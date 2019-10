Muere a los 84 años Diahann Carroll, la actriz afroamericana que rompió barreras con la serie ‘Julia’

La actriz estadounidense Diahann Carroll, ganadora de un Globo de Oro por su papel en la serie Julia, ha muerto por un cáncer este viernes a los 84 años en Los Ángeles, según ha confirmado a la agencia Associated Press su hija, Suzanne Kay. La intérprete fue una pionera al ponerse en la piel de Julia Baker en Julia, la primera ficción protagonizada por una afroamericana que no era una sirvienta. La sitcom, que duró 86 episodios, se emitió en la NBC entre septiembre de 1968 y marzo de 1971. Julia Baker era una enfermera cuyo esposo había sido asesinado en Vietnam. Caroll también ganó en 1974 el premio Tony —fue la primera mujer negra en lograr este galardón — por su trabajo en el musical No Strings y estuvo nominada al Oscar en 1975 por su papel en la película Claudine, dirigida por John Berry.

Aunque Carroll no fue la primera mujer negra en protagonizar su propio programa de televisión —Ethel Waters interpretó a una criada en Beulah, una comedia de los años cincuenta—, fue la primera en protagonizar a alguien que no era una sirvienta. A pesar de la cautela de los ejecutivos de la NBC a la hora de emitir Julia en medio de los disturbios raciales y el movimiento por los derechos civiles en EE UU en la década de los sesenta, la sitcom se convirtió en un éxito inmediato. No faltaron los críticos, mucho de los cuales argumentaban que el personaje de Carroll, que es la madre de un hijo pequeño, no era una representación realista de una mujer negra estadounidense en 1960. "Todo esto era falso. Mucho sobre el personaje de Julia lo tomé de mi propia vida, de mi familia", dijo la propia actriz en una entrevista en 1998.

Unos años después de terminar la serie, Carroll ganó el Tony interpretando a una modelo estadounidense de alta costura que tiene en París una historia de amor con un autor estadounidense blanco en el musical No Strings, de Richard Rodgers. La actriz también apareció en obras de teatro anteriormente consideradas territorio exclusivo para intérpretes blancas, como Same Time, Next Year, Agnes of God y Sunset Boulevard. "Me gusta pensar que abrí las puertas a otras mujeres, aunque esa no era mi intención original", dijo en 2002.

Diahann Carroll, en su casa de Los Ángeles en 1972. JEAN-JACQUES LEVY AP

Su carrera cinematográfica fue intermitente. Comenzó con un papel secundario en el musical Carmen Jones en 1954 y cinco años después apareció en Porgy and Bess, ambas dirigidas por Otto Preminger. En esta última película, su voz fue doblada porque el compositor, George Gershwin, no la consideraba lo suficientemente fuerte. Entre sus otros papeles en el cine están Goodbye Again, Hurry Sundown, Paris Blues y The Split. En 1974, en Claudine, interpretó uno de sus trabajos más recordados, el de una madre soltera de seis hijos que se enamora en Harlem de un basurero, interpretado por el actor James Earl Jones.

En los ochenta, trabajó en la telenovela Dynasty interpretando a Dominique Deveraux, la glamurosa media hermana de Blake Carrington. Sus peleas con Alexis Carrington, interpretada por Joan Collins, están entre los momentos favoritos de los seguidores de la ficción. Otro de sus trabajos más conocidos fue el de Marion Gilbert, la altiva madre de Whitley Gilbert —interpretada por Jasmine Guy— en la serie de televisión A different world.

“Diahann Carroll, nos enseñaste mucho. Somos más fuertes, más hermosos y atrevidos por tu culpa. Siempre cantaremos tus alabanzas y pronunciaremos tu nombre. Amor, amor amor, Debbie ", ha escrito en Twitter la actriz, bailarina y directora Debbie Allen. "Diahann Carroll caminó por esta tierra durante 84 años y trascendió con cada paso que dio. Un icono. Uno de los grandes de todos los tiempos. Abrió senderos a través de densos bosques y dejó diamantes con elegancia a lo largo del camino para que el resto de nosotros los siguiéramos. Extraordinaria vida. Gracias, señorita Carroll", ha escrito en esta misma red social la directora Ava DuVernay.

Diahann Caroll nació en la ciudad de Nueva York y asistió a la High School for the Performing Arts. Su padre era conductor de metro y su madre ama de casa. Comenzó su carrera como modelo, pero un premio del programa de televisión Arthur Godfrey’s Talent Scouts la llevó a participar en clubes nocturnos, donde comenzó a relacionarse con la música, el cine y el teatro. En sus memorias de 1998, tituladas Diahann, Carroll trazó su turbulenta vida romántica. Del matrimonio con el dueño de un club nocturno nació su única hija, Suzanne. De él se divorció, como también lo hizo de su segundo esposo, el ejecutivo minorista Freddie Glusman. Después se casó con el editor de la revista Robert DeLeon, pero se quedó viuda tras su muerte. Se casó también, en 1987, con el cantante Vic Damone, aunque se separaron en 1991 y se divorciaron varios años después.