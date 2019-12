“La historia de Bran en ‘Juego de tronos’ es importante, porque es tu mente lo que hace de ti poderoso”

Juego de tronos con calma, sin la urgencia de estar al día y que te la destripen, con la tranquilidad que da la distancia. Así es como se ve ahora el drama fantástico de HBO, tanto en la plataforma como en la versión física, la del DVD y el Blu-Ray. Quien haya esperado a tenerla completa, ya la tiene. Quien quiera revisarla de nuevo al completo y comprobar si es cierto o no que Daenerys siempre ha tenido esa vena Targaryen sádica o si el arco argumental de Bran Stark daba todas las pistas sobre su final, puede hacerlo al detalle. “La historia de Bran es importante. Se convierte en uno de los personajes más sabios y poderosos y es un mensaje maravilloso porque no es necesariamente el poder, o lo físico o las armas lo que hace de ti poderoso, es tu mente y cómo respondes a situaciones complicadas”, contó a EL PAÍS el actor contó Isaac Hempstead-Wright, que interpreta a Bran, el pasado febrero.

La última temporada de Juego de tronos ha entrado en muchas listas de lo mejor de 2019. En otras tantas ha quedado fuera. En los premios Emmy ha arrasado en los últimos años en la categoría de drama (es la serie que más galardones ha ganado), aunque se ha quedado fuera de los finalistas de los próximos Globos de Oro (excepto en la categoría de Mejor actor, con Kit Harington). La octava, sin duda, ha sido la entrega que más polémica ha creado por el devenir de algunos de sus personajes y que más ha dividido a los más fanáticos, pero el sentir general, seis meses después de su final, es que HBO ha logrado una de las ficciones más espectaculares de la historia de la televisión. “Ojalá supiéramos el secreto, entonces todos haríamos series así. Creo que se lo debemos casi todo al mundo creado por George R. R. Martin [en las novelas de Canción de hielo y fuego]. No son personajes que fueran creados de pronto. Son líneas temporales construidas con mucho cuidado, muy convincentes, conectadas y consistentes”, contó Hempstead-Wright, el pasado mes de febrero en Londres durante la presentación de las ediciones en DVD y Blu-ray de la última temporada y de la serie completa, que acaban de salir a la venta este diciembre.

“Había un tesoro de material para empezar que han hecho que los personajes sean genuinos. Uno de los aciertos es que no depende de una época o de un género, es fantasía y mucho más, con drama, historias de amor... Está ambientada en un mundo falso, pero se siente muy real”, contó Hempstead-Wright. El actor entonces no podía hablar sobre quién ocuparía el trono, pero admitió disfrutar con las diferentes teorías que rondaban sobre la última temporada, en especial con las que rodeaban a su personaje, Bran. “Siempre me gustó esa que dice que Bran es una paradoja temporal cíclica en la que el cuervo de tres ojos es el que se le aparece en sueños”, despistaba entonces a los periodistas.

Para Hempstead-Wright, Jaime Lannister es uno de sus personajes favoritos. Y mucho tiene que ver porque le ve similitudes al suyo: “Tiene un arco parecido al de Bran, él pierde su mano, que es su principal característica [por las piernas de Bran y su agilidad de niño]. Y también el hecho de que gana en valores [a lo largo de la serie]”.

El actor británico comenzó a interpretar a Bran con diez años. Toda su juventud la ha pasado con esta serie. Incluso tuvo que dejar la Universidad (que ahora ha retomado) para terminar de rodar la última entrega de Juego de tronos. “Es algo único tener la oportunidad de hacer un personaje que ahora es tan diferente. Al principio solo tenía que ser un niño, que es lo que era, y entre las temporadas seis y siete, cuando Bran cambia, ahí es cuando además me convertí en un adulto y lo usé para crear a otra persona, y fue muy divertido. Ser un personaje esencial tan guay y misterioso. Es divertido ser el que tiene todas las cartas”.

HBO anunció en octubre que abandonaba la serie precuela que estaba preparando de Juego de tronos, que iba a estar protagonizada por Naomi Watts, para centrarse en otra basada en el linaje de los Targaryen anterior a Daenerys.