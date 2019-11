Los40 Classic celebra con los oyentes su primer aniversario

The Show Must Go On fue el último gran éxito de Queen antes de la muerte de su cantante, Freddie Mercury, en 1991. Se convirtió en un clásico instantáneo que también certificó un cambio de década en el que las radiofórmulas musicales tuvieron su gran apogeo. Casi dos décadas después de su publicación, The Show Must Go Onfue la primera canción que la emisora de radio Los40 Classic, de PRISA Radio, emitió hace hoy un año para celebrar su nacimiento. O renacimiento, ya que la cadena en realidad era una reconversión de M80. Para celebrar el aniversario, la cadena les ha invitado a elegir el mejor número 1 de la historia de Los 40 Principales, la emisora madre.

El tema de Queen fue elegido por los propios oyentes hace un año a través de una votación (las otras canciones finalistas fueron Monday Monday, de The Mamas & the Papas y Enjoy the Silence, Depeche Mode) y representaba a la perfección el espíritu de la nueva emisora, cuya programación se basa en la música de las décadas de los ochenta y los noventa y en los números uno de Los 40 Principales de los últimos cuarenta años.

El aniversario se conmemorará el fin de semana en las ondas con una programación especial de 40 horas de duración con la llamada La gran batalla de los número 1, en la que los oyentes escogerán su canción favorita que ocupara en su día el primer puesto de la lista de Los 40.

La cadena celebró en la noche del miércoles en Madrid el aniversario con una fiesta a la que fueron invitados un millar de oyentes fieles y que incluyó un concierto del artista británico James Blunt, que en 2005 fue número 1 en Los 40 con You're Beautiful.

La emisora también ha aprovechado la fecha para sacar a la venta el disco doble recopilatorio Solo tus números 1 (disponible también en formato digital) que recoge cuarenta temas que alcanzaron el primer puesto de la lista de éxitos en la cadena madre en las últimas décadas. La selección incluye canciones de artistas como Whitney Houston, Coldplay, Elton John, Abba, U2, Amy Winehouse, Paul McCartney, The Cranberries, Queen, The Cure o los Rolling Stones.

Como novedad esta temporada, Los40 Classic ha fichado al actor y presentador Eduardo Aldán para colaborar en el programa matinal Morning Box, presentado por Javier Penedo. Aldán se encarga de llevar a los espectadores en un viaje nostálgico a la infancia con la sección Espinete contraataca como ya hizo en los teatros durante años.

En los últimos 12 meses, Los40 Classic ha logrado una audiencia por encima del medio millón de oyentes.