la jornada de Liga

La 20ª jornada de Liga ofrece cuatro partidos, todos ellos emitidos en directo por Movistar LaLiga. A las 13.00 llegará el duelo entre el Levante y el Alavés. Seguidamente, a las 16.00, el Real Madrid y el Sevilla medirán fuerzas en el Santiago Bernabéu. El Osasuna y el Valladolid se enfrentarán a alas 18.30 y, para cerrar la jornada, a las 21.00, llegará el Eibar- Atlético de Madrid.

15.45 / La Sexta

El señor de los anillos: La comunidad del Anillo

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. EE UU, 2001 (170 minutos). Director: Peter Jackson. Intérpretes: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler.

Pocos de quienes hoy alaban a Peter Jackson confiaban en él como adaptador de El señor de los anillos. Y todos los productores temblaron ante su intención de filmar simultáneamente tres películas, que trasladarían los otros tantos volúmenes de la obra de Tolkien. Conviene recordar, cuando hoy está claro que fue un acierto, que todo comenzó con esta obra asombrosa, que respeta de modo escrupuloso el espíritu de la novela y logra el milagro de hermanar los viejos filmes de aventuras con un mundo de fastuosos efectos especiales.

20.00 / Paramount Network

Mimic

EE UU, 1997 (102 minutos). Director: Guillermo del Toro. Intérpretes: Mira Sorvino, Jeremy Northam, Giancarlo Giannini.

Guillermo del Toro abordaba su segunda película, después de la excelente Cronos, y se volcaba en un relato terrorífico, de aromas claustrofóbicos, a costa de unas cucarachas tremebundas que habitan en los túneles y los subsuelos del metro neoyorquino. Mimic es una buena muestra del talento narrativo de su autor, que ahonda en ambientes malsanos y juega certeramente con los mecanismos del suspense. Ya quisieran muchos.

21.30 / La 1

La tragedia de Tarragona, en ‘Informe semanal’

La explosión y el incendio en la petroquímica de Tarragona abren los contenidos de Informe semanal: el reportaje Vecino de riesgo analiza la tragedia y estudia los peligros para la población de convivir con industrias de alto riesgo. Más adelante, Salario mínimo justo aborda el debate del salario mínimo interprofesional y En modo dron indaga en el uso actual de los drones.

22.00 / La 2

Las inocentes

Francia, 2016 (115 minutos). Directora: Anne Fontaine. Intérpretes: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Joanna Kulig

En agosto de 1945, una médica enviada por Cruz Roja a un convento de Varsovia descubre que varias monjas polacas están embarazadas tras haber sido violadas por soldados rusos. Con tan cruel historia, Las inocentes se convierte en un oasis de pureza cinematográfica en el nuevo milenio, en busca de la imagen justa, de la expresividad nacida de la austeridad visual. Una obra capaz de pasar de lo terrible a lo poético casi en la misma secuencia, que se obliga a retratar tanto la podredumbre del ser humano como su valentía y fraternidad.

22.45 / TCM

Doce hombres sin piedad

12 Angry Men. Estados Unidos, 1957 (96 minutos). Director: Sidney Lumet. Intérpretes: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, Jack Warden, Martin Balsam.

Un jurado se reúne en una sala angosta. Han de condenar a muerte o absolver a un acusado, y han de hacerlo por unanimidad. Así se inicia una obra capital que aún ofrece lecciones de cine con más de sesenta años de vida, que enarbola una virulenta crítica a la pena de muerte, los prejuicios y la insolidaridad. El férreo guion de Reginald Rose, que adapta su propia obra teatral, sirve a Sidney Lumet para crear con su cámara una continua asfixia, entre gestos crispados e íntimas angustias, que atrapan al espectador gracias a unos personajes ambiguos y por ello más cercanos, liderados por un Henry Fonda sublime, pletórico de recursos interpretativos.

23.55 / La 2

‘La noche temática’ analiza la contaminación ambiental

Dos documentales sirven a La noche temática para indagar en el fenómeno de la contaminación ambiental y en cómo repercute en la salud. Hay algo en el aire muestra cómo la comunidad científica ya asegura que el aire contaminado envejece el cerebro y que la contaminación afecta al 90% de la población mundial. Por su parte, Sin aliento estudia el problema del amianto: la inhalación de fibras de amianto causa asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma. Se trata de una industria mundial que todavía tiene mucha fuerza, como demuestra que Rusia, Kazachstan, China y Brasil continúen impidiendo que se prohíba el amianto en todo el mundo.