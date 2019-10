¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 2 de octubre de 2019

20.00 / La 2

Los nuevos sonidos de ‘Ritmo urbano’

Esta noche Ritmo urbano tendrá como personaje de la semana a Sr. Cheeto, un youtuber muy conocido, con más de un millón y medio de suscriptores en su canal, en el que se dedica a realizar videos sobre viajes o cocina, de todo, pero con el humor que le caracteriza. Además, tiene una relación muy especial con el hip hop. En la segunda parte del programa, Battle Edition, duelo cumbre. Se enfrentan B.Girl La Negra contra B.Boy Josito. En la sección de freestyle el progrma contará con la visita de Ambkor aka Lobo Negro, que se marcará unas rimas con Eude, Looder y Richie Palacín. Esta entrega se completará con otro evento de hip hop, el Vinarós Art Urbá. Hablará de él Chile, el protagonista de la sección de graffiti.

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Jornada de Champions para Barcelona y Valencia

Tras los partidos de Atlético de Madrid y Real Madrid jugados ayer, los otros dos equipos españoles que juegan esta edición de la Liga de Campeones saltarán al terreno de juego para disputar el segundo encuentro de la fase de grupos. El Barcelona recibirá en el Camp Nou al Inter de Milán con el objetivo de alcanzar el liderato del grupo F. A esa misma hora, el Valencia y el Ajax, empatados a puntos en el grupo después de sumará su primera victoria ante Chelsea y Lille, respectivamente, se verán las caras en Mestalla.

21.45 / Antena 3

Noche de cine en ‘El hormiguero’ con Carmen Maura

El hormiguero vive una noche de cine con la presencia de una de las mejores actrices del cine español, Carmen Maura. La intérprete está de estreno con su nueva película, titulada Cuernavaca, que llega a los cines el viernes 4 de octubre. Se trata de una película sobre el descubrimiento, la libertad y el paso de la niñez a la adolescencia. La cinta llega a España tras su paso por distintos festivales internacionales en los que ha conseguido varios reconocimientos, como en el New York City Infest International Film Festival 2018, donde se llevó tres premios: Mejor Actriz para Carmen Maura, Mejor Director para Alejandro Andrade y Pease Mejor Película.

22.00 / La 2

‘Con faldas y a lo loco’

Some fike it hot. Estados Unidos, 1959 (117 minutos). Director: Billy Wilder. Intérpretes: Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis, Georfe Raft.

Corren los años veinte y en la noche de San Valentín dos músicos son testigos de una matanza. Decididos a huir, se hacen pasar por mujeres en una banda femenina. Primera y sobresaliente colaboración de Billy Wilder y Jack Lemmon en esta maravillosa parodia del cine de gánsteres, que lanzó definitivamente al estrellato a la siempre sensual Marilyn Monroe. Un clásico lleno de ingenio y humor.

22.00 / La 1

Repostería en ‘MasterChef’

Los aspirantes de MasterChef Celebrity se enfrentarán a su primera prueba de repostería en unas cocinas divididas por una pared. El maestro chocolatero David Pallàs, campeón absoluto del World Chocolate Masters y de la Copa de España de Pastelería en la categoría de chocolate y bombones, traerá algunas de sus mejores creaciones y tendrán que reproducirlas. Además, en el madrileño parque de bomberos de Navacerrada, base de operaciones de los GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura), el jurado rendirá un homenaje a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que llevan 52 años salvando vidas en sus más de 700.000 intervenciones. Un centenar de bomberos de la región degustarán un menú sano y deportivo compuesto por carpaccio con cremoso de parmesano y salsa de trufa o fideuá de bonito, entre otros platos. Durante el cocinado recibirán la visita de Dani, bombero y aspirante de MasterChef 6. Ante el bajo nivel de los aspirantes, Boris Izaguirre y Anabel Alonso tendrán la oportunidad de incorporarse al talent culinario. Participarán en la última prueba de la noche para conseguir el delantal blanco y convertirse en aspirantes.

22.00 / TCM

`Pozos de ambición’

There will be blood. Estados Unidos, 2007 (151 minutos). Director: Paul Thomas Anderson. Intérpretes: Daniel Day Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds.

Hasta el Tejas de principios del siglo pasado se traslada Paul Thomas Anderson para ambientar esta magnífica historia que gira en torno a la naciente industria petrolera estadounidense del siglo XIX. Un drama sobre la avaricia, la corrupción y las mentiras que pusieron en serio peligro valores humanos tan importantes como el amor, la esperanza y la confianza. Oscar para Daniel Day Lewis y para la fotografía.

22.40 / Antena 3

Sube la intriga en ‘Toy Boy’

Segunda estrega de la serie protagonizada por Jesús Mosquera, Toy Boy. Tras descubrir que el cadáver que apareció en el barco de Hugo no pertenece a Philip Norman, ahora la prioridad es encontrarle para saber qué pasó hace siete años y conocer la identidad del cuerpo que apareció calcinado y decapitado. Mientras tanto, los Toy Boys vuelven a bailar. El reclamo de Hugo se convierte para el local de Iván en su principal reclamo comercial. Las deudas ahogan a Iván y el éxito de los Toy Boys es su única esperanza.

22.45 / Cuatro

Catástrofes naturales, ‘En el punto de mira’

“El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un momento decisivo para hacer algo al respecto”. Así advierte al mundo Naciones Unidas en su página web tras la reciente convocatoria de la Cumbre sobre la Crisis Climática. El problema es grave: los hielos polares se derriten y los fenómenos meteorológicos extremos se suceden cada vez con más frecuencia, dejando a su paso muerte y destrucción. Lo han comprobado Boro Barber, desde Groenlandia, y Verónica Dulanto en Los Alcázares, Murcia, devastada por las lluvias torrenciales, en ‘Catástrofes naturales’, un monográfico con el que regresa a la parrilla de programación de Cuatro.

23.15 / Telecinco

Las ‘Señoras del (h)AMPA’ están vigiladas

Se han esforzado al máximo para tratar de preservar su secreto, pero hay alguien que ha vigilado muy de cerca sus movimientos y ha conseguido atar todos los cabos: Arturo. En este nuevo capítulo de Señoras del (h)AMPA, titulado 'Señoras católicas, apostólicas y romanas', Mayte está ultimando los preparativos de la celebración de la comunión de Goyo en Happylandia cuando recibe la visita de Arturo, que tiene en su poder información sobre la muerte de Elvira. Por si esto fuera poco, Carmona, harta de todos los problemas que le han ocasionado las chicas, envía a sus secuaces al evento. Manoli, por su parte, se siente fuera de lugar con la familia de Gregorio y sufre un ataque de celos al ver cómo los sentimientos de su pareja hacia Mayte siguen siendo perceptibles para todo el mundo.

0.15 / Antena 3

Último episodio de ‘Pequeñas coincidencias’

Antena 3 emite la última entrega de la primera temporada de Pequeñas coincidencias, serie protagonizada por Javier Veiga y Marta Hazas. En esta entrega, Marta se va a casar con Mario. Eso es lo que descubre Javi, como donante de Joquín. Con la Niña desaparecida, Javi no cree tener ninguna oportunidad para impedirlo.

1.30 / Canal Hollywood

‘Chacal’

The Jackal. Estados Unidos, 1997 (119 minutos). Director: Michael Caton-Jones. Intérpretes: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier.

Si en la versión dirigida por Fred Zinnemann era la vida de Charles de Gaulle la que corría peligro, ahora le toca el turno a una personalidad estadounidense. Michael Caton-Jones retoma la historia del conocido criminal en esta atractiva intriga, llena de acción y efectos especiales, y con unos intérpretes tan conocidos como Bruce Willis, que pasa de sus habituales héroes a ser el villano, y Richard Gere.