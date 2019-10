HBO cancela la precuela de ‘Juego de tronos’ de Naomi Watts y pone otra en marcha sobre los Targaryen

HBO lleva dos años preparando el camino para no soltar el filón de Juego de tronos. Este verano, tras ocho temporadas, terminó la serie basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, y la cadena sabía que tenía que explotar más ese mundo fantástico medieval. Para ello encargó media docena de proyectos con la esperanza de que alguno saliera adelante. Uno de ellos lo hizo, y este año se grabó el episodio piloto, con Naomi Watts como protagonista. Pero la cadena ha decidido no seguir adelante, según adelantó la revista especializada Deadline. Pocas horas después, la cadena hizo oficial que sí que ha encargado el desarrollo de una serie que contará los orígenes de la familia Targaryen.

Jane Goldman, guionista de Kingsman: Servicio secreto, había creado esta precuela junto a George R.R. Martin. Goldman, que iba a ser la máxima responsable de esta precuela, ha escrito correos electrónicos a su equipo y reparto anunciando que el proyecto no seguirá adelante, según Deadline. HBO no lo ha confirmado todavía. Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah o Jamie Campbell Bower.

La nueva serie, titulada House of the Dragon (La casa del dragón), está basada en el libro Fire and Bloodde George R. R. Martin y se sitúa 300 años antes de la lucha por el Trono de Hierro. "El universo de Juego de tronos es muy rico en historias", anunció Casey Bloys, presidente de programación de la cadena, en un evento de lanzamiento de su plataforma de streaming HBO Max en Los Ángeles. "Nos anima mucho poder explorar los orígenes de casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George".

Estas noticias se han conocido un día después de que los creadores de la serie de Juego de tronos, David Benioff y D. B.Weiss, anunciaran que abandonan su proyecto de hacer una trilogía para Star Wars en Disney para centrarse en su contrato con Netflix para producir series los próximos años.

La nueva serie será uno de los productos estrella de HBO Max, la nueva plataforma de la cadena en el grupo Warner para EE UU. HBO Max, el nuevo rival de Netflix perteneciente a WarnerMedia, se estrenará en Estados Unidos en mayo y costará 14,99 dólares al mes, según se anunció también este martes. La plataforma ofrecerá alrededor de 10.000 horas de contenido en su lanzamiento y contará con espectáculos originales, incluyendo una serie de ciencia ficción de Ridley Scott y derechos exclusivos de streaming para South Park y The Big Bang Theory así como dos series de superhéroes de DC o Barrio Sesamo.