M80 se transforma en LOS40 Classic, la emisora de los éxitos

Desde las 18.40 de hoy existirá LOS40 Classic, una emisora nueva que supone la reinvención de M80 Radio. LOS 40 Classic nace con el convencimiento de que hay generaciones enteras de oyentes que han crecido con grandes vínculos emocionales con la marca LOS40. Por eso, su programación estará basada en los grandes éxitos de LOS40 a lo largo de su historia, con especial foco en las décadas de los 80 y 90 y con una presencia notable de pop nacional con grupos de entonces que siguen hoy en la “carretera”.

Con motivo de este lanzamiento, la cadena abrió a través de su web la votación para que fueran los oyentes quienes eligiesen el número 1 de LOS40 que se merece inaugurar la nueva radio. Tres grandes éxitos encabezaban el ranking de votaciones: The Show Must Go On (Queen), Monday Monday (The Mamas & the Papas) y Enjoy the Silence (Depeche Mode).

Javier Penedo será el encargado de despertar a los oyentes cada mañana en Morning Box, de 07.00 a 10.30. A continuación, habrá un espacio para la radiofórmula en Cuarenta 40, que será presentado por Bruno Sokolowicz de 10.30 a 13.00 y por Guillem Caballé de 15.30 a 18.00. De 13.00 a 15.30 es el turno de Mónica Ordoñez que presentará Solo Nº1, con los Nº1 de LOS40 de todos los tiempos. Jorge Sánchez, de 18.00 a 21.00, estará al frente de Tres, dos o uno, el magazine musical de vuelta a casa. En el fin de semana, de 10.30 a 15.30, será el momento de 40 R.P.M con Juan Pablo Jiménez como presentador. Completan esta programación los espacios de radiofórmula con el resto de locutores de LOS40 Classic.