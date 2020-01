Najat el Hachmi: “El feminismo es uno, lo que cambia es la expresión del machismo”

Nacida en Beni Sidel (Marruecos) en 1979 y criada en Vic (Barcelona), Najat el Hachmi se consagró en 2008 con la novela El último patriarca. Ahora publica el manifiesto feminista Siempre han hablado por nosotras (Destino).

¿Qué le llevó a querer ser escritora? La necesidad de gritar lo que ni siquiera podía nombrar: violencia, discriminación, malestar pero también deseo. Escribo para rasgar todos los velos que me han impuesto.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche? Tengo la traducción al catalán del Libro de los avaros de Al-Jahiz, ¿Puede prestarme su pistola, por favor, de Lorenza Mazzetti y Cumbres borrascosas (que creo que leí siendo demasiado joven).

¿Cuál es el último libro que le ha gustado? Víctor Català, l’escriptora emmascarada, de Margarita Casacuberta. Un ensayo sobre una escritora que es un personaje apasionante. Es una pena que no la conozcan fuera del ámbito lingüístico catalán.

"Nos estamos ahogando todos en una dictadura narcisista"

¿Uno que no pudiera terminar? Muchos, pero me acuerdo más de los que me gustaron tanto que al volver a ellos me parece que vuelvo a casa. Por ejemplo: Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar.

Acaba de publicar un ensayo sobre el feminismo en la cultura musulmana. ¿Podrá converger alguna vez con el occidental? No hace falta que converjan porque son lo mismo, el feminismo es uno en todas partes, lo que cambia es la forma en que se expresa el machismo. Por otro lado en mi ensayo hablo de lo que les pasa a mujeres aquí, no en países musulmanes.

Recomiéndenos un libro que retrate bien la vida de las mujeres musulmanas. La almendra, de Nedjma. Aunque no es sobre la mujer musulmana, que no existe como tal, es la mejor novela que he leído sobre sexualidad femenina. Lástima que la portada en la traducción al castellano sea tremendamente orientalista.

¿Y una película? Much Loved de Nabil Ayouch.

¿Qué canción escogería como autorretrato? Ain’t Got No de Nina Simone.

Si no fuera escritora, ¿qué le gustaría ser? Lingüista, cocinera, pianista.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? La imagen. En mi pueblo casi no había espejos y nos alertaban sobre los peligros que entrañan. Ahora nos estamos ahogando todos en una dictadura narcisista. Volvamos al tacto, el gusto y el olfato y dejemos de mirar tanto.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? Escribir para perjudicar a un sector de la población, para hacer daño.

¿A qué escritor no occidental le daría el Nobel? A Nawal El Saadawi.