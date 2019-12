¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 8 de diciembre de 2019

13.00 / TCM

Lo que el viento se llevó

Gone with the Wind. EE UU, 1939 (215 minutos). Director: Victor Fleming. Intérpretes: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland.

Resulta complicado acercarse hoy a Lo que el viento se llevó. Un ejemplo de un cine ya difunto, el de los grandes estudios, que se desarrollaba entre cauces prefabricados, pero en el que surgían llamaradas de insólita libertad creativa. Aunque por Lo que el viento se llevó llegaron a pasar hasta cinco directores, su verdadero artífice siempre fue David O'Selznick, un productor de los de antes. Visionario, pero también megalómano e intervencionista. Todo ello se refleja en sus películas y permanece, aumentado, en esta superproducción que, envuelta en desmesura, ofrece sin embargo secuencias de cine vivo, emocionante y arrollador.

15.45 / Cuatro

Harry Potter y el misterio del príncipe

EE UU, 2009 (153 minutos). Director: David Yates. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Michael Gambon, Jim Broadbent, Emma Watson.

En conjunto, la serie de películas de Harry Potter brilla como una estupenda muestra de cine comercial bien entendido: obras que saben manejar con pulso encomiable tramas que podrían desbocarse hacia la desmesura. Esta sexta entrega se muestra como un puente para llegar al superlativo desenlace que supone Harry Potter y las reliquias de la muerte. No obstante, acumula secuencias tenebrosas, no abandona el gusto por el detalle y ahonda en el interior de sus personajes (es ejemplar

17.30 / AMC

Legítima defensa

The Rainmaker. EE UU, 1997 (130 minutos). Director: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Matt Damon, Danny DeVito, Claire Danes.

Coppola consigue lo imposible: adaptar un best seller del plomizo John Grisham y hacer una buena película. Con el punto de partida argumental de un joven abogado novato enfrentado a un caso judicial que le supera, el maestro crea un filme absorbente que rezuma acidez, en el que elabora una dura crítica a la corrupción, el culto al arribismo y la falta de valores. La puesta en escena rebosa creatividad y la intensidad del relato crece según pasan los minutos. Para redondear la jugada, un reparto de campanillas.

19.50 / Movistar Drama

La reina de África

The African Queen. EE UU, 1952 (100 minutos). Director: John Huston. Intérpretes: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley.

El rodaje de La reina de África supuso toda una aventura, entre tormentosa y vitalista. Tanto es así que Katharine Hepburn escribió un libro sobre sus recuerdos de la filmación y Clint Eastwood hizo una película en la que, a su modo, lo recreaba, Cazador blanco, corazón negro. En realidad, La reina de África es la suma de muchos talentos que abraza a dos personajes que viajan a bordo de un pequeño barco de vapor durante los días de la Primera Guerra Mundial; son dos seres opuestos que comienzan a encontrar lazos de unión para desembocar en una historia de amor. Una maravilla cimentada sobre la inmensa categoría actoral de dos iconos como Hepburn y Bogart.

20.30 / La 2

La riqueza histórica de Tarragona

La serie documental Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad visita Tarragona, una ciudad nacida como necesidad defensiva por parte de los romanos en sus batallas contra los cartagineses en el Mediterráneo. En su interior destacan lugares como las murallas, el Foro de la Colonia, la Torre de Minerva, la Torre del Pretorio, el acueducto de Les Ferreres y, sobre todo, el Circo y el Anfiteatro. También su puerto, uno de los más importantes de España.

21.30 / La Sexta

B

España, 2015 (80 minutos). Director: David Ilundain. Intérpretes: Pedro Casablanc, Manolo Solo, Patxi Freytez, Celia Castro.

Jordi Casanova convirtió en un texto teatral la transcripción sumarial de la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Su conversión en película supone un alarde de potencia dramática y de puesta en escena, enriquecido por un trabajo monumental de dos actores en estado de gracia: Manolo Solo y Pedro Casablanc.

22.00 / Neox

Nuevo episodio de estreno de ‘Los Simpson’

Neox continúa con la emisión de episodios de estreno de la serie Los Simpson, que ha cumplido 30 años del estreno de su primera temporada en Fox, en Estados Unidos (diciembre de 1989). El capítulo de esta noche relata cómo Homer intenta lanzar al estrellato a Maggie gracias a su talento para silbar. Por su parte, Marge es contratada para diseñar un nuevo negocio de ‘Tony el Gordo’.

22.30 / La 2

Un cuento chino

Argentina, 2011 (100 minutos). Director: Sebastián Borensztein. Intérpretes: Ricardo Darín, Huang Sheng Huang, Muriel Santa Ana, Enric Rodríguez.

El poderío interpretativo de Ricardo Darín sostiene una comedia dramática que cruza los destinos de un hombre chino desolado por una pérdida afectiva y arrojado a un entorno que desconoce, y un ferretero argentino, atado a una inquebrantable rutina y perseguido por fantasmas del pasado. Un cuento chino combina con habilidad brillantes momentos de comedia con secuencias más oscuras, aunque apueste en su desenlace por un tono amable un tanto insatisfactorio.